Как спортивный мир попал на миллиарды евро и чем живет Италия на карантине. Анонс свежего ССФ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
23 марта 2020 12:30ФутболАнисимов Вадим

Как спортивный мир попал на миллиарды евро и чем живет Италия на карантине. Анонс свежего ССФ

Во вторник, 24 марта появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.

АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ: УЖЕ 15 ЛЕТ МЕНЯ СПРАШИВАЮТ, ПОЧЕМУ НЕ ТРЕНИРУЮ

Знаменитый в прошлом полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной, а ныне – популярный футбольный эксперт стал гостем редакции «Советского спорта».Александр Мостовой рассказал о том, как играл в хоккей с легендами, что значит год простоя для Кокорина и почему Смолова уже любят в «Сельте».

МЫ – ЗА БЕЗОПАСНЫЙ «ПРИВЕТ»!

В разгар эпидемии коронавируса «Советский спорт» изучил разнообразие приветствий, которые можно применить не только во время футбольного матча, но и в быту. Следуйте нашему футбольному гиду безопасности и будьте здоровы!

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Главный редактор «Советского спорта» рассуждает на злободневную тему убытков от коронавируса. Какую цену заплатит спортивный мир за отмену и приостановку турниров? Миллиарды и миллиарды евро!

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ЕВРО-2021 – ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

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ИТАЛЬЯНСКИЙ СКАУТ АЛЕКС ВЕЛИКИХ: РАБОТАЕМ ИЗ ДОМА, КЛУБЫ ТЕРЯЮТ ПРИБЫЛЬ, А МАТЧИ РПЛ ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ

В Италии бушует коронавирус, а матчи серии А отменены. Жизнь простых граждан изменилась, а что уж говорить о людях футбола. «Советский спорт» поговорил с итальянским тренером и скаутом Алексом Великих о том, как живет Италия в карантине, надо ли переносить Евро-2020 и убила ли пандемия футбол.

«ХОПП – ВСЕ ЕЩЕ СЫН ПРОСТИТУТКИ»

«Хопп-Хопп-Хопп пустил федерацию в галоп», – на трибуне фанатов берлинского «Униона» красуется ироничное послание в адрес Дитмарa Хоппа, который с 1990 года является владельцем футбольного клуба «Хоффенхайм». И это самый корректный вариант обращения к бизнесмену. По всей Германии фанаты не сдерживают себя и оскорбляют Хоппа на все лады. Что произошло?

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В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Зарплату урежут всем. Месси согласен, Роналду поставят перед фактом? Остановка мирового футбола наносит экономический удар по клубам и лигам. Игроков ждет неминуемое урезание зарплат. Рассказываем, кто уже пошел на такой шаг добровольно, а кого поставили перед фактом. 22.03.2020 14:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Финал Кубка Стэнли-2020 – в декабре,  чемпионат мира-2020 – в ноябре Хоккея до следующего сезона не будет, с чем реальность заставляет смириться. Но я согласен с комиссаром НХЛ Беттманом – Кубок Стэнли должен быть разыгран. Давайте вместе разбираться, как это сделать. 19.03.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Как спортивный мир попал на миллиарды евро и чем живет Италия на карантине. Анонс свежего ССФ Во вторник, 24 марта появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. 23.03.2020 12:30 Футбол Анисимов Вадим
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
8 марта – день кровавый. На турнире UFC 248 девушки устроили обоюдное избиение (видео) А главный бой вечера был ужасным: мужики катали вату. 08.03.2020 10:00 ММА Ващенко Сергей
Денис Денисов: У Тихонова я полкоманды перебил Гостем редакции стал двукратный чемпион мира, заместитель спортивного директора ЦСКА Денис Денисов. Именно его образ запечатлен в бронзовой скульптуре хоккеиста, установленной на станции метро «ЦСКА». 20.03.2020 13:00 Хоккей Домрачев Владислав
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