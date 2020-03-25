Денис Поярков: Зимой задержки составляли полгода, потом отдали четыре зарплаты - Советский спорт
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25 марта 2020 15:00ФутболДжума Иван

Денис Поярков: Зимой задержки составляли полгода, потом отдали четыре зарплаты

В ФНЛ жизнь во время вынужденной паузы замерла так же, как и в РПЛ. Полузащитник «Мордовии» рассказал о буднях клуба из Саранска, который после 27 туров занимает предпоследнее место в таблице.

«МНЕ ПАУЗА В ЧЕМПИОНАТЕ ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ»

– Чем занимаются игроки «Мордовии», пока весь профессиональный российский спорт поставлен на паузу?
– Команда продолжает тренироваться, полноценный рабочий процесс не прекращался. В воскресенье провели контрольный матч против молодежного состава. Знаю, что в большинстве других команд ребят распустили по домам, но в Саранске все не так.

– Что, в городе нет угрозы коронавируса?
– Угроза есть, как и везде, но я не слышал, чтобы в Саранске кто-то подхватил вирус. Все спокойно. Просто люди стали серьезнее относиться к здоровью, тщательно соблюдают меры предосторожности.

– Не завидуете тем коллегам, которые до апреля смогут проводить все время с женами и детьми? Вы-то остаетесь на базе клуба…
– Мне тренировки точно не помешают. И перерыв в чемпионате в плюс. Только-только восстановился после травмы, продолжаю набирать форму. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Сначала говорили, что сезон прервали до 10 апреля. Но понятно, что матчи возобновятся позже. Другая дата – 24 апреля – тоже кажется не особо реалистичной.

– Теперь, в основном, говорят о 3 или 17 мая. Столь длительный простой скажется на кондициях игроков?
– Понятно, что сборы не заменят официальные игры. В РПЛ весной успели провести три тура, в ФНЛ – два. Значит, нам, по сути, предстоит начинать с нуля, как будто тех игр не было. Но если клубам сообщат заранее точную дату рестарта, тренеры смогут спланировать подготовку так, чтобы подвести команды к матчам в идеальном состоянии. И те, кто сейчас работает дома, тоже из процесса не выпадают. Им выдали индивидуальные программы тренировок.

«БУДЕТ НЕПРОСТО, НО ПОСТАРАЕМСЯ СОХРАНИТЬ ПРОПИСКУ В ФНЛ»

– Передвижение игроков «Мордовии» как-то ограничили?
– Специально за нами не следят. Но просят реже выезжать в город, избегать людных мест. В общем, стандартные рекомендации. Любой нормальный человек будет их соблюдать. Тут контроль не нужен. Местные ребята пользуются любой возможностью повидать домашних, остальные сидят на базе. Я проблемы в этом не вижу. Тренируемся в манеже, условия достаточно комфортные.

– Что у вас была за травма?
– Испытывал проблемы с приводящими мышцами, а в матче с командой «Чертаново» добавилась новая неприятность – сломал ребро. Поэтому сейчас тренируюсь по специальной, облегченной программе. Ребро еще беспокоит.

Можно сказать, в последнее время мне не везло. Надо просто пережить этот момент. И эта пауза, повторюсь, лично для меня оказалась кстати.

– «Мордовия» все последние годы испытывала финансовые проблемы. С вами расплатились по всем долгам?
– В начале зимы задержки составляли полгода, но затем нам отдали четыре зарплаты. Сейчас долги снова накопились – ждем зарплату за три месяца. Но тут, как я понял, в любом случае не обманут. Пусть с задержкой, но все деньги будут перечислены. Понятно, что у многих кредиты, ипотека, но такая вот ситуация. Никто не возмущается в такой непростой для всего нашего футбола и спорта период.

– Если сезон возобновится в мае, придется проводить туры через три дня на третий. «Мордовия» выдержит такой график, учитывая кадровые потери в зимнее трансферное окно?
– Постараемся выдержать нагрузки. А что еще остается? Цель прежняя – сохранить прописку в ФНЛ. Для этого нужно набрать много очков. Все настроены решительно. И молодежь и опытные ребята, которые составляют костяк команды. Рук мы в любом случае не опускаем.

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