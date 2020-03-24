Андрей Червиченко: А если бы рубль укрепился, легионеры понесли бы в клубы сдачу?

– Как защищаетесь от коронавируса – перчатки, маска?

– Чему быть, того не миновать. Надеюсь на крепкое здоровье. Мне кажется, что если что-то может произойти, оно произойдет.

– Похоже, вы – фаталист.

– Просто есть ситуации, на которые невозможно повлиять. И если ты не можешь на нее повлиять, то нужно успокоиться.

– Но если никуда не ходить, сидеть дома полгода, может пронести…

– Кто сказал, что через полгода все закончится? Как я понимаю, все это продлится минимум года два. Просидите вы год дома, затем выйдете на улицу, а ваш организм ослаблен, не подготовлен к борьбе с вирусом. Тут вас и поджидает уже мутировавший микроб. И получите все по полной программе.

– Логично. Вы к вам обратились, как к бывшему руководителю футбольного клуба. Месси и несколько лидеров «Барселоны» сами предложили срезать им зарплаты. Где-то клубы принимают волевое решение – и срезают зарплаты футболистам. Как бы вы поступили?

– Не знаю, что и сказать. Настолько ужасен этот процесс, который к тому же глобальный, мировой, что здесь что-то советовать трудно. Например, я не знаю, как мне со своими работниками поступить. Что уж говорить про футболистов, которые получают миллионы… Они же ничего не нарушали, а что все турниры остановили, это же не их вина.

С другой стороны, работодатель тоже не должен оплачивать работу, которая не выполняется. Это такой тупик. Я не вижу из него выхода.

– То есть, вы на своем предприятии даже не можете найти выход, а мы тут про глобальные проблемы спрашиваем…

– У меня люди работают по 10-15 лет, это почти семейное предприятие. Я не могу им сказать: «Идите по домам и сидите там без зарплаты». Или срезать ее наполовину. Это этическая сторона вопроса. Но если работа не выполняется, ты не получаешь отдачи, то фактически выкидываешь деньги. Можно так продержаться два-три месяца, а дальше что делать? Ситуация поганая со всех сторон. Людей отправляют в отпуск – неоплачиваемый или наполовину оплачиваемый, а на что им жить?

– Леонид Федун логично говорит: не играем, билеты не продаем, доходов нет, огромные контракты футболистов нужно оплачивать.

– Должен заметить, что доходов больших и при нормальной ситуации не было. Хотя на фоне падающей нефти и падающего рубля ситуация совсем аховая.

Остановилось мировое потребление нефти – самолеты не летают, передвижение автотранспорта резко сократилось.

– Рубль обвалился, а нашим легионерам на это плевать. Им вынь да положь, положенные по контакту евро. Что делать руководителям клубов?

– Мы находимся в рублевой зоне. Думаю, в контрактах курсы валют зафиксированы. Легионеры вряд ли чего-то добьются в судах.

– Наверняка у легионеров был зафиксирован курс в районе 70 рублей за евро, а сейчас курс 87. Если оплата в рублях по курсу, иностранцы теряют приличные деньги.

– Я всегда на это говорю: а если б рубль укрепился, а не упал, иностранцы понесли бы в клубы сдачу в виде лишних рублей? Что-то мне подсказывает, что вряд ли.