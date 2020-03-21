Список зараженных коронавирусом спортсменов пополняется. Кто заболел за неделю - Советский спорт
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21 марта 2020 11:30Футбол

Список зараженных коронавирусом спортсменов пополняется. Кто заболел за неделю

Пандемия продолжает испытывать мир, в том числе спортивный, на прочность.

Два игрока «Лейкерс»

Клуб НБА 20 марта сообщил, что два баскетболиста сдали положительный тест на коронавирус, их имена не называются. Оба чувствуют себя хорошо находятся в изоляции. За их состоянием наблюдают клубные врачи.

Баскетболист «Селтикс» Маркус Смарт

Защитник, выступающий в НБА, рассказал 19 марта о заражении коронавирусом в своем Твиттере. У Маркуса Смарта, по его словам, никаких симптомов заболевания нет.

Футболист «Айнтрахта»

У неназванного игрока немецкого клуба выявили коронавирус. Он пожаловался на недомогание и чувствовал обычные симптомы болезни. Клуб 19 марта объявил о двухнедельном карантине.

Игрок ХК «Оттава»

В НХЛ подтвердился первый случай заражения коронавирусом. Неназванный игрок «Оттавы» ( некоторые источники утверждают, что это Никита Зайцев) сдал положительный тест на коронавирус. 18 марта клуб сообщил, что у хоккеиста легкие симптомы, он изолирован.

«Валенсия» - заразились 35% клуба

Испанский 18 марта подтвердил, что 35 % команды - игроки, тренеры, врачи - инфицированы. В том числе три футболиста - Эсекиэль Гарай, Элиаким Мангаля и Хосе Гайя. Сейчас они находятся на лечении.

Три игрока, семь тренеров и пять сотрудников «Алавеса»

Клуб из Ла Лиги 18 марта сообщил, что у трех футболистов, семерых членов тренерского штаба, а также пяти сотрудников клуба нефутбольных отделов коронавирус. Все чувствуют себя хорошо.

Тренер «Фламенго» Жорже Жезуш

Наставник футбольного клуба из высшей лиги Бразилии рассказал 18 марта, что сдал положительный тест на инфекцию. 65-летний Жезуш находится дома, симптомов болезни у него нет.

Баскетболист «Бруклина» Кевин Дюрэнт

Игрок НБА заразился опасным заболеванием, о чем стало известно 17 марта. Дюрэнт находится дома и посоветовал поклонникам соблюдать меры предосторожности.

Футболист «Вероны» Маттиа Дзакканьи

Полузащитник итальянской команды из Серии А подхватил опасный вирус. Маттиа Дзакканьи чувствует себя хорошо. Клуб 17 марта сообщил, что в связи с этим игроки и персонал продлят свое пребывание в изоляции до 25 марта.

Шесть игроков и тренеров «Эспаньола»
Команда из Ла Лиги 17 марта опубликовала информацию, касающуюся результатов тестов на коронавирус. Выяснилось, что шесть игроков и тренеров «Эспаньола» инфицированы. У всех проявляются легкие симптомы.

Футболист «Ювентуса» Блез Матюиди

Итальянский гранд сообщил о еще одном заболевшем футболисте. Зараженным оказался полузащитник Блез Матюиди. С 11 марта находится дома на добровольной самоизоляции, не демонстрируя никаких симптомов вирусной инфекции.

Экс-президент «Реала» Лоренсо Санс

17 марта стало известно, что экс-президент «Реала» и бывший владелец «Малаги» находится в тяжелом состоянии в больнице. Его госпитализировали с сильной лихорадкой. У Санса подозрение на коронавирус.

Владелец «Лудогорца» Кирил Домусчиев
У собственника болгарского клуба обнаружен коронавирус, о чем стало известно 17 марта. По словам самого Кирил Домусчиева, он сдал два теста. Результат второго оказался положительным. Бизнесмен чувствует легкое недомогание и находится в изоляции.

Футболист «Герты» Максимилиан Миттельштедт

У защитника немецкого клуба обнаружен коронавирус. 13 марта Миттельштедт пожаловался на обычные симптомы и был изолирован.

В команде объявили двухнедельных карантин.

Глава федерации футбола Японии Кодзо Тасима

Глава Японской футбольной ассоциации и вице-президент Олимпийского комитета страны заболел коронавирусом. 17 марта новостное агентство Kyodo собщило, что 62-летний Кодзо Тасима сдал положительный тест на инфекцию.

Тренер ХК «Биль» Антти Термянен

Подхватил коронавирус наставник швейцарского хоккейного клуба Антти Термянен, о чем стало известно 16 марта. 49-летний специалист находится в изоляции.

Президент швейцарского футбольного союза Доминик Блан

70-летний функционер обратился к врачам после жалоб на боли в горле и кашель. 15 марта стало известно, что его тест на COVID-19 оказался положительным. Сейчас Доминик Блан лечится. Штаб-квартиру союза закрыли на карантин.

Баскетболист «Детройта» Кристиан Вуд

Центровой клуба НБА сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 14 марта сообщил инсайдер Шэмс Чарания. У Вуда нет симптомов заболевания. Кристиан чувствует себя хорошо.

Семь футболистов «Сампдории»

В итальянской команде еще два игрок оказались инфицированными.

14 марта «Сампдория» сообщила, что защитники Фабио Депаоли и Бартош Берешиньски сдали положительный тест на заболевание. Ранее в клубе заразились Маноло Габбьядини, Омар Колли, Альбин Экдаль, Антонино ла Гумина, Мортен Торсбю и доктор команды Амедео Балдари.

Футболист «Падерборна» Лука Килиан

Защитник клуба Бундеслиги заразился коронавирусом, о чем стало известно 13 марта. Сейчас Лука Килиан в изоляции.

Футболист Душан Влахович «Фиорентины»

13 марта «Фиорентина» сообщила, что форвард клуба заболел опасным недугом. Душан Влахович на карантине дома, симптомов коронавируса у него нет.

Футболист «Нюрнберга» Фабиан Нюрнбергер

Игрок Бундеслиги-2 сдал положительный тест на COVID-19. У Нюрнбергера не проявляются симптомы болезни. Вся команда ушла на двухнедельный карантин.

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