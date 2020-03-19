Григорий Иванов: Истекающие в мае контракты игроков надо продлевать автоматом

«ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ВЫПЛАТАМ В «УРАЛЕ» НЕ БУДЕТ»

– Когда игроки «Урала» выйдут из вынужденного отпуска?

– До 23 марта команда отдыхает, ребята поддерживают форму самостоятельно. Потом тренировки возобновятся. Никто никуда не разъезжается, все находятся в Екатеринбурге. Но как будет развиваться ситуация, вам сейчас никто не скажет. Мы, как и вся страна, ждем новостей.

– Вы поддержали владельца «Спартака» Леонида Федуна, который считает, что в этом сезоне должен быть отменен финансовый фэйр-плей из-за невозможности отбивать вложения в условиях нулевых доходов от проведения матчей. Собирается ли «Урал» ограничивать выплаты по контрактам, как это намерены сделать клубы в чемпионате Казахстана?

– А как мы может ограничить выплаты? У игроков – действующие контракты. Они обратятся в суд, и их иски будут удовлетворены. Что же, нам еще и судейские издержки оплачивать?.. Поэтому в «Урале» никаких ограничений не будет. Если только пандемия не перейдет в какую-нибудь совсем критическую фазу. Тогда всему мировому футболу придется садиться за стол переговоров и находить компромисс.

«РАЗМЕР ПРЕМИАЛЬНЫХ – КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»

– В контрактах прописаны форс-мажорные обстоятельства вроде нынешней эпидемии коронавируса?

– В каждом соглашении свои условия. Но не так такого, чтобы была предусмотрена отмена выплат в случае приостановки чемпионата. И потом, футболисты и так не находятся в клубе круглогодично. Есть межсезонье, есть перерывы на матчи сборных. В эти периоды они все равно получают зарплату. Никто их не ограничивает.

– Если чемпионат не возобновят, игроки потеряют бонусы. В «Урале» такие предусмотрены за победы, голы и прочие достижении?

– Премиальные выплаты есть во всех командах.

– Сколько процентов от зарплатного фонда они составляют?

– Это коммерческая тайна. Не собираюсь ее раскрывать.

«ЖДЕМ ОТВЕТА ОТ РФС»

– А что будет с контрактами, срок которых истекает в июне, когда чемпионат может вступить в решающую фазу?

– В «Урале» у некоторых ребят контракты истекают уже в мае. И это, конечно, проблема. Мы задали вопрос РФС – ждем ответа. Думаю, в Европе аналогичный вопрос тоже многих беспокоит. Ведь игроки могут начать покидать команды прямо в разгар сезона.

Мое мнение: в связи с непредвиденными обстоятельствами, надо разрешить клубам автоматически продлевать такие контракты до окончания чемпионата, когда бы он ни завершился. Я знаю клубы РПЛ, у которых сразу девять футболистов могут уйти. И как тогда доигрывать последние туры?! Надеюсь, РФС предложит вариант, который устроит всех.