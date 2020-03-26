Эшли Янг дал советы по борьбе с коронавирусом. Но некоторые противоречат ВОЗ

Англичанин устроил настоящий ликбез в своем твиттере и рассказал о ситуации в Италии, самоизоляции и поделился полезными советами по борьбе с коронавирусом.

«Всем привет, хочу рассказать о том, как мне живется в Италии, которая стала эпицентром вируса».

«Честно говоря, самым опасным местом распространения инфекции, где ее можно легко подхватить, является супермаркет. По словам, друзей и близких дома, отправиться за покупками – это сумасшествие. Запомните, карантин – это карантин!»

«В Италии поход в супермаркет на удивление спокоен… никаких драк из-за еды, никаких пустых полок и, конечно же, никаких оскорблений сотрудников за ограничение еды. Или вообще по какой-то причине. Обычно в магазине присутствует только один человек, который совершает покупки».

«Пожалуйста, прочтите следующее и поделитесь этим, если вы этого еще не сделали. Действительно, пришло время внести свой вклад в борьбу с ужасным глобальным кризисом, в котором мы находимся».

«Очередь перед супермаркетом – это обычное дело, но она не связана с отсутствием продуктов или жадностью! Просто магазины ограничили количество людей на вход. Просто будьте терпеливы и ждите своей очереди».

«Если вы заходите в лифт, делайте это только вместе с одним человеком. То есть, чтобы вас внутри было двое. Встаньте по разные стороны лифта лицом к стене и не дышите навстречу другому пассажиру».

«Всегда надевайте перчатки, когда выходите из машины. Вы же не хотите прикасаться к тележкам, которые уже трогали другие. Не снимайте перчаток, пока не вернетесь в машину».

Кстати, Всемирная организация здравоохранения имеет на этот счет другое мнение. На их официальном сайте медики дают совершенно другую рекомендацию по поводу ношения перчаток. Так что Эшли Янг здесь вступил в некое противоречие с ВОЗ. Но оставим это на его совести, ведь англичанин хотел как лучше. Мы же приведем цитату с сайта организации в разделе «Вопрос-Ответ».

Вопрос: Эффективно ли ношение резиновых перчаток в общественных местах в качестве меры профилактики новой коронавирусной инфекции?

Ответ: Нет. Вы в большей степени защищены от COVID 19, когда не пользуетесь резиновыми перчатками, но моете руки, чем когда носите перчатки. Возбудитель коронавирусной инфекции COVID 19 может загрязнить резиновые перчатки. Прикасаясь после этого к лицу, вы перенесете вирус с поверхности перчаток на лицо и подвергнете себя риску заражения.

«Используйте маску или шарф, чтобы закрывать рот и нос».

«Всегда держите дистанцию на кассе. Тележку ставьте позади себя, когда раскладываете покупки на ленту. Это не даст другим подойти к вам близко».

«Не раскладывайте покупки сразу же после вещей другого покупателя. Создайте промежуток. Покупки не должны соприкасаться. Здесь в Италии, например, мы физически не можем начать выкладывать свое, пока другой покупатель не расплатился».

«Это может казаться жестоким, но общайтесь со всеми, кроме своих близких, так, будто у них есть вирус. Вы просто можете этого не знать!»

«И самое главное – оставайтесь в безопасном месте. Это – то, чем мы здесь занимаемся, это не какая-то чрезмерная реакция на события. Помните, что и другие должны относиться к вам таким образом. Это не что-то ужасное или оскорбительное, просто способ держать дистанцию, чтобы помочь спасти жизни».