Роналду может покинуть Турин ради «МЮ», а Влашич – сменить в «Реале» Модрича

Пандемия коронавируса наложит серьезнейший отпечаток на весь мировой футбол. Последствия коснутся не только нынешнего сезона, но и, как минимум ближайшего трансферного окна.

Экс-президент «Баварии» Ули Хенесс вообще считает, что в ближайшие два-три года ожидать трансферов в сотню миллионов евро не приходится. Из-за невозможности играть и, соответственно, зарабатывать, клубы оказываются в крайне незавидном финансовом положении. Например, французские клубы могут недосчитаться 759 млн евро, положенные им за телетрансляции, даже в том случае, если сезон будет возобновлен. Во Франции доходы от телеправ составляют до 47% от общей прибыли.

Похожая ситуация наблюдается и в других чемпионатах. Так, «Барселону» называют одним из наиболее пострадавших топ-клубов. Из-за крайне высоких зарплат сине-гранатовым может грозить даже банкротство, поэтому руководство отчаянно борется за снижение выплат футболистам на период вынужденного простоя аж на 70%. Сообщается, что кто-то из игроков с пониманием относится к ситуации, но далеко не все.

Клубные боссы просят пойти им на уступки, но если добиться этого не удастся, они готовы активировать «Протокол временного регулирования занятости», предусматривающий одностороннее сокращение зарплаты и даже аннулирование трудовых соглашений в особых случаях. Как раз таких, как пандемия.

Осложняются переговоры с игроками еще и тем, что главный противник каталонцев мадридский «Реал», напротив, не намерен сокращать объем выплат. В клубе уверены, что способны выйти из непростой ситуации без больших финансовых потерь. А вот футболисты «Ювентуса», в том числе Криштиану Роналду, согласились в течение четырех месяцев с марта по июнь не получать зарплату, что позволит туринцам сэкономить 90 млн евро. Впрочем, в случае возобновления сезона футболисты получат определенную компенсацию за доставленные неудобства.

Другая проблема заключается в неясности дат ближайшего трансферного окна, поскольку существует вероятность, что 1 июля сезоны еще не будут завершены. Спортивный директор «Атлетико» Андреа Берта вообще призвал отказаться от летнего трансферного окна, чтобы летом клубы, которые не сумеют правильно оценить риски, не попали в еще более затруднительное положение.

В ФИФА, по данным The Telegraph, напротив, выход из ситуации видят в том, чтобы позволить беспрепятственно торговать игроками на протяжении всего второго полугодия. По логике организации, из-за того, что в июле-августе суммы трансферов упадут, многим нуждающимся командам просто не хватит доходов от продаж, чтобы закрыть дыры в бюджете. Расширение окна позволит клубам зарабатывать на трансферах и осенью.

В любом случае, как бы ни изменилась финансовая ситуация, клубы не откажутся от своих трансферных планов. Просто постараются снизить суммы выплат.

ИСПАНИЯ

«Барселона»

Каталонцев кризис застал в самой неудобной ситуации за последний десяток сезонов. Слабая трансферная политика с регулярными ошибками привела к тому, что команде ближайшим летом требуется серьезное обновление. И отказываться от него нельзя, если сине-гранатовые желают оставаться конкурентоспособными на европейской арене.

Барселону через несколько месяцев может покинуть солидная группа игроков, в числе которых вратарь Нето, защитники Самюэль Юмтити и Эктор Фирпо, полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль (контракты двоих последних истекают через год), а также нападающие Антуан Гризманн и Мартин Брайтвайт, которого каталонцы вероломно вырвали у «Леганеса» всего месяц назад, уже после завершения регистрационного периода. Если сине-гранатовым удастся найти замену каждому из этих игроков, их постараются продать.

Кроме того, никак не удается найти вариант продолжения карьеры для Филиппе Коутиньо, от выкупа которого отказывается «Бавария». Претенденты на бразильца есть, но никто не готов платить требуемые 80 млн. Каталонцы же боятся продешевить, поэтому Коутиньо, скорее всего, ожидает очередная аренда. В нем заинтересованы «ПСЖ» и «Интер», но сам полузащитник не хочет рассматривать эти варианты, надеясь вернуться в АПЛ, где в составе «Ливерпуля» провел лучшие годы карьеры.

В то же время в «Барсе» намерены предложить новый контракт центральному защитнику Клеману Лангле. При том, что нынешнее соглашение действует до 2023 года. Его партнером по обороне может стать бразилец Алекс Теллес из «Порту». В его контракте прописаны 40 млн евро отступных, но из-за того, что «драконам» никак не удается уговорить Теллеса продлить соглашение, истекающее в 2021 году, они готовы отдать его и за меньшую сумму. В «Барселоне» Алекс должен стать конкурентом Жорди Альбы на позиции левого защитника.

Появится в клубе и еще один бразилец – 19-летний нападающий «Сан-Паулу» Густаво Майя, с детства мечтавший оказаться в «Барселоне». Благодаря этому сине-гранатовым и удалость выиграть борьбу за него у «Ливерпуля» и «Атлетико». А в центре полузащиты испанцы хотят видеть Тангая Ндомбеле из «Тоттенхэма» или Фабиана Руиса из «Наполи».

«Реал»

Мадридцы тоже готовят чистку состава. Как только появится возможность продавать игроков, они отпустят Гарета Бэйла, Хамеса Родригеса, Лукаса Васкеса и Мариано Диаса. У француза летом 2021 года истекает контракт, и клуб не намерен предлагать ему новый. Варианта у Васкеса два – досидеть еще сезон на лавке или покинуть Мадрид при первой возможности, что должно стать оптимальным решением для обеих сторон. «Реал» заработает и освободит позицию в заявке на сезон, а футболист получит игровую практику.

Под вопросом судьба Марсело, Луки Модрича, Начо и Браима Диаса. Последнего готовы сохранить в перспективе, отправив в аренду, но сам он в прошлом категорически от таких вариантов отказывался, рассчитывая завоевать доверие Зинедина Зидана. Марсело может присоединиться к своему любимому партнеру Криштиану Роналду в «Ювентусе» (если тот не покинет Турин), где должен вытеснить из основы Алекса Сандро или заставить конкурента стабильно играть на пределе возможностей. Мадридцы не планируют мешать этим переговорам, если сам бразилец захочет сменить обстановку.

Что до Модрича, то лучшему футболисту ЧМ-2018 уже 34 года, и ему требуется преемник. Сам хорват видит его в лице соотечественника полузащитника ЦСКА Николы Влашича. Старший товарищ порекомендовал лидера армейцев клубным боссам. В «Реале» его хорошо помнят благодаря победному голу в очном матче Лиги чемпионов в «Лужниках» в 2018 году.

Большие проблемы и у Луки Йовича, нарушившего правила карантина и отправившегося в разгар пандемии в Сербию. В клубе считают его поведение безответственным и хотят продать, пока цена еще держится на приемлемом уровне. Вместо него «сливочные» постараются заполучить норвежского вундеркинда Эрлинга Холанда, зимой переехавшего из «Зальцбурга» в Дортмунд. В первую очередь мадридцев привлекают бомбардирские таланты 19-летнего нападающего, и они готовы заплатить за него 75 млн. Эрлинг, безусловно, более желаемая персона, чем Йович год назад, за которого было заплачено 60 млн, но с учетом финансового кризиса и ожидаемого падения стоимости игроков в «Реале» надеются, что предложенной суммы окажется достаточно.

Альтернативы Холанду – Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Тимо Вернер («Лейпциг»). При этом латиноамериканцы уступают конкурентам в связи с тем, что попадают под лимит на легионеров не из стран Евросоюза, каковых в Испании можно заявлять не более троих.

Также в «Реале» после запланированной чистки хотят вернуть из аренд отлично проявляющих себя Мартина Эдегора («Реал Сосьедад») и Ашрафа Хакими («Боруссия» Д).

АНГЛИЯ

«Ливерпуль»

Мерсисайдцам требуется только точечное усиление. Они ищут более сильного исполнителя на позицию центрального защитника Деяна Ловрена, которого готовы забрать «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Лацио». Цена вопроса – 20 млн. Взамен Юрген Клопп хочет приобрести у «Атлетико» Хосе Хименеса, в контракте которого прописаны 120 млн отступных.

Если с уругвайцем не срастется, в «Ливерпуль» могут переехать Алессандро Бастони («Интер») или Дайо Юпамекано («Лейпциг»). Француз оценивается в 60 млн и стремится пойти на повышение. На него также претендуют «Арсенал», пыташийся заполучить его еще год назад, и «Милан».

По-прежнему «Ливерпулю» принадлежат права на антигероя финала Лиги чемпионов-2018 Лориса Кариуса, выступающего на правах аренды за «Бешикташ». Немецкий вратарь намерен вернуться на родину, так как его девушка София Томалла проживает в Берлине. «Герта» также заинтересована в трансфере, поскольку к 2021 году истекут контракты основных вратарей команды 35-летнего Руне Ярстайна и 31-летнего Томаса Крафта. К тому же ожидаемая сумма трансфера составляет всего 4 млн.

«Манчестер Юнайтед»

В «Юнайтед» уверены, что им удастся сохранить Поля Погба, несмотря на интерес «Реала» и «Ювентуса». Манкунианцы просто не верят, что конкуренты способны потянуть трансфер французского полузащитника. И это при том, что его цена за год упала почти в два раза – с 200 млн до 110 млн.

«Арсенал»

Сообщается, что главный тренер «канониров» Микель Артета лично заинтересован в переходе полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера. В пользу этого трансфера говорит тот факт, что «летучим мышам», чтобы вписаться в финансовый фэйр-плей, требуется заработать на продажах не менее 35 млн. Воспитанник же валенсийцев оценивается в 50 млн.

Также «Арсенал» не теряет надежды побороться с «Миланом» и «Реалом» за полузащитника «Бетиса» Набиля Фекира, чей трансфер оценивается в 40 млн (отступные – 100 млн), из которых 20% должен получить «Лион». Правда, сам француз по каким-то необъяснимым причинам предпочитает остаться в клубе. Сложно найти разумное объяснение действиям Фекира после переезда из Лиона. Может, его родственники находятся в заложниках у клубных боссов?

ГЕРМАНИЯ

«Бавария»

Самая остросюжетная мыльная опера года в Мюнхене называется «Чем недоволен Мануэль Нойер?» Сначала он был возмущен тем, что «Бавария» договорилась о переходе летом вратаря его родного «Шальке» Александера Нюбеля. Теперь никак не подписывает новый контракт взамен истекающего в 2021 году. Нойер требует повышения зарплаты и долгосрочного соглашения. И это в 33 года!

За ситуацией пристально следит «Челси», желающий найти более квалифицированного вратаря, чем Кепа Аррисабалага. Вот только сам чемпион мира-2014 совершенно не хочет переезжать в команду Фрэнка Лэмпарда. Нойер все-таки надеется завершить карьеру в «Баварии».

Другая проблема клубных боссов – истекающий в 2021 году контракт Давида Алабы, который тоже никак не удается продлить. Защитник также хочет увеличения оклада. В противном случае грозится покинуть Мюнхен. В приоритете – чемпионат Испании и мадридский «Реал». «Бавария» готова включить 27-летнего австрийца в сделку с «Манчестер Сити» по Лерою Зане, но и на это уговорить его не в состоянии. Во всяком случае, до тех пор, пока не прояснятся лигочемпионские персективы «горожан».

На смену Алабе в Мюнхен может переехать Луис Фелипе из «Лацио», чья трансферная стоимость составляет 20 млн. 23-летний бразилец выбирает между мюнхенским грандом и «Барселоной», но может остаться и в Риме, где ему готовы повысить зарплату более чем вдвое – до 2 млн в год.

«Боруссия» Д

Оказалось, что к 27 годам карьера мегаталантливого Марио Гетце давно уже катится под откос. В нынешнем сезоне во всех турнирах он провел всего 596 минут (менее семи полных матчей), а в половине игр вообще остался на скамейке запасных.

Председатель правления мюнхенской «Баварии», за которую Гетце выступал в 2013-2016 годах, Карл-Хайнц Румменигге даже порекомендовал своему бывшему футболисту после завершения контракта нынешним летом выбрать себе клуб попроще. Возможно, лучший вариант в таком случае – «Байер», где Гетце, по выражению Румменигге, «уже машут рукой». Также заинтересованность высказывают «Интер» и «Эвертон», но сам футболист предпочел бы остаться на родине.

ИТАЛИЯ

«Ювентус»

Главной бомбой лета может стать отъезд из Турина Криштиану Роналду, которого не на шутку напугала история с захлестнувшей Италию эпидемией коронавируса. Португальца жаждут заманить к себе «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Сам он неоднократно говорил о желании когда-нибудь вернуться в «МЮ», давший старт его европейской карьеры, но все будет зависеть о того, удастся ли «красным дьяволам» квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Вторым предпочительным вариантом для него был бы «Реал». Приехав на «Сантьяго Бернабеу» посмотреть последний Эль-Класико, Роналду остался под впечатлением от любви местных фанатов. Вот только сами «сливочные» своего интереса к его персоне не проявляют. Похоже, для них это уже пройденный этап.

Также «Ювентус» может покинуть Леонардо Бонуччи, которого хочет видеть в «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, ищущий варианты усиления центра обороны.

«Интер»

А нерадзурри могут потерять Диего Година, которого зовет в «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. Также сообщается, что в планы Антонио Конте больше не входит Артуро Видаль из «Барселоны». Это ставит под удар перспективы каталонцев заполучить нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, поскольку они хотели включить в сделку чилийца, а денег на полноценный выкуп форварда у них может банально не найтись.

«Милан»

Глава футбольного отдела Звонимир Бобан лично уговаривал Златана Ибрагимовича выбрать «Милан», поэтому после некрасивого увольнения хорвата Златан окончательно решил покинуть клуб летом. Скорее всего, он все же завершит карьеру. Ранее говорилось, что Ибра может стать тренером, а теперь швед задумался над тем, чтобы стать партнером своего агента Мино Райолы и научиться у того всему для самостоятельной работы в этой профессии.

Сейчас за трансферы в «Милане» отвечает технический директор Паоло Мальдини. Он хочет вернуть в клуб полузащитника «Челси» Тьемуэ Бакайоко, выступающего на правах аренды за «Монако». Француз уже дал добро на переход.

«Лацио»

Ранее мы рассказывали о том, что за лучшим бомбардиром серии А выстроилась целая очередь желающих, но, по последней информации, он принял решение не искать от добра добра и продлить контракт с «Лацио» до 2025 года.

РОССИЯ

«Зенит»

«Наполи» заинтересован в приобретении нападающего Сердара Азмуна. Питерцы оценивают трансфер иранского форварда в 25 млн.

«Локомотив»

Железнодорожники в жесткой конкурентной борьбе схлестнулись с «Лацио», «Дженоа», «Вальядолидом», «Фортуной» и «Марселем» за нападающего «Сочи» Александра Кокорина, чей контракт с «Зенитом» истекает 31 июня. Сообщалось, что семья футболиста не хочет уезжать из Москвы, поэтому он наверняка предпочтет продолжить карьеру в «Локо», воспитанником которого является. Называлась даже сумма его зарплаты – около 3 млн в год.

Председатель совета директоров Анатолий Мещеряков в довольно жесткой форме опроверг эту информацию, подчеркнув, что совет директоров не мог обсуждать этот вопрос, поскольку давно не собирался, и в ближайшее время делать этого не планирует.

ЦСКА

Армейцы попробуют побороться с «Ромой» и «Севильей» за швейцарского полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири, который летом будет выставлен на трансфер. Его стоимость оценивается в 20 млн. Звучит не очень правдоподобно, правда?