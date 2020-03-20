Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезона - Советский спорт
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20 марта 2020 10:00ФутболЗибрак Артем

Алексей Сафонов: Некоторые игроки сменят клуб до конца сезона

Известный футбольный агент Алексей Сафонов рассказал о том, как возникшая из-за пандемии коронавируса пауза в чемпионатах отразится на взаимоотношениях клубов и футболистов.

«КОНТРАКТЫ ПРОДЛЕВАЮТ ДАЖЕ НА ЧИСЛО МАТЧЕЙ»

– Юридически приостановка чемпионата на контракты не влияет, – начал Сафонов. – Это ведь первый подобный инцидент – практика еще не выработана. Если срок договора истекает, условно, 15 мая, клуб может договориться с игроком о продлении, но тот имеет полное право отказать. Каждый случай индивидуален.

– С какими трудностями столкнутся российские клубы?
– Не стал бы выделять РПЛ отдельно. Проблемы будут у всех клубов. Представьте, что «Ювентус» платит Криштиану Роналду 2,5 миллиона евро в месяц, но при этом не получает доходов от домашних матчей. В такой кризис, как нынешний, убытки несут все – авиакомпании, страховщики, турфирмы…

Поэтому клубы постараются продлить контракты, истекающие до новых сроков завершения сезона. Наверное, каким-то образом будет расширено трансферное окно – для дозаявок на места тех, кто все-таки решит покинуть команду.

– Получается, некоторые игроки завершат сезон-2019/20 в других клубах?
– Теоретически – да. Но надо понимать, что заиграть с листа в заключительных турах сезона способны только суперзвезды уровня Лионеля Месси или Криштиану. Поэтому сменивших клубную прописку будут единицы.

– Регламент содержит ограничения для краткосрочного продления контракта?
– Нет. Бывает, сезон завершается позже обычного из-за переходных матчей – и контракты продлеваются конкретно на этот срок.

– А можно ли продлить контракт на фиксированное количество игр?
– Да. Подписывается допсоглашение – игрок задерживается в команде и продолжает получать зарплату.

«НАВЕРНЯКА НАЙДЕТСЯ НЕГОДЯЙ, ГОТОВЫЙ ПЛЮНУТЬ ПРОТИВ ВЕТРА»

– Какие форс-мажорные обстоятельства прописываются в контрактах?
– Когда речь заходит о страховке от форс-мажора, я сразу вспоминаю один случай. Во Внукове разбился самолет – и в дверь автомобиля моего приятеля прилетело колесо. Однако ему ничего не заплатили – сказали, что это не страховой случай…

Вы поймите. Футболисты уже не крепостные. Если у человека есть совесть, он сам продлит контракт до конца чемпионата. Раз уж случилось такое несчастье, как этот коронавирус.

Хотя какой-нибудь иностранец может всех послать, развернуться и уехать. Рычагов давления у клуба нет. Эти вопросы должны в индивидуальном порядке решать менеджеры. Объяснять, что по отношению к клубу было бы честно доиграть чемпионат до конца, раз футболист получал зарплату за период паузы.

Бывало же, когда рубль обвалился, и клубы договаривались с легионерами зафиксировать курс. Кто-то согласился, кто-то – нет.

– Как решать вопрос с арендами до конца сезона?
– Опять же, это поле для переговоров между менеджерами клубов. Учитывая, что все попали в неприятное положение, общий язык будет найден. Допустим, аренда иностранца стоила один миллион евро в год. Значит, за месяц продления доплатят еще 80 тысяч.

– Все ли клубные руководители будут выполнять свои контрактные обязательства перед игроками в период вынужденного простоя?
– В семье, как известно, не без урода. Наверняка найдется негодяй, который начнет плевать против ветра: «Вот я подобрал юристов. Вы не играли, поэтому платить не буду». Вот и посмотрим, кто чего стоит.

«КОГДА Я РАБОТАЛ НА СЕВЕРЕ, НЕЛЬЗЯ БЫЛО ПЕРЕРАБОТАТЬ БОЛЬШЕ 120 ЧАСОВ»

– Казахстанский «Каспий» уже приостановил действие контрактов на время введенного в стране ЧП…
– Казахстанский футбол – отдельная песня. Это государство в государстве. Вы ведь помните историю с Владимиром Маминовым… Просто в следующий раз люди задумаются, надо ли туда ехать.

– Юридических оснований для такой приостановки нет?
– Возможно, юристы найдут. Скажут: «Ты не тренируешься, не работаешь». Отправят в отпуск без содержания или найдут еще какой-нибудь формат. И футболистам невыгодно отказываться. Сегодня не пойдешь клубу навстречу, завтра останешься без работы. Лучше месяц перетерпеть.

– Какие проблемы светят клубам, если все матчи сезона будут в итоге сыграны?
– А следующий сезон когда начнется? Сразу после текущего?

– Допустим.
– А когда игроки пойдут в положенный им по закону отпуск?

– Сейчас.
– Тогда надо, чтобы клуб объявил: «Мы всех отправляем в отпуск»… Но если футболист, у которого завершается контракт, свое уже отгулял?... Тут без помощи юристов не обойтись.

Бывает, кстати, что после определенного стажа запрещено отказываться от отпуска. Например, когда я работал на Севере, нельзя было переработать больше 120 часов. А у меня авария, нефть хлещет. Что мне людям сказать? Всё – переработка закончилась? Пока трубу не заварили и аварию не ликвидировали, работали круглосуточно и никого не распускали. Я писал телеграмму: «В связи с производственной необходимостью прошу …» И т.д. Взамен нам давали дополнительные дни отдыха или другие бонусы.

«НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ КТО-ТО ПОДАСТ В СУД НА ТВ»

– Если сезон возобновится и все матчи в полном объеме покажут по ТВ, финансовых потерь вообще не будет?

– Будут потери. Остаток сезона получится скомканным. Клубы РПЛ играли раз в неделю, а придется два. Посещаемость упадет… Вот перенесли чемпионат Европы на год. Сколько у людей возникнет проблем! Болельщики оплачивали гостиницы, билеты на самолет, на сами матчи и т.д. Может, в этом году ты мог поехать на Евро, а в следующем занят…

Не удивлюсь, если какой-нибудь персонаж начнется судиться с «Матч ТВ» из-за подписок на платные каналы. Мол, деньги он платит, а футбол не показывают.

– «Матч ТВ» может подать иск к РПЛ?
– Может быть что угодно. Но есть же здравый смысл. Слава богу, правительство в период эпидемии помогает с лекарствами, еще как-то. А кто-то поднимает миллионы на продаже масок. И туалетную бумагу как начали скупать? Это же просто смешно! Один чихнул, 100 человек обосрались, и бумага кончилась.

Футбол же не отделен от жизни, бывает по-разному.

– Вот именно. И чемпионаты, возможно, так и не будут завершены…
– Это худший вариант развития событий. Представьте, «Ливерпуль» не сможет стать победителем АПЛ. Команда проделала такую работу, выиграла столько матчей, но лишится титула и, соответственно, бонусов за победу.

– Как, кстати, быть с этими бонусами? Представим, что игроку платят за 15 матчей, а он провел 14, и сезон остановили. Что тогда?
– Значит, он, скорее всего, ничего не получит. Форс-мажор… Но если в частном клубе Сергей Галицкий может позволить себе в виде исключения выплатить бонус и за 14 матчей, то в бюджетном руководитель за это попадет под статью. Как так – условие не выполнено, а деньги с барского плеча выплачены? На каком основании? При первой же проверке возникнет вопрос – вы тут что, деньги отмываете?..

У меня была такая ситуация. Мой клиент Алексей Медведев пришел в «Сибирь», когда команда боролась в ФНЛ за выживание. По условиям контракта он получал определенную сумму за каждые пять набранных очков во всех официальных турнирах – ФНЛ, Кубке России и даже Лиге Европы. В первом же сезоне мы вышли в РПЛ, финал Кубка России и Лигу Европы, где и набрали 20-е очко. Но Медведеву последние пять очков не зачли. Мол, Лига Европы в контракте не была прописана… Многое зависит от порядочности руководства.

«БОЛЬШИЕ КЛУБЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ ПЕРЕГОВОРЫ»

– В России есть клубы, где бонусы составляют больше половины зарплатного фонда?
– Думаю, что нет.

– За что чаще дают бонусы – за отдельные победы или общий результат?
– В ЦСКА и других больших клубах это делается примерно так: если команда заняла первое место, премиальные за каждый проведенный игроком матч умножаются, условно, в пять раз. За второе место – в три раза, а за третье – в два. Бывают премиальные за «гол+пас», игры «на ноль» и прочее.

– В сложившейся ситуации может потребоваться принимать решение о продлении контракта за пару туров до завершения сезона…
– Все-таки большие клубы предпочитают заранее решать подобные вопросы. Просто это не афишируется. А нюанс заключается в том, что, если игрок уже подписал соглашение с новым клубом, которое вступает в силу 1 июня, то ему запрещено продлевать действующий контракт. Иначе получится двойное представительство, а оно запрещено.

– При этом заранее подписывать новичков до завершения сезона – риск. А вдруг в последнем туре игрок порвет кресты?
– Тогда я скажу футболисту: «Если хочешь перейти, в последних матчах не играешь. А если играешь, тогда я тебе не гарантирую переход. Это твой выбор». Мы подпишем контракт, но я не пойду его регистрировать.

– Что делать клубам, ожидающим повышения или понижения в классе?
– Надо заранее определяться с кадрами на следующий сезон. Уровень ФНЛ, к сожалению, значительно ниже, чем в РПЛ, поэтому состав придется обновить на 60-70 процентов. За неделю до конца сезона все переговоры должны быть завершены, предварительные контракты подписаны.

«ПУСТИ ВСЕХ ТРЕНИРОВАТЬСЯ В СОЧИ – ТРАВЕ ПРИДЕТ КОНЕЦ»

– Если пауза в РПЛ продлится до середины мая, как простой скажется на игроках?
– За это время можно несколько раз набрать форму и несколько раз ее потерять. Многим пауза пришлась некстати. Александр Кокорин, вон, в «Сочи» бегал, как конь-огонь! А кто-то, наоборот, был в функциональной яме… Сейчас на первый план выйдут тренеры по физподготовке. От них многое зависит.

– Где тренироваться во время паузы?
– Обычно летние сборы клубы проводят не в Турции, где стоит адская жара, а в Европе – Бельгии, Чехии, Германии, Австрии. Но пока никто не может сказать, когда откроют границы. Пусти все клубы сейчас с Сочи – там траве сразу придет конец. А больше хороших условий на юге у нас почти нет… Так что вопрос сложный.

– Как обстоят дела у ваших игроков? Они сидят на карантине?
– Почти все клубы игроков распустили. Может, кто-то для себя в тренажерку сходит, и все. Для ребят это не худший вариант – провести больше времени дома. Особенно для тех, кто играет в других городах.

– Что они делают дома?
– Общаются с детьми, с женами. Думаю, рождаемость в семьях футболистов в ближайшее время резко повысится.

«РАЗГОВОРЫ ОБ ЭКОЛОГИИ – НЕ ПУСТОЙ ЗВОН»

– РПЛ столкнулась и с другой проблемой – обвалом рубля. За время с прошлого финансового кризиса число контактов, привязанных к иностранной валюте, сократилось?
– «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА приглашают дорогостоящих иностранцев. А те просто не поедут на зарплату в рублях. Зачем им каждый день с волнением следить за курсом? Поэтому там оклады привязаны к евро и доллару, выплачивается в рублях по курсу на день оплаты… А во второй восьмерке – рублевые зарплаты. Например, у моего клиента Сергея Рыжикова в «Крыльях Советов».

– На ваш график история с коронавирусом как-то повлияла?
– Больше на месте сижу, стараюсь реже куда-то выходить. Сейчас закроются сады и школы, буду больше видеть внуков. Вместе посидим за городом. Все эти шутки хороши, пока кого-то не прихватит. Баскетболист Руди Гобер посмеялся на пресс-конференции, похлопал все микрофоны, и через два дня у него нашли коронавирус. Думаю, сейчас он меньше шутит.

– Для вас этот карантин – не проблема?
– Нет. Конечно, хочется смотреть футбол, но можно и перетерпеть. В такой ситуации лишний раз задумываешься над тем, что все разговоры об экологии – не пустой звон. И очередной раз прихожу к выводу, что не надо мериться, у кого медицина лучше. Если кто-то находит штамм и может помочь другим уменьшить количество заболевших, надо делиться. Пусть государства между собой договариваются. Цена жизни слишком велика. Примеры Италии и Испании показывают, что здоровье не купишь.

Хочется всем пожелать, чтобы все это побыстрее закончилось. Всем здоровья!

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