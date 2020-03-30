Сергей Гуренко: Думаю, Лукашенко пошутил про влияние водки на коронавирус - Советский спорт
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30 марта 2020 20:41ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Гуренко: Думаю, Лукашенко пошутил про влияние водки на коронавирус

Чемпион России в составе «Локомотива» и нынешний главный тренер минского «Динамо» рассказал об обстановке в Белоруссии.

«МЫ ВИДИМ, КАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВО МОЖЕТ УНИЧТОЖИТЬ СЕБЯ БЕЗ ВСЯКИХ БОМБ»

- Белоруссия – последний бастион мирового футбола, который не пал перед пандемией. Неужели Минск живет обычной жизнью, будто ничего не происходит?
- Нет, конечно. В городе стало меньше машин, нет туристов. И прохожих поубавилось. У школьников сейчас каникулы, но из дома они не выходит. Я и сам туда редко выбираюсь.

- То есть, страх присутствует?
- Не страх, а чувство ответственность за здоровье – свое и окружающих. Регулярно моем руки, избегаем лишних контактов. В общем, принимаем меры предосторожности.

- По белорусскому ТВ показывают ужасы, творящиеся в Италии и Испании?
- Да. Но это не ужасы, а повод задуматься о том, что надо тратить больше средств на здоровье, на медицину, а не на вооружение и прочие не самые важные вещи. Иначе человечество уничтожит само себя без всяких бомб.

«ЕСЛИ БЫ БОЛЬНИЦЫ МИНСКА БЫЛИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ, ЭТО ПРОСОЧИЛОСЬ БЫ В СМИ»

- Вы уверены, что белорусские власти публикуют достоверную статистику числа зараженных в стране?
- Ни в чем нельзя быть уверенным на сто процентов. Но, к счастью, среди моих близких и знакомых, никто не заболел. А насчет доверия… Не надо думать, что Белоруссия – настолько закрытая страна, что здесь можно скрыть любую информацию. Ничего подобного. Если бы больницы действительно были переполнены, это бы просочилось в СМИ. А раз такого нет, значит, государство контролирует ситуацию.

- Когда последний раз были в России, границу с которой недавно закрыли?
- В январе на сборах в Сочи. Было желание съездить на матч «Локомотива», который, кажется, должен был играть с «Оренбургом», но ваш чемпионат как раз остановили. А мы, наоборот, стартовали.

- Не жалеете об этом? Может, все-таки не надо было начинать сезон?
- Не знаю. Пока у нас все тихо. Зараженных среди игроков, тьфу-тьфу-тьфу, нет.

- Но вы допускаете, что приостановка белорусского чемпионата все же будет?
- Ничего не исключаю. Что будет, то будет. Но вообще, прямо сейчас смысла нет. Метро открыто, а там людей гораздо больше, чем на трибунах. Значит, играть со зрителями можно. Если, конечно, не закрыть вообще все.

«ПРО УРОВЕНЬ СУДЕЙСТВА В БЕЛОРУССИИ ПРОМОЛЧУ»

- Президент Белорусии Александр Лукашенко советовал пить водку, чтобы не заразиться. Режим нарушаете?
- Думаю, это была шутка. Не надо серьезно такие слова воспринимать. С перцем, без перца, не помню, как президент точно выразился. (Смеется).

- Многие страны, включая Россию, купили ТВ-права на показ матчей чемпионата Белоруссии. Такая реклама пойдет турниру на пользу?
- Я отношусь к этому положительно. Люди во всем мире узнают, что есть такая страна, чемпионат, что здесь тоже играют в футбол. Для ребят это большой стимул хорошо себя проявить. Может, мы наконец-то задумаемся, что нужно улучшать качество трансляций, качество стадионов. И на судей ложится большая ответственность (улыбается).

- А какой у Белоруссии до этого был уровень судейства?
- Меня просили не комментировать эту тему, поэтому промолчу.

«ОБ АВСТРАЛИЙСКИХ ФАНАТАХ «СЛУЦКА» НЕ ЗНАЛ»

- Многим телезрителям запомнился фанат «Ислочи», который играет на гармошке. Много в чемпионате такого колорита?
- Хватает. Но мне, как тренеру, хотелось бы, чтобы было больше колорита на поле, чтобы команды показывали более качественный футбол.

- Что мешает?
- То, что ребята, способные показывать такое качество, уезжают в другие чемпионаты. Это закономерный процесс.

- У минского «Динамо» есть креативные болельщики на трибунах?
- В этом сезоне нас очень хорошо поддерживают. Но пока мы не радуем болельщиков результатами, к сожалению. Постараемся поправить ситуацию. Потому что обратная связь с трибунами для нас очень важна. Болельщики регулярно приезжают к нам на базу, мы общаемся.

- В Австралии создали группу поддержки клуба «Слуцк», название которого созвучно с английским определением «женщины легкого поведения». Как вам такой пиар?
- (Cмеется). Я об этом не знал. Как говорится, если где-то плохо, то где-то - хорошо. Все стремится к балансу.

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