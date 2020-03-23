Дибале можно, а другим нет. Почему звездам «Юве» устроили буллинг

ПРОТЕСТ СИНЬОРЫ ЛУКАРЕЛЛИ

На Апеннинах - настоящий ад. Бушует эпидемия, крематории не справляются с количеством умерших от коронавируса, не хватает мест в реанимациях, аппаратов для искусственной вентиляции легких. Острый недостаток тест-систем, с помощью которых можно выявить, заражен человек COVID-19 или нет.

Страна, чиновники, врачебное сообщество, очевидно, оказались не готовы к беде. На этом жутком фоне неминуемы панические настроения. Жесткой критике теперь подвергаются футболисты.

Известная журналистка, телеведущая и театральная актриса Сельваджа Лукарелли на своей странице в Facebook разнесла в пух и прах «Ювентус» и персонально Пауло Дибалу, потребовав объяснений, почему умирающих дома людей нельзя обеспечить ватными палочками (ими берется мазок) для тестов на COVID-19, а форварда туринцев и его подругу можно.

Дибала на днях сообщил, что взятый у него и его девушки Орианы тест на вирус дал положительный результат, но сейчас с ними все хорошо. Аргентинец стал третьим игроком «Юве», подхватившим китайскую заразу (после Даниэле Ругани и Блеза Матюиди, всего в клубе был проверен 121 человек). Однако, по мнению синьоры Лукарелли, во время пандемии несправедливо в первую очередь оказывать помощь богатым и знаменитым.

«Я хочу знать, почему VIP-персонам вроде футболистов, дирижеров или детей руководителей компаний отдается приоритет? - возмутилась журналистка. - В вопросе здоровья не должно быть привилегий. Есть какой-то способ забора мазка в частном порядке, за плату? Ну, тогда расскажите нам, где получить такую услугу. Или только Дибале положено знать это? А, может, футболисты «Юве» воспользовались услугами государственных больниц? Тогда еще хуже! Госучреждения не должны тратить время на пациентов, у которых симптомы незначительны или вообще отсутствуют. Ясно, что Дибале благодаря клубу выбили особые условия. Так не должно продолжаться! Надо одинаково помогать всем, либо никому».

БОССАМ «ЮВЕ» СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

Эмоций в заявлении Лукарелли, конечно, много. Ситуация ведь не изменится к лучшему, если, следуя ее призыву, отказать всем… Но никто не будет спорить с тем, что для молодых здоровых людей, коими являются футболисты, риск серьезно пострадать от коронавируса кратно ниже, чем для пожилых и стариков, организмы которых напичканы, как правило, серьезными хроническими заболеваниями. Так что в словах журналистки большая доля правды.

Другой вопрос, в чем виноват конкретно Дибала и сотрудники «Юве»? Многие из нас готовы отказаться от тестов, если работодатель вдруг захочет проверить компанию на коронавирус? А может, кто-то способен высказать боссу, что негоже ему так переживать за себя любимого и свое детище в момент, когда рядом есть люди, нуждающиеся в этом куда острее? То-то и оно.

Справедливо ли адресовать упрек хозяевам туринского суперклуба? Отчасти, безусловно, да. Боссы «Юве» не могут не знать, сколь сильно нуждаются в тестах сотни и тысячи итальянцев, для жизни которых существует реальная угроза. В отличие от тех же футболистов.

С другой стороны, серия А – важная часть жизни Италии. И перед тем, как принять решение о приостановке сезона, было необходимо проверить игроков на коронавирус. К тому же, главным источником распространения заразы на севере страны, по мнению многих, стал прошедший 19 февраля в Милане матч Лиги чемпионов «Аталанта» - «Валенсия». Как после этого было отказаться от тестов?

ДЕТЕКТИВ С КОНТЕЙНЕРАМИ

А «Юве» и Дибале достается сейчас из-за общего негативного фона, который усугубляется подозрениями в адрес правительственных структур и компаний. На днях, к примеру, выяснилось, что в городе Брешиа, где находится частная лаборатория Copan Diagnostics, разрабатывающая тесты для диагностики вирусных заболеваний, самолет ВВС США загрузил на борт полмиллиона комплектов для выявления COVID-19. В инстаграме были опубликованы фото из салона, набитого некими контейнерами…

Запись вскоре удалили, но пользователи заподозрили, что в контейнерах находились комплекты для диагностики коронавируса. Новость мгновенно разнесли итальянские СМИ, которые на все лады кляли ответственных за дефицит тест-систем чиновников. Итальянцы негодовали, политики отмалчивались. Историю старались не предавать огласке.

Вскоре в Copan Diagnostics объяснили, в чем было дело: «Наша компания изготавливает комплекты для анализа на коронавирус, так называемые тампоны. Речь идет о средствах для взятия анализа, а не о диагностических материалах. Их разработкой занимаются другие лаборатории».

Оказалось, с начала эпидемии лаборатория поставила в больницы Италии более миллиона комплектов. При этом компания десятилетиями экспортировала в США свою продукцию, но из-за коронавируса возникли проблемы с логистикой. Вот почему американцы организовали срочную отправку тампонов грузовым самолетом… Как говорится, инцидент был исчерпан, но паника-то усилилась.

НЕ ВСЕМ НАДО ДЕЛИТЬСЯ В ИНСТАГРАМЕ

Знакомая для нынешнего времени история, не правда ли? И почти наверняка в России будет примерно то же самое. Новости, что наши богатые граждане закупаются на всякий случай системами искусственной вентиляции легких, появляются все чаще. Сколько в них правды, сколько докручено и додумано, мы узнаем потом…

Вот и к клубам РПЛ уже прилетели «первые ласточки». Накануне мы рассказывали, что полузащитник «Уфы» Оливье Тиль попал в городскую инфекционную больницу после того, как почувствовал недомогание. И сдал аж три теста на коронавирус, два из которых оказались отрицательными.

Нашим спортивным лигам, клубам и организациям стоит взять итальянскую историю на заметку. Не дай бог, конечно, но если и для них наступит время выбора в условиях дефицита, проверять ли на вирус своих богатырей-игроков или отправить тесты немощным, старикам и больным среди простого населения, пусть сначала как следуют поговорят наедине со своей совестью. А игроки лишний раз подумают, о чем стоит, а о чем не нужно сообщать всему свету на своих страничках в социальных сетях.