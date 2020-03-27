Кокорин как зеркало борьбы с вирусом наживы - Советский спорт
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27 марта 2020 20:58ФутболМощенко Захар

Кокорин как зеркало борьбы с вирусом наживы

Слухи о сумме возможного контракта Александра Кокорина с «Локомотивом» заставляют задуматься о том, каким должен стать футбол и все то, что его окружает, после коронавирусного апокалипсиса.

ТРИ «ЛИМОНА» ЕВРО – ОТВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЕ

Урон, который нанесет (да уже нанес!) пресловутый коронавирус всему человечеству и мировой экономике, ужасает своими масштабами. Чуткий барометр экономического здоровья планеты – цены на нефть – неуклонно падает, словно температура у «остывающего» больного. Огромные корпорации приостанавливают свою деятельность, не ведая, когда будет возможность снова включиться на сто процентов, и не желая думать о грядущих убытках в триллионы долларов или евро. Миллионы людей временно теряют работу и источник дохода, отдавая себе отчет, что нет ничего более постоянного, чем временное.

На фоне этого финансово-экономического апокалипсиса особенно контрастной выглядит очередная история из российского футбола, которая вполне может оказаться фейком. Но, тем не менее, она красноречиво описывает суть существования вида спорта номер один в нашей стране.

Итак, молва отправляет Александра Кокорина по окончании нынешнего сезона в московский «Локомотив», причем за три года в стане железнодорожников нынешний форвард «Зенита», отданный в аренду в «Сочи», заработает (или все-таки получит?) девять миллионов евро. Или три «лимона» за сезон – вы не ошиблись в подсчетах.

Но и это еще не все. Говорят, «Динамо» так хотело вернуть форварда в свои ряды (Кокорин отыграл за бело-голубых семь сезонов в расцвете своей карьеры), что вроде бы было готово перекрыть предложение красно-зеленых. А это значит, что сумма прописью в улучшенном потенциальном контракте Кокорина должна была возрасти еще этак раза в полтора.

А теперь представьте, какой козырь получал бы в таком случае нападающий, на минувшей неделе справивший свое 29-летие, в переговорах с «Зенитом» о новом трудовом соглашении. И какие слова услышал бы от своего молодого тезки гендиректор питерского клуба Александр Медведев в ответ на предложение о продолжении сотрудничества на более скромных условиях! Наверное, был бы послан в те далекие края, куда еще не добрались газпромовские вышки.

ФЕЙК ИЛИ ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОАО РЖД?

В том, что Кокорин – парень не промах, убеждает и такой факт, обнародованный Евгением Савиным в очередном выпуске «КраСавы». Играть на правах аренды в «Сочи» Александр отправился отнюдь не с пустыми карманами – ему единовременно выплатили все (!) полагающиеся до конца сезона деньги. То есть зарплату за три месяца – март, апрель и май. Неплохо, правда, особенно с учетом нынешней ситуации, когда чемпионат РПЛ остановлен, а может быть и вовсе досрочно завершен.

Мы давно повторяем одну и ту же истину про непомерно завышенные доходы российских футболистов, про развращенность молодых ребят баснословными зарплатами и возникающее у них на этой почве ощущение вседозволенности и собственного величия.Но теперь, когда планетарная биологическая катастрофа, конца которой пока не видно, в корне меняет наш привычный уклад жизни и безжалостно расставляет новые приоритеты в спорте и, в частности, футболе, условные «золотые унитазы» наших футбольных звезд выглядят диким нонсенсом.

В то время, когда «Барселона» уже сейчас заявляет о готовности расстаться в межсезонье с восемью игроками и до предела оптимизировать клубный бюджет, когда в Германии футболисты сами обращаются к работодателям с просьбой сократить суммы контрактов, какая может быть зарплата в три миллиона евро у весьма среднего по европейским меркам футболиста, который пока даже не вышел на тот уровень стабильности, чтобы считаться полноправным игроком национальной сборной? И какими источниками дохода клуба она может быть обеспечена, если вся отечественная экономика после пандемии будет напоминать выжженную землю? Или, может быть, финансирующее «Локомотив» ОАО РЖД находится в какой-то иной реальности и даже в эпоху коронавируса легко получает ту же самую прибыль, что и в «мирные» времена, чтобы предложить Кокорину те самые три «лимона» в год?

СНЯТЬ КОРОНУ ИЗБРАННЫХ И НЕПРИКАСАЕМЫХ

Нет, ребята, здесь что-то явно не так. Давайте не забывать еще и о том, что с нового сезона (вне всякого сомнения, все болельщики верят, что он когда-нибудь начнется) в РПЛ будет изменен лимит на легионеров, что автоматически снимает с российских футболистов корону избранных и неприкасаемых. И, как следствие, по нормальной человеческой логике должно снижать их зарплату и рыночную стоимость.

Поэтому новость о трехмиллионном контракте Кокорина следует воспринимать либо как вброс, преследующий определенные цели (например, продолжение дестабилизации атмосферы внутри «Локомотива», тем более что потенциальный новичок красно-зеленых, как говорят, потребовал для полного счастья еще и вернуть ему из «Сельты» Федора Смолова, а заодно уволить Юрия Семина), либо как свидетельство наличия у РЖД неиссякаемых финансовых ресурсов. Способных обеспечить все далеко не скромные запросы нападающего. Даже несмотря на «очищающую» его продажу сразу трех дорогущих авто.

На самом же деле, пусть это прозвучит цинично и даже жестоко, пандемия коронавируса применительно к футболу, крыша у которого давно съехала от заоблачных контрактов звездных игроков и неумеренных аппетитов не привыкших считать деньги владельцев клубов, сейчас выполняет роль своего рода «санитаров леса». Не в прямом, разумеется, смысле – тысячу раз дай Бог здоровья всем игрокам, тренерам и сотрудникам команд, заразившимся смертельно опасным вирусом!

Нет, пандемия должна, наконец, прекратить эту безумную гонку вооружений, когда суммы в контрактах и отступные за игроков становятся девятизначными, и даже придуманный УЕФА финансовый фэйр-плей не в силах сдержать этот поток «заразных» футбольных денег.

Коронаврус, даже не сомневайтесь, спустя какое-то время отступит, и мы вместе с нашим футболом потихоньку начнем возвращаться к нормальной жизни. Но очень важно, чтобы был побежден и вирус неуемной наживы и непомерно раздутых контрактов в российском футболе.

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