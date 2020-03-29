Для них болезнь куда опаснее. Кто из спортивных руководителей заразился коронавирусом

Спортивный мир оказался парализован из-за коронавируса. Настигла опасная инфекция и руководителей команд. Возглавляющие клубы и ассоциации функционеры становятся более уязвимыми перед коронавирусом. Ведь многие из них входят в группу риска - людей старше 60 лет. Рассказываем, кто уже заболел.

Экс-президент БК «Триумф» Лев Лещенко

Народный артист РСФСР попал в попал в реанимацию Коммунарской больницы Москвы 26 марта. Через два дня стало известно, что состояние Лещенко улучшилось, его перевели из реанимации. Сейчас находится в обычной палате вместе с супругой Ириной.

Любители спорта знают, что Лев Лещенко стоял у истоков баскетбольного клуба «Триумф» (правопреемником которого является питерский «Зенит»). Известный певец был президентом этого клуба и оказывал команде финансовую поддержку.

Также Лещенко является членом консультативного совета московского футбольного клуба «Динамо».

Владелец «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелос Маринакис



52-летний предприниматель заболел 10 марта. Евангелос Маринакис поделился новостью о своем заражении в Инстаграме. Спустя две недели он сообщил, что вылечился от COVID-19. Также владелец футбольных клубов призвал всех оставаться дома и не подвергать окружающих опасности.

Владелец «Рейнджерс» и «Никс» Джеймс Долан

Владелец хоккейного «Рейнджерс» и баскетбольного «Никс» из Нью-Йорка Джеймс Долан заразился опасной болезнью. Сейчас 64-летний предприниматель находится в самоизоляции и практически не испытывает никаких симптомов. Самочувствие позволяет Долану продолжать контроль над бизнес-операции клубов.

Долан стал первым владельцем команды из НБА и НХЛ, у которого диагностировали COVID-19.

Бывший президент «Реала» Лоренсо Санс - летальный исход

Экс-глава мадридского клуба заразился коронавирусом. 17 марта Лоренсо Санс был госпитализирован в тяжелом состоянии. Спустя 4 дня он скончался. Функционеру было 76 лет.

Санс руководил «Реалом» с 1995 по 2000 год. При нем «сливочные» выиграли седьмой и восьмой Кубки европейских чемпионов (1998, 2000), прервав серию из 32 лет без побед в турнире. Также Санс владел «Малагой» с 2006 по 2010-й.

Президент Международной федерации каноэ Хосе Перурена Лопес

Президент Международной федерации каноэ (ICF), участник Олимпийских игр-1968 был инфицирован. 75-летний Хосе Перурена Лопес проходит лечение в мадридской больнице.

Функционер занимает пост главы ICF с 2008 года.

Экс-президент «Витесса» Кес Баккер - летальный исход

Бывший глава голландского клуба скончался от коронавируса. 21 марта Баккер попал в больницу в Арнеме с коронавирусом. Инфекция ударила по ослабленному организму бывшего президента команды, который в последние годы страдал от рака легких. Он умер 25 марта в возрасте 76 лет.



Баккер был президентом «Витесса» с 2003 по 2004 год, с 2008-го по 2009-й и с 2016-го по 2017-й.

Экс-президент «Реала» Фернандо Мартин

Бывший руководитель «Реала» Фернандо Мартин попал в больницу Мадрида с симптомами коронавируса. 72-летний функционер находится на лечении.

Мартин возглавлял «Реал» в 2006 году в течение двух месяцев после отставки Флорентино Переса. Затем на эту должность избрали Рамона Кальдерона.

Владелец «Лудогорца» Кирил Домусчиев

Глава клуба из Болгарии заболел коронавирусом в середине марта. Кирил Домусчиев чувствовал недомогание и решил сдать тест на заражение. Его результат оказался положительным. 24 марта бизнесмен сообщил в своем Инстаграме, что выздоровел.

Глава федерации футбола Японии Кодзо Тасима

Глава Японской футбольной ассоциации и вице-президент Олимпийского комитета страны заразился COVID-19, о чем 17 марта сообщило новостное агентство Kyodo. 62-летний Кодзо Тасима находится на лечении.

Президент швейцарского футбольного союза Доминик Блан

15 марта стало известно, что тест на COVID-19 главы швейцарского футбольного союза положителен. Доминик Блан обратился к врачам, когда у него появились боли в горле и кашель. 70-летний функционер сейчас проходит лечение.