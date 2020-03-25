По соседству с коронавирусом. Почему спорт скоро откроется

ТАК МЫ ДОЛГО НЕ ПРОТЯНЕМ

Футбол, хоккей и прочие привычные забавы могут возобновиться гораздо быстрее, чем мы сегодня думаем. И вот по какой причине.

Первый шок и последовавшая за ним нормальная человеческая реакция – страх за свою жизнь и жизнь своих родных и близких – пробудило чувство самосохранения, желание отгородиться от китайской заразы любой ценой. Жуткий информационный фон, паника, во многом объяснимая, но далеко не всегда и не во всем, не оставляет правительствам стран другого выбора, как объявлять тотальный карантин, идти на самоизолюцию граждан и закрытие многих отраслей производства. В том числе отмену всех спортивных соревнований.

Россия замерла в ожидании эпидемии. Полстраны сидит на удаленке, школьники на каникулах, студенты на дистанционном обучении, а кто-то в отпусках без содержания, и постепенно до всех начинает доходить, что если все это безобразие не прекратится ни через два, ни через четыре месяца, то с такой жизнью, как сейчас, долго мы не протянем.

Что будет дальше? Как будет все устроено? Куда покатится наша экономика, если полстраны не будет работать?

33 МИЛЛИОНА БЕЗРАБОТНЫХ

Такие вопросы сегодня задаются по всей планете. Забила тревогу самая большая экономика мира. Во вторник министр финансов США Стивен Мнучин предупредил сенаторов, что пандемия коронавируса способна увеличить безработицу в стране до 20 процентов, на 33 миллиона человек, если взять в расчет, что численность всей рабочей силы в Штатах примерно 160 миллионов. Почувствуйте размах беды.

Американская экономика потеряет огромные деньги. Какие конкретно, сейчас невозможно даже посчитать. Но приведем один пример. Национальная ассоциация ресторанов США обратилась к правительству и Конгрессу за помощью, так как по ее расчетам в течение трех следующих месяцев отрасль столкнется с сокращением доходов на 225 миллиардов долларов (минус пять-семь миллионов рабочих мест). Всего потери составят 675 миллиардов, потому что каждый доллар, потраченный американцами в ресторанах, создает дополнительные два доллара в других секторах экономики.

Это всего одна отрасль. С аналогичными просьбами о налоговых льготах и субсидиях к правительству обратились американские авиакомпании, ассоциации туристического и гостиничного бизнеса. Спортивная индустрия, в которой крутятся сотни миллиардов, не считая смежных отраслей (производство экипировки и инвентаря, букмекеры, строительство арен, телевизионные и интернет проекты, сфера обслуги и пр.), также несет колоссальные убытки.

В спортивной Европе дела не лучше. Одна только Английская премьер-лига потеряет от остановки своего чемпионата 750 миллионов фунтов, не выполнив до конца контракт на телевизионные права. Доходы всего футбольного рынка Старого Света за сезон оцениваются в сумму более 30 миллиардов евро. Ожидаемые доходы от Евро-2020 были на уровне 2,5 миллиардов.

Теперь представляете убытки всей футбольной империи от остановки и отмены турниров? А всего профессионального спорта и тех, кто был завязан на эту гигантскую индустрию?

НА ЧТО ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?

В России экономическая ситуация не менее болезненная, чем в Штатах. Зато экономика куда менее прочная, тем более на фоне обвала цен на нефть. Опрос Торгово-промышленной палаты среди малых и средних предпринимателей показал, что три миллиона из них могут закрыться, если карантин продлится долго. Тогда работу потеряют 8,6 миллиона человек. Это только малый и средний бизнес!

Разорятся частные кондитерские, фитнес-центры, частные детские сады и школы, маленькие магазинчики и много чего еще. Применительно к спорту пойдут искать средства к существованию тренеры, врачи команд, сервисмены, журналисты, охранники, сотрудники букмекерских контор и спортивных арен, наконец, сами спортсмены, не получавшие баснословные деньги, а таких большинство (звезды то протянут на сбережениях долго). Это тысячи и тысячи людей.

Есть ли этому альтернатива? Какой может быть спорт в условиях эпидемии, как же угроза человеческой жизни? Такие вопросы, конечно, возникают. Все верно, угроза никуда не денется. Однако если любая страна посидит на карантине месяца четыре, а то и полгода, большинство из ее жителей столкнется с дилеммой, на что, собственно, дальше жить. В этой ситуации риск заразиться коронавирусом при выходе на работу войдет в конкуренцию со страхом начать полуголодное существование.

Как во время войны не прекращалось производство в районах, потенциально подверженных нападению с воздуха, и это был абсолютно сознательный, необходимый риск и неизбежные потери, так и сегодня люди просто вынуждены будут вернуться к своим рабочим местам, чтобы иметь средства на жизнь. Несмотря на серьезные угрозы здоровью. Если вирус не утихнет вслед за приходом тепла, нам все это придется осознать.

ТРАМП ОПРЕДЕЛИТСЯ В ПОНЕДЕЛЬНИК

Не случайно Дональд Трамп уже вовсю рассматривает возможность возвращения американцев из карантина на рабочие места. По данным Bloomberg, президент США начал обсуждать этот вопрос на прошлой неделе, несмотря на рост случаев коронавируса в стране. Источники утверждают, что Трамп и несколько его соратников, включая министра финансов, не хотят, чтобы экономический ущерб от перевода сотрудников на удаленную работу перевесил потенциальные потери от самого вируса. И полагает, что само лечение коронавируса не будет хуже тех последствий, которые приносит карантин.

Окончательного решения Трамп еще не принял. Это должно произойти 30 марта, в понедельник. Но теперь становится понятно, почему на фоне апокалиптических новостей с продолжающимся ростом заболевших и умерших, американские профессиональные лиги уже вовсю строят планы на лето, чтобы доиграть свои прервавшиеся чемпионаты. Пусть и без зрителей, но с телетрансляциями, что тоже хлеб. Просто для любого бизнеса сегодня это становится вопросом жизни и смерти.

НАМ ПРЕДСТОИТ ТЯЖЕЛЫЙ ВЫБОР

Какой бы ужасной не выглядела сегодня ситуация для профессионального спорта, на самом деле она не столь катастрофична, как может показаться. Даже на фоне того, что во вторник был перенесен последний крупный турнир года – Олимпиада-2020, которая должна была стартовать ровно через четыре месяца.

Отмены больших турниров, таких как Евро-2020, ЧМ по хоккею и Игры в Токио, полностью развязали руки лигам и клубам, кубкам и национальным чемпионатам. У всех, кто намеревался доигрывать и возобновлять свои турниры, лето стало абсолютно свободным. Каждый теперь будет вправе решать, когда ему выходить на арену. В конце весны, летом или осенью.

Тем временем слабые пока ростки спортивной жизни уже пробиваются к свету.

Китай вовсю готовится возобновить свои баскетбольный и футбольный чемпионаты. Оранжевый мяч должны ввести в игру уже 2 апреля, пятнистый – в середине следующего месяца.

В соседней Японии в минувшие выходные прошел турнир по каратэ, на котором стадион не был забит под завязку болельщиками лишь по причине ограничений со стороны организаторов. Однако 10 тысяч зрителей в защитных масках пришли на трибуны, несмотря на риск подцепить коронавирус.

Белорусы так вовсе не отменяли свой футбольный чемпионат, продолжая изображать стойкого оловянного солдатика посреди пламенеющей спортивной индустрии.

С тяжелым, но неизбежным выбором через некоторое время столкнемся и мы. Сидеть дальше дома с неминуемой перспективой погружения в экономическую пропасть или постепенно возвращаться к привычному укладу жизни.

Даже понимая, что жизнь эта, в том числе и спортивная, уже не будет столь безопасной, что-то подсказывает – у второго варианта шансов все-таки больше.