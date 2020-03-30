Зарплаты и эпидемия. Вопрос не к игрокам, не к Миллеру и не к Ротенбергу

ПРОСТО ТАК ДЕНЬГИ НЕ ОТНИМЕШЬ, ХОТЯ…

Депутат Лебедев заявил, что нашим футболистам необходимо урезать зарплаты во время паузы в чемпионате. Ничего замечательного он, в общем-то, не сказал. То, что наши «кудесники» не стоят этих денег, ясно было без всякого коронавируса. Другой вопрос: к кому обращаться по поводу обрезания.

Просто так клуб не может отнять у игрока его деньги – контракт защищает от изъятия заработка без согласия спортсмена. С другой стороны- это форс-мажор. Остановка чемпионатов и еврокубков поставила все команды и лиги в тяжелое экономическое положение. Необходимо искать какой-то выход, ведь клубы терпят колоссальные убытки.

Матчи не проходят, стадионы пустуют, телевидение не транслирует игры, рекламы нет. При этом в Европе одни футболисты готовы отказаться от половины зарплаты, вторые лишь от ее части, а третьи так вообще не собираются идти ни на какие уступки.

Среди клубов также нет единства. Даже в рядах грандов, не говоря уже о тех, кто в разы беднее. У каждого свой случай.

ДЕЙСТВИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В «Ювентусе» игроки и тренеры отказались от зарплаты за четыре месяца, начиная с марта. Что сэкономит для «старой синьоры» 90 миллионов евро.

«Барселона» предложила своим игрокам войти в положение и пойти на серьезное понижение зарплат, но среди игроков произошел раскол. Кто-то готов ужаться на время, кто-то стоит до конца на своем. Между тем убытки сине-гранатовых уже достигли 140 миллионов.

Руководство «Реала» так вовсе не планирует сокращать выплаты сотрудникам из-за пандемии. Боссы мадридцев рассчитывают, что нынешний сезон все же будет доигран, и это компенсирует те потери, которые несет клуб в настоящее время.

Но то могучий «Реал», королевский клуб находится в другой галактике по сравнению с большинством футбольных команд, которым без сокращений просто не выжить.

ФИФА проблему хорошо понимает и сейчас ведет активные консультации с Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов. В любом случае, даже если стороны придут к единому мнению, это будут просто рекомендации. В прессе уже появилась информация, что предложено будет сократить зарплаты на период эпидемии вполовину.

Однако рекомендации потому так и называются, что их всегда можно не исполнять. Надежда клубов сейчас в первую очередь – на сознательность игроков: должны же они войти в положение.

ОСОБЫЙ ПУТЬ РОССИИ

Кто-то, конечно, в итоге так и поступит, как тот же коллектив «Ювентуса».А кто-то упрется и на уменьшение контрактов не пойдет. Когда перед глазами новые планы топ-клубов на трансферы в 100 миллионов евро в период всемирного пожара, возникает горячее желание послать менеджмент с его кризисными планами куда подальше. А эти деньги предложить отдать тем, кто уже играет в твоей команде.

Наши футболисты тему глобально пока не затрагивали, но нет сомнений в том, что к единому знаменателю не придут и они.

Сегодня видится, что понижение зарплат российским игрокам — абсолютно правильное решение. Для нашей страны, где большой футбол – это, прежде всего, большие убытки, тем более логичное.

Юридически проблема должна вроде как решаться добровольным соглашением между клубами и игроками. Но так как у российского футбола, в отличие от европейского, свой особый путь, то и эффективное решение способно быть также особенным.

Предложение народного избранника могло бы быть направлено и по другому адресу. Не к игрокам (где еще им будут платить даже половину сегодняшних зарплат?), и даже не к их владельцам - Миллеру, Ротенбергу, Федуну или Галицкому. Бюджеты наших клубов, конечно, сильно зависят от желаний и амбиций их боссов, которые тратят на футбол большей частью государственные денежки.Но в конечном счете кран, через который вливаются миллиарды рублей в Российскую премьер-лигу, перекрывается в других кабинетах.

Может, пора отправить туда депутатский запрос:не пора ли уменьшить в кране напор?