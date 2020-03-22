Зарплату урежут всем. Месси согласен, Роналду поставят перед фактом?

«БАРСА» ТРАТИТ НА ЗАРПЛАТЫ ПОЛМИЛЛИАРДА

Как сообщает Mundo Deportivo, в пятницу прошла встреча руководства «Барселоны», на которой президент клуба Жозе Бартомеу заявил, что общался с капитанами команды Лионелем Месси, Жераром Пике, Сержи Бускетсом и Сержи Роберто на тему возможного сокращения зарплат из-за вынужденной остановки сезона. Игроки, по словам Бартомеу, хорошо отреагировали на эту идею – они готовы пойти на понижение до тех пор, пока чемпионат не будет возобновлен.

Зарплатная ведомость забирает более половины годового бюджета «Барсы» (552 миллиона евро). Французское издание L’Equipe в начале года публиковало данные, во сколько обходится каталонцам содержание суперзвезд. На первой позиции, естественно, 32-летний Месси, зарабатывающий до вычета налогов 8,3 млн евро в месяц. Вслед за аргентинцем расположились Луис Суарес и Антуан Гризманн, каждый из которых получает по 2,9 млн.

В ситуации, когда доходная часть резко упала, приходится срочно искать пути минимизации убытков. Бюджет каталонцев должен был составить немногим больше миллиарда евро, однако в нынешних условиях чемпионы Испании не способны выполнить свои финансовые обязательства.

Проблему сокращения зарплат руководство клуба обсуждает не только со своими игроками. Всю неделю по той же теме велись переговоры между ФИФА, УЕФА, примерой и другими крупными организациями. Топ-клубы надеются, что большие футбольные чиновники смогут принять решение, которое позволит сократить убытки от пандемии.

ИТАЛИЯ ГОТОВА СОКРАТИТЬ КОНТРАКТЫ НА 30 ПРОЦЕНТОВ

Готовится сократить расходы и «Ювентус». Урезание зарплаты в этом случае затронет и главную звезду туринцев Криштиану Роналду, реакции которого пока не последовало. Глава Итальянской федерации футбола Габриэле Гавина согласился предоставить клубам возможность минимизировать экономический урон от эпидемии COVID-19. Игрокам могут урезать до 30 процентов их контрактов.

В этом случае Роналду потеряет почти 10 миллионов евро, так как годовое содержание португальца обходится «Юве» в 31 миллион.

НЕМЦЫ ДОГОВАРИВАЮТСЯ, ШВЕЙЦАРЦЫ СТАВЯТ УЛЬТИМАТУМ

В Германии игроки менхенгладбахской «Боруссии» уже отказались от части своей зарплаты, чтобы помочь клубу выстоять в тяжелое время. Инициатива исходила, правда, не от них, а от спортивного директора клуба Макса Эберля. Понижение зарплаты футболистов может сэкономить клубу до миллиона евро в месяц.

Эберль очень обрадовался такому решению, заявив, что гордится парнями. «Мы вместе с «Боруссией» в хорошие и плохие времена. Они хотят чем-то пожертвовать ради команды, а значит, и ради болельщиков», – подчеркнул директор.

А вот в швейцарском «Сьоне» все было не так демократично. Руководство клуба просто поставило игроков перед фактом. Им было предложено добровольно пойти на понижение зарплаты до 12,5 тысячи швейцарских франков (это примерно 12 тысяч евро), с противниками этого решения в одностороннем порядке контракты были разорваны. Среди оставшихся без работы – бывший игрок «Рубина» Алекс Сонг и экс-нападающий ЦСКА Сейду Думбия. Ивуариец даже написал в инстаграме, что теперь готов вернуться в армейскую команду.

На жесткие меры решился и шотландский «Хартс». Там предложили сотрудникам с апреля согласиться на сокращение зарплаты на 50 процентов, но не ниже прожиточного минимума. Как пояснил президент «Хартса» Энн Бадж, в противном случае клуб потерял бы один миллион фунтов стерлингов. Снижение зарплат позволит сохранить рабочие места и избежать увольнений. Как и в случае «Сьона», с теми, кто откажется от предложенных мер, будут расторгать контракты.

ВО ФРАНЦИИ ЗАТЯГИВАЮТ ПОЯСА

На 16 процентов уменьшил выплаты игрокам и тренерам французский «Амьен». Руководство клуба, который находится в числе аутсайдеров лиги 1, воспользовалось законом о частичной занятости.

«В ближайшее время доходов от продажи билетов не предвидится, по этой причине «Амьен» принял такое решение, чтобы попытаться сохранить стабильное финансовое положение», – прокомментировали непопулярные меры на официальном сайте клуба.

А «Лион», бывший соперник «Зенита» по групповой стадии Лиги чемпионов, пока вообще не собирается переводить деньги футболистам и сотрудникам клуба. Там считают это временной, но вынужденной мерой.

«ПУСТЬ ЗАБИРАЮТ ДЕНЬГИ У ФУТБОЛИСТОВ, А НЕ У КАМЕНЩИКОВ»

В Казахстане, где из-за эпидемии коронавируса введено чрезвычайное положение (оно действует до 15 апреля), клуб высшей лиги «Каспий» решился и вовсе на крайние меры - действие контрактов всех футболистов приостановлено, деньги не будут выплачивать до тех пор, пока ситуация не изменится.

В России ограничительные меры пока затронули частично лишь «Арсенал». Руководитель тульского клуба Гурам Аджоев заявил, что легионеры с пониманием отнеслись к решению зафиксировать курс рубля. Пойти на этот шаг вынудило серьезное падение российской валюты по отношению к доллару и евро.

Любопытным образом высказался по поводу сокращения зарплаты защитник турецкого «Аланьяспора» Хуанфран Морено, сообщает Marca. По его словам, пандемия не должна затрагивать малообеспеченные слои общества.

«Лучше пусть забирают деньги у футболистов, а не у каменщиков вроде моего двоюродного брата и отца», – заявил Морено.

И с испанцем, конечно, трудно не согласиться.