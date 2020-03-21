Олег Шигаев: Игроки идут навстречу клубам в вопросе фиксации курса рубля

«КОМУ-ТО ВСЕ ЭТО ВЫГОДНО»

– Не считаете, что опасность коронавируса несколько преувеличена?

– Считаю, она весьма преувеличена в виду обстоятельств, о которых мы можем не знать. Кому-то вся эта обстановка выгодна. Мы уже боролись и с птичьим, и со свиным гриппом. Каждые несколько лет возникает что-то. Хотя, меры предосторожности соблюдать необходимо.

– Сказался ли коронавирус на работе футбольных агентов?

– Так или иначе он скажется на всех. Каждый день появляется новая информация. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с нашим чемпионатом. Доиграем мы его или нет? Если возобновим, то когда? Вопросов очень много. Для агентов ситуация с отменой и переносом турниров новая. Тяжело предугадать, как долго мы будем от всего этого отходить.

– Даете ли какие-то советы по защите своим клиентам?

– Футболисты, с которыми мы сотрудничаем, имеют свою голову на плечах, поэтому все серьезно отнеслись к мерам предосторожности. В разговорах нередко напоминаем, чтобы ребята были аккуратны. Пока больше переживают о том, что отменили тренировки и распустили команды. Неопределенность настораживает.

– Сколько гречки и туалетной бумаги купили?Или решили не поддаваться панике?

– Не воспринимаю всерьез все эти разговоры о грядущем дефиците. Не вижу смысла бежать и закупаться. Стараюсь хладнокровно реагировать на неприятные новости. Даже где-то отношусь с юмором. Замечал, что некоторые из тех, кто поспешил закупиться едой и другими вещами, спустя несколько дней сами с улыбкой воспринимали свои действия.

«В БОЛЬШИНСТВЕ КОМАНД КОНТРАКТЫ НЕ ПРИВЯЗАНЫ К ЕВРО»

– Помимо коронавируса наш футбол столкнулся с проблемой волатильности рубля. В «Арсенале» уже зафиксировали курс на уровне 75 рублей за евро. Это правильно?

– Могу понять клубы, ведь контракты некоторых игроков прикреплены к евро. Естественно, скачки курса сказываются негативно – приходится увеличивать зарплатный бюджет, искать дополнительные источники финансирования. У кого-токурс и до этого был зафиксирован, кто-то сейчас начинает обговаривать с игроками такую меру. Что мне нравится: футболисты адекватно ко всему этому относятся, входят в положение клубов. Считаю, так и должно быть, в кризисной ситуации мы все должны идти навстречу, искать компромиссы, а не создавать проблемы друг другу. Это по-человечески.

– Президент «Урала» Григорий Иванов сказал, что у него все игроки на рублевых контрактах. Таких команд в РПЛ много?

– Клубы премьер-лиги указывают в контрактах суммы в рублях. Выплаты с привязкой к валюте характерны только для грандов. Поэтому с проблемой столкнутся далеко не все.

– Если евро вырастет до 100 рублей, топ-клубы выдержат?

– Понятно, что будет очень непросто. Поэтому речь и идет о фиксации курса, чтобы минимизировать последствия. Шесть лет назад РПЛ уже проходила через что-то подобное. Но со временем экономическая ситуация стабилизировалась – и клубы тоже пришли в норму. Насколько просядет рубль сейчас, говорить сложно. Да, есть все предпосылки к дальнейшему удорожанию евро, однако для выводов надо еще подождать. Сам я верю в лучшее. И желаю всем настраиваться на позитивный лад. Паника вредит. Что на валютном рынке, что в борьбе с коронавирусом.

«ФИФА ДОЛЖНА ЗАЩИТИТЬ ИГРОКОВ ОТ ПРОИЗВОЛА»

– В Европе некоторые клубы урезают зарплаты или вообще расторгают контракты не период приостановки сезона…

– Это неправильная позиция. Условия действующих соглашений должны соблюдаться – у футболистов дети, семьи, которые нужно кормить. Многим надо оплачивать кредиты… Поэтому клубы не имеют права перекладывать все свои проблемы на плечи игроков. Более правильно сесть за стол переговоров и находить компромиссные варианты взаимодействия на период карантина из-за коронавируса. Хочется верить, что профсоюз футболистов и ФИФА защитят игроков от произвола, который наблюдается сейчас в некоторых клубах.

– В РПЛ такой произвол невозможен?

– Надеюсь, что все-таки нет. Вот в Казахстане футболисты действительно попали в очень сложную ситуацию. Там все идет от правительства, от акиматов областей. Непонятно, как этому всему противостоять, защитить положенные по контракту деньги…