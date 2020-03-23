Как спортивный мир попал на миллиарды евро и чем живет Италия на карантине. Анонс свежего ССФ

АЛЕКСАНДР МОСТОВОЙ: УЖЕ 15 ЛЕТ МЕНЯ СПРАШИВАЮТ, ПОЧЕМУ НЕ ТРЕНИРУЮ

Знаменитый в прошлом полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной, а ныне – популярный футбольный эксперт стал гостем редакции «Советского спорта».Александр Мостовой рассказал о том, как играл в хоккей с легендами, что значит год простоя для Кокорина и почему Смолова уже любят в «Сельте».

МЫ – ЗА БЕЗОПАСНЫЙ «ПРИВЕТ»!

В разгар эпидемии коронавируса «Советский спорт» изучил разнообразие приветствий, которые можно применить не только во время футбольного матча, но и в быту. Следуйте нашему футбольному гиду безопасности и будьте здоровы!

СКОЛЬКО ПОТЕРЯЕТ СПОРТ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Главный редактор «Советского спорта» рассуждает на злободневную тему убытков от коронавируса. Какую цену заплатит спортивный мир за отмену и приостановку турниров? Миллиарды и миллиарды евро!

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! ЕВРО-2021 – ФИНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам Евро-2021. Чемпионат Европы перенесен, но это не повод перестать готовиться. Не пропустите ни единой игры!

ИТАЛЬЯНСКИЙ СКАУТ АЛЕКС ВЕЛИКИХ: РАБОТАЕМ ИЗ ДОМА, КЛУБЫ ТЕРЯЮТ ПРИБЫЛЬ, А МАТЧИ РПЛ ЛУЧШЕ ОТЛОЖИТЬ

В Италии бушует коронавирус, а матчи серии А отменены. Жизнь простых граждан изменилась, а что уж говорить о людях футбола. «Советский спорт» поговорил с итальянским тренером и скаутом Алексом Великих о том, как живет Италия в карантине, надо ли переносить Евро-2020 и убила ли пандемия футбол.

«ХОПП – ВСЕ ЕЩЕ СЫН ПРОСТИТУТКИ»

«Хопп-Хопп-Хопп пустил федерацию в галоп», – на трибуне фанатов берлинского «Униона» красуется ироничное послание в адрес Дитмарa Хоппа, который с 1990 года является владельцем футбольного клуба «Хоффенхайм». И это самый корректный вариант обращения к бизнесмену. По всей Германии фанаты не сдерживают себя и оскорбляют Хоппа на все лады. Что произошло?