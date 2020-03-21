«Весна – осень» как симметричный ответ пандемии

ОПТИМИЗМ ПРЯДКИНА И «РЕАЛЬНЫЙ» МАЙ

Последние новости о вероятном возобновлении чемпионата РПЛ вряд ли можно назвать утешительными. Свежепереизбранный глава премьер-лиги Сергей Прядкин называет оптимистичную дату ожидаемых первых матчей после вынужденной паузы – 24 апреля, но приходится слышать и другие мнения, которые призывают не надеяться на возвращение футбола раньше конца первой декады мая. И почему-то есть такое ощущение, что именно эти сроки видятся более реальными.

Во всяком случае, всегда лучше рассматривать наихудший вариант из всех возможных. Впрочем, наихудший в нашем случае – это полная «заморозка» европейского и российского футбола до конца нынешнего не сезона даже, а календарного года. Но давайте все же не станем бросаться в крайности и оставим себе надежду увидеть большой футбол еще в текущем году.

Итак, предполагаем, что многострадальный прерванный сезон возобновляется в мае. Для России тогда еще останется возможность в авральном режиме доиграть оставшиеся восемь туров и четыре встречи в Кубке России до определенного УЕФА дэдлайна – 30 июня. Европейским национальным первенствам сделать это будет не в пример сложнее: во-первых, у них и матчей каждой команде придется провести больше, во-вторых, в отдельных странах карантин может продлиться еще дольше: итальянцы, например, осторожно говорят о конце мая – начале июня.

Так стоит ли пороть горячку, если было бы хорошо довести до логического завершения еще и еврокубковые турниры, а в них, как известно, дело не дошло даже до четвертьфиналов? Ни УЕФА, ни топ-клубы, ни уж точно болельщики не будут в восторге, если в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов и Лиге Европы так и не определятся победители.

Какой же тогда видится выход? Он, на первый взгляд, парадоксален, но при более подробном изучении сути вопроса не так уж безумен и неосуществим. Пандемия коронавируса, сама того не подозревая, дает России и всей футбольной Европе шанс вернуться/впервые обратиться к системе проведения чемпионата «весна – осень».

СЕЗОН С ЕВРО ПОСЕРЕДИНЕ – ХОРОШИЙ ПОЛИГОН

Технически это выглядит так. Сейчас весь континент терпеливо ждет (сколько понадобится, хоть до сентября!), пока эпидемиологическая обстановка не придет в норму. И уже осенью спокойно, без аврала и спешки, доигрывает свои внутренние турниры, попутно избавляясь от «хвостов» и в еврокубках. Трех или даже трех с половиной месяцев на это должно хватить.

А в январе 2021 года УЕФА проводит жеребьевку, и с февраля стартуют отборочные раунды Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кстати, тогда же можно начинать и задуманный европейскими футбольными чиновниками третий турнир, получивший название Лига конференций.

В начале следующего года начнутся и национальные первенства – где-то прямо с января, в других странах – чуть позже. Главное – предусмотреть летом паузу для Евро-2020. Да, это не опечатка: чемпионат Европы сохранил прежние цифровые «знаки отличия», несмотря на перенос на лето следующего года.

Не спешите поднимать идею всеобщего перехода на систему «весна – осень» на смех только из-за того, что она сразу же натыкается на подводный камень в лице континентального первенства. Во-первых, советские и российские чемпионаты до 2010 года существовали именно в такой системе координат, которая предусматривала летнюю паузу в четные годы, когда проводились чемпионаты мира и Европы (причем даже тогда, когда мы на них не попадали) – и ничем смертельным для нас это не обернулось. Во-вторых, сезон-2021 с «внеплановым» Евро как раз может стать неким полигоном, на котором футбольная Европа поймет, стоит ли дальше существовать в рамках новой системы с началом сезона в первые месяцы календарного года.

Кроме того, давайте не забывать, что в ноябре-декабре 2022 года в Катаре состоится такой же необычный чемпионат мира, и проведение сезона-2022 по формуле «весна – осень» тоже идеально впишется в международный календарь. Просто национальные чемпионаты и еврокубки нужно будет чуть поджать по срокам, чуть чаще играя в летние месяцы, чтобы завершить все турниры к середине ноября. Согласитесь, в этом нет ничего сверхъестественного.

ЧМ-2022 В КАТАРЕ – РУБИКОН ДЛЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ

Два сезона для тестирования новой (а для кого-то пока еще не забытой старой) системы розыгрыша национальных чемпионатов – идеальный срок, чтобы понять насколько она жизнеспособна и адаптируема к условиями конкретной страны. Но уже сейчас можно отметить, что в АПЛ, например, отпадет необходимость выжимать из футболистов все соки в легендарный boxing day (в это время как раз будет пауза между сезонами), а летом игроки дружно поедут на крупнейшие турниры (мировые и континентальные первенства) не в состоянии полного измождения и с огромным риском получить или усугубить травму на финише сезона (по старой формуле), а свеженькими и набравшими оптимальную форму после первого круга своего чемпионата.

Еще раз повторимся: если за два ближайших года футбольная Европа убедится, что ей не подходит «старорусский» путь развития, то после ЧМ-2022, в январе-феврале следующего года она может начать такие же «полуторные» национальные первенства, каким был чемпионат РПЛ в переходном сезоне-2011/12. А следующий розыгрыш еврокубковых турниров тогда стартует осенью 2023-го, базируясь на результатах чемпионатов, закончившихся год назад, перед катарским мундиалем. Иными словами, вернуться на прежние «осенне-весенние» рельсы для национальных федераций и всего европейского календаря труда не составит.

Если же «весна – осень» придется старушке Европе по вкусу, можно предложить ей до конца скопировать «отполированную» модель российского сезона с проведением Кубка страны в противофазе, начиная турнир осенью и заканчивая в мае. Это, во-первых, позволит не перегружать ноябрь и декабрь решающими поединками (в это время и так будут определяться чемпионы, обладатели путевок в еврокубки и собственно триумфаторы Лиги чемпионов и Лиги Европы), а во-вторых, даст возможность топ-клубам играть первые раунды с более слабыми соперниками из низших дивизионов на фоне усталости, зато к решающим весенним встречам подходить в хорошей физической форме.

ПУТЬ К ВЫХОДУ ИЗ «КОРОНАВИРУСНОГО КРИЗИСА»

Для России же возврат к прежней системе розыгрыша чемпионата уж точно не будет равносилен шагу назад. Как мы убедились за прошедшее десятилетие, новая формула, синхронизированная с европейскими топ-чемпионатами, не превратила РПЛ в турнир сопоставимого уровня с АПЛ, серией А, ла лигой, бундеслигой и даже лигой 1 – скорее наоборот, мы потихоньку катимся вниз, чему подтверждением служит и регресс России в таблице коэффициентов УЕФА. Так что в Европе нам точно терять нечего, кроме незримых цепей, приковавших наше сознание к мифической необходимости во всем копировать «ценный зарубежный опыт».

Кстати, вот было бы здорово, если бы боссы ведущих национальных федераций и лиг действительно приняли решение пару ближайших лет поэкспериментировать с системой «весна – осень»! Как тогда выглядели бы уважаемые руководители нашего футбола, скрывая бледность лиц? Ведь в таком случае пришлось бы срочно переобуваться, произнося хорошо заученные слова о «руке на пульсе» и следовании «современным тенденциям» европейского и мирового футбола.

Поэтому, господа хорошие, лучше всего просто взять и самим подать пример УЕФА и футбольному сообществу. Показать путь к выходу из «коронавирусного кризиса», в котором уже оказался мировой футбол.

Впрочем, не стоит забывать и об очевидном позитиве для своего, родного футбола. Стоит ли напоминать, с каким энтузиазмом воспримут возвращение формулы «весна – осень» наши низшие дивизионы, особенно ПФЛ, в некоторых зонах которой пауза между кругами нынче составляет почти полгода?

ПОГОДА И НОВЫЕ СТАДИОНЫ – ЗА НОВУЮ СТАРУЮ ФОРМУЛУ

А что касается еще не так давно справедливых отсылок на то, что лучше проводить решающие матчи РПЛ не зимой, а в мае, на качественных газонах и в тепле, так и на них теперь есть достойный ответ. Во-первых, вспомните, какой была минувшая зима: вы ее вообще заметили? Конечно, год на год не приходится, но в конце ноября и начале декабря нам играть приходится в любом случае – в еврокубках, поэтому не стоит на это пенять. Да и качество газонов даже в российских городах с суровым климатом поздней осенью можно назвать вполне приемлемым. По крайней мере, в ноябре оно значительно выше, чем в начале марта.

Во-вторых, давайте посчитаем, сколько на данный момент в РПЛ команд из южных регионов и со «всепогодными» аренами. Даже по минимуму получается ровно половина – восемь («Зенит», «Локомотив», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Сочи»). Сюда же можно добавить потенциально пригодные для игры в холодную погоду стадионы ЧМ-2018 в Казани, Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде, а также арену «Ахмата» в Грозном и даже поля с искусственным покрытием в Уфе и Оренбурге. Получается, что в «группу риска» фактически попадает лишь морально устаревшая арена «Арсенала» в Туле, но и там научились готовить вполне качественный газон даже в «нефутбольные» времена года.

Все это говорит о том, что с точки зрения инфраструктуры российский футбол однозначно готов к возвращению – пусть пока и пробному, на пару сезонов – на систему «весна – осень». Вводимый летом новый лимит на легионеров фактически превратит в пустышку тезис о том, что в РПЛ проще приглашать иностранных игроков, когда сроки чемпионатов «у нас и у них» совпадают (теперь практически всем российским клубам придется скорее расставаться с игроками с «неправильными» паспортами, чем приглашать новых), зато появится шанс повернуться лицом к собственным молодым игрокам. В том числе, выступающим в ФНЛ и ПФЛ, и эти лиги при новой старой системе розыгрыша наверняка обретут второе дыхание.

Разумеется, возврат к формуле «весна – осень» не станет для российского футбола панацеей от всех бед и проблем – глупо было бы на это уповать. Но ряд очевидных плюсов, о которых рассказано в этих заметках, в переходе к прежнему укладу футбольной жизни, несомненно, имеется. Важно не упустить возможность ими воспользоваться.