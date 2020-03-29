«В Одессе было 200 тысяч зараженных, команду «Черноморец» изолировали, а город окружили войсками» - Советский спорт
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29 марта 2020 17:00ФутболВолохов Юрий

«В Одессе было 200 тысяч зараженных, команду «Черноморец» изолировали, а город окружили войсками»

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев вспомнил эпидемию холеры в Одессе в 1970 году, и рассказал, как тогда проходил чемпионат СССР.

«Мы самоизолировались в деревне, постоянно моем руки»

– Евгений Серафимович, как вы там – самоизолировались?
– Живем в деревне, неподалеку от Рузы. Младшего сына Акима, ему 14, я забрал из школы еще за три дня до того, как объявили о закрытии всех школ. Забрал его и из хоккейной школы. В общем, прочувствовал ситуацию. С нами живет друг Акима по школе. Еще к нам приехала подруга моей жены Наташи. Вот такой дружной компанией и живем в некотором заточении.

Сидим дома, ни с кем не общаемся, да и общаться в нашей деревне особо не с кем. Магазины и рынок в ближайшем поселке работают, там целых три «Пятерочки». Вчера ездили – все есть, кроме разве что гречки. Но я гречку с детства не ем, так что в этом плане не сильно страдаю.

– Маски, перчатки носите?
– Моем руки постоянно. Когда ездили по магазинам и на рынок, я в машине остался, жена пошла за покупками. Маску и перчатки одела.

Но я хочу рассказать одну историю. Ведь в моей жизни уже была эпидемия, правда, она меня коснулась только стороной.

– Это что же за эпидемия?
– Когда сборная СССР вернулась с чемпионата мира в Мексике летом 1970 года, в Одессе началась эпидемия холеры. И не только в Одессе, была охвачена Керчь, и ряд городов и поселков в округе.

И почти на весь август этот регион, то есть, Одесскую область закрыли. Город окружили войска. Еще холера была отмечена в Астрахани, единичные случаи заражения были в Махачкале.

– Откуда она взялась?
– В СССР были тесные контакты со странами Ближнего Востока, их специалисты и военные обучались в Советском Союзе. Ходили слухи, что кто-то из этих иностранных студентов занес болезнь.

– В Одессе же «Черноморец» был…
– Да, «Черноморец» играл в высшей лиге. Как раз зимой 70-го в «Черноморец» из Киева, где он отыграл три года, вернулся Валера Поркуян, герой чемпионат мира в Англии 1966 года. Был он в составе сборной и на первенстве мира в Мексике, правда, не сыграл там ни одного матча. Мы с Валерой общались по телефону, и он нам рассказывал, что происходит в городе. Хотя официально информация про эпидемию скрывалась, нигде об этом не сообщалось.

Одесса были ведь всесоюзным курортом, представляете, сколько в августе туда приехало отдыхающих? И тут город закрывают на месяц. Армия берет его в блокаду. Один таксист решил вывести за город двух отдыхающих, его остановил патруль. Затем водителя отдали под суд.

Ситуация действительно была очень серьезная. Насколько я помню, заболевших холерой только в Одессе было около 200 тысяч человек. Было немало смертей. Сейчас об этом всю информацию можно найти, поэтому наши читатели сами могут узнать точные цифры.

– Получается, Черноморец»какое-то время не играл в чемпионате СССР?
– Почти весь август, пока город был закрыт. В само конце августа команду вывели из-под карантина, «Черноморец» стал нагонять ушедший вперед календарь: за 45 дней команда сыграла 11 матчей. Причем домашние встречи «Черноморец» проводил в Киеве. А вернулся на родной стадион только поздней осеню.

И как раз 30 октября «Спартак» играл по календарю в Одессе. Мы уже обеспечили себе бронзовые медали, ЦСКА и московское «Динамо» делили первое место и оторвались от всех.

– Вам врачи говорили, чтобы соблюдали меры предосторожности?
– Конечно, говорили, чтобы чаще мыли руки, и чтоб ни в коем случае не пили воду из-под крана. Рекомендовали не гулять по городу, не ходить на знаменитый одесский привоз.

Валера Поркуян накануне матча пригласил меня, и еще кого-то из сборников к себе домой. Организовал вкусный ужин. А на следующий день был странный матч. «Черноморцу» очень нужна была победа, чтобы остаться в высшей лиге. Мы же, как я говорил выше, обеспечили бронзу.

У меня нет доказательств, но кто-то из команды матч сливал. Анзор Кавазашвили несколько раз выручал нас, но на 84-й минут Поркуян забил единственный гол.

– Во время матча вы не заметили ничего странного в игре партнеров?
– Не могу сказать, что кто-то конкретно играл странно, но мне передачи почти не давали. Я ведь был атакующим крайним защитником, команда на меня всегда играла, я создавал остроту на фланге. А тут – открываюсь, а пас следует на правый фланг.

В перерыве снял майку и сказал Никите Палычу (Симоняну, главному тренеру. – Прим. ред.): больше в этом матче играть не будут. Никита Палыч меня уговорил выйти на второй тайм, сказал сейчас приведет команду в порядок. Кому-то вставил, на кого-то накричал… А победа «Черноморцу» не помогла, они вылетели из высшей лиги. И вернулись только через четыре года.

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