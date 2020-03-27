Роман Зобнин: Попав в «Спартак», не мог привыкнуть к красно-белым цветам - Советский спорт
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27 марта 2020 15:53ФутболГригорьевская Юлия

Роман Зобнин: Попав в «Спартак», не мог привыкнуть к красно-белым цветам

Полузащитник «Спартака», находящийся в эти дни, как и вся команда, на карантине, ответил на вопросы болельщиков.

«ЕСЛИ БЫ ПОПАЛ НА «ТИТАНИК», НАДЕЯЛСЯ БЫ, ЧТО НЕ ВРЕЖЕМСЯ В АЙСБЕРГ»

– Кто был вашим футбольным кумиром в детстве?
– Тьерри Анри. Нравилось, как он играл за «Арсенал» и сборную Франции. Я же начинал форвардом… А вот когда меня перевели в полузащитники, интерес к Анри пропал. Других кумиров не появилось. С 15 лет я сам себе стал кумиром.

– За какой клуб тогда мечтали выступать?
– Я родом из Иркутска. Разница во времени мешала внимательно следить за отдельными командами. И родители особо футбол не смотрели. Поэтому в чемпионате России ни за кого не болел.

– Как вам удается так много бегать и не уставать?
– Это ошибочное впечатление. Я такой же человек, как и все. Тоже устаю. А функциональная база закладывается на сборах. Если пройти их качественно, потом чувствуешь себя великолепно. Стараюсь выполнить весь объем работы. Ведь «физика» – одна из моих самых сильных сторон.

– Недавно главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско попросили назвать трех лучших футболистов РПЛ прямо сейчас. Он поставил вас на первое место, Гжегожа Крыховяка – на второе, Александра Максименко – на третье…
– Конечно, мне приятно. Буду стараться дальше радовать тренера своей игрой.

– Как поддерживаете форму на карантине?
– Ощущения – как будто это сон какой-то, такого же никогда не было. Тренируюсь дома. Как и остальные ребята. Каждому выдали специальную программу.

– Что думают игроки «Спартака»: это пауза в чемпионате или продолжения не будет?
– Пока конца тоннеля не видно. Это немного тревожит. Сложно тренироваться, не зная заранее, придется ли потом играть. И если придется, то когда.

– Что бы делали, если бы оказались на «Титанике»?
– Надеялся бы, что корабль не врежется в айсберг.

«КАК НАЗОВУ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА? ВИДИМО, ВЫ ЧТО-ТО ЗНАЕТЕ»

– Ваше лучшее воспоминание из детства?
– С теплотой вспоминаю времена, когда мы нашей дружной семьей жили в Иркутске, в маленькой квартирке в 30 квадратов. Все друг друга любили. Прекрасные годы.

– Андрей Ещенко – ваш земляк. В Иркутске есть общие друзья?
– Нет. В 11 лет я переехал в Тольятти. Там, кстати, друзей тоже уже не осталось. Но Академию Коноплева тоже вспоминаю с теплотой. Там я стал футболистом.

– Чего в детстве боялись больше всего?
– Не стать футболистом. Никем другим себя не представлял.

– Как проводите свободное время?
– С семьей. У меня двое детей. Стараюсь использовать любую возможность для общения с ними.

– Как назовете третьего ребенка?
– А он будет? Пользователь, задавший вопрос, видимо, что-то знает. (Смеется.) Я пока не думал об этом.

– Ваше любимое кино?
– Недавно с женой смотрели сериал «Чужак». Американский. Детектив с убийствами и элементами ужасов. Всем советую.

«САМЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ МАТЧ – КОГДА ДЖИКИЯ ПОБОДАЛСЯ С ПРОМЕСОМ»

– Как вам спартаковские новички?
– Все ребята вписались в игру команды. Прекрасно общаемся друг с другом.

– Как пауза скажется на «Спартаке»?
– Она возникла совсем некстати. Мы набрали хорошую форму, поймали настрой. Теперь сложно что-то прогнозироваться. Если чемпионат возобновится, придется начинать, по сути, с чистого листа.

– Самый запоминающийся гол за «Спартак»?
– Все запоминающиеся. Я же забил только четыре. Если все-таки выбирать, то назову мяч головой в ворота «Оренбурга». Была очень эмоциональная игра. Мы пропустили два гола за минуту.

– А можете назвать три самых эмоциональных матча «Спартака» на «Открытие Арене»?
– Когда у «Амкара» выиграли 1:0,а Денис Глушаков забил на последней минуте. Георгий Джикия, кстати, тогда еще защищал цвета пермяков. И пободался с Квинси Промесом… Еще вспоминается чемпионский матч с «Тереком». Ну а третий – наверное, против «Оренбурга», о котором уже сказал. С моим голом головой.

– Какую музыку слушаете перед выходом на поле?
– Разную. У меня очень большой плей-лист. Нажимаю на кнопку «микс» – и слушаю. Все подряд: композиции из 80-х, инструменталку, молодежную музыку.

«НЕ ВИДЕЛ ТЕДЕСКО В «СПАРТАКЕ» ЗЛЫМ»

– Тедеско часто получает карточки за излишнюю эмоциональность. А на тренировках он часто бывает злым? И чем его можно взбесить?
– Любой тренер недоволен, когда игрок не выполняет установку. Но в «Спартаке» равнодушных нет, все стараются. Потому я еще ни разу не видел Тедеско злым. Он выясняет отношения только с судьями во время матчей.

– Чем жонглируете на карантине?
– Ничем. Отношусь ко всем этим челленджам со скепсисом. Скучный я немножко.

– Почему вы всегда такой серьезный?
– Лимит улыбок на этот сезон исчерпан (улыбается).

– Что труднее: тренироваться или возиться с детьми?
– Заниматься с детьми сложнее. Они иногда немного капризничают, у них свое «я», свое «хочу»… Старшему уже четыре года. Пытается нами руководить, показывает характер. Но так во всех семьях. Это нормально. Главное– обходиться без скандалов и ругани. У нас получается. И надо уметь ценить каждый возраст. Дети быстро растут, потом мы будем вспоминать, каким классным было это время.

– Свидетелем какого исторического события хотели бы стать, если бы вам предоставили такую возможность?
– Честно? Хотел бы вернуться в то время, когда был маленьким ребенком. Хотя бы на денек… Из глобального на ум почему-то приходят войны. Но туда возвращаться не хочется. А что хорошего-то в мире было за последние сто лет?

– В середине двадцатого века сборная СССР стала чемпионом Европы.
– Ну, вот. Разве что футбол можно вспомнить.

– Какие чувства испытывали в дебютном матче за «Спартак»?
– Это была гостевая игра против греческого АЕКа. Было очень жарко, плюс сорок, наверное. Тогда я только пришел из «Динамо», и было немного странно надевать красно-белую футболку. Еще не успел привыкнуть к этим цветам…

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