Футболистов отправят в лагеря? АПЛ ищет способы возобновления сезона

В Европе продолжаются дискуссии о том, как быть с текущим сезоном. Понятно, что желание его доиграть все еще преобладает, но будущее туманно – даты возобновления чемпионатов все время переносятся на более поздний срок. В Англии это ведет увеличению сторонников идеи просто аннулировать результаты, что грозит многим финансовым крахом.

В данный момент официальной датой возобновления чемпионата Англии называется 2 мая, но ни у кого нет гарантий, что сроки будут выдержаны. Поэтому время матчей все еще не определено. Пока лишь принято принципиальное решение доиграть сезон, продлив его «на неопределенный срок», вплоть до конца года. Это значит, что следующая кампания наверняка пройдет в усеченном формате.

92 матча на нейтральных полях в прямом эфире

Поскольку после завершения фазы жесткого карантина другие ограничения на массовые мероприятия, скорее всего, останутся в силе, доступ на трибуны для болельщиков будет по-прежнему закрыт.

В связи с этим оставшиеся 92 матча предлагается провести на нейтральных полях – в Лондоне, Мидлендсе (крупная территория вокруг Бирмингема, в пределах которой расположены Ковентри, Лестер, Ноттингем и Сток-он-Трент) и Парке Святого Георга (национальный футбольный центр, принадлежащий FA – Футбольной ассоциации). Это позволит поселить футболистов в ближайших отелях по примеру лагерей сборных на чемпионатах мира и Европы, что должно сократить их контакты с внешним миром.

Наиболее реальные сроки проведения оставшейся части сезона – июнь-июль. К тому времени пандемия должна пройти пик, и количество заболевших станет уменьшаться. Правительство, заинтересованное в том, чтобы удержать граждан дома на максимально длительный срок, уже поддержало план трансляции всех оставшихся 92 матчей в прямом эфире в рамках запланированного «телевизионного мегасобытия». Для этого игры будут равномерно распределены в течение недели.

Возобновление сезона и ожидаемо высокие рейтинги матчей позволят легче вздохнуть как местным телевещателям (Sky Sports и BT Sport), так и их зарубежным коллегам, уже понесшим расходы на показ АПЛ.

На руку им (как и рекламодателям) и неизбежное чемпионство «Ливерпуля», если премьер-лига будет доиграна. Команду Юргена Клоппа от золотых медалей отделяют всего шесть очков. Невозможность отпраздновать победу на «Энфилде», конечно, станет большим разочарованием, но клуб обязательно привезет трофей в город и отпразднует его, когда станет безопасно.

Такой план завершения сезона называют в Англии привлекательным, ведь если бы матчи проводились на домашних аренах клубов, никто не смог бы помешать местным фанатам собираться у стадионов.

Отмечаются некоторые сомнения в моральной стороне вопроса, так как на футбольных матчах обязательно должны быть медицинские работники, которые могут быть более необходимы тем, кто действительно в них нуждается. Однако поскольку матчи возобновятся только после того, как эпидемия пойдет на спад, это не должно стать большой проблемой.

Данное предложение должно быть рассмотрено в ближайшую пятницу. Его серьезным недостатком называют тот факт, что в случае заражения коронавирусом хотя бы одного футболиста под угрозой окажутся сразу все команды.

Аутсайдеры хотят отменить сезон

Но куда более обсуждается другая возможность. Если сезон все-таки не удастся доиграть, возникнут вопросы с распределением мест в лигах и еврокубках. Юридического ответа, как быть в такой ситуации, не существует, поскольку никому и в голову не могло прийти, что сезон может быть приостановлен. А значит, и в регламентах алгоритмы действий на такие случаи не прописаны.

Следствием данного вакуума стали бесконечные дискуссии. Например, не исключен вариант с коронацией «Ливерпуля» и увеличением АПЛ до 22 клубов за счет повышения в классе лидирующих в чемпионшипе «Лидса» и «Вест Бромвича». Но куда активнее обсуждается идея о том, что сезон надо признать недействительным.

Поначалу она не была популярной, что чем дольше чемпионат не возобновляется, тем больше у нее сторонников. Сейчас ее поддерживают уже четыре клуба АПЛ (известно, что среди них идущий 16-м «Вест Хэм») и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. По их мнению, сэкономленные премьер-лигой деньги на призовых и прочих выплатах перевешивают неполученные доходы от телевещателей.

Вот только техническая сторона вопроса вызывает большие сомнения. Если результаты сезона будут аннулированы, получится, что итоги розыгрыша-2018/19 (переходы между дивизионами, распределение мест в еврокубках) переносятся на кампанию-2020/21, которая, в свою очередь заменит текущую.

Все решают деньги

Обрадуется ли сам Кейн тому, что вместе с результатами будут аннулированы и 11 его голов? Насколько это вообще справедливо по отношению к клубам, тренерам и футболистам, проведшим восемь месяцев, которые не пойдут им в зачет? И как считать в рамках финансового фэйр-плей доходы, полученные в течение сезона, которого не было?

Отсюда вытекает еще один, возможно, ключевой вопрос. Если сезона как бы не было, за что платили телевещатели, и кто везместит им расходы? Клубы могут потерять в этой ситуации до 1,2 млрд фунтов (1,35 млрд евро), из которых на телеправа приходится 750 млн фунтов. Именно поэтому подавляющее большинство (среди них все команды из верхней половины таблицы) отчаянно требует завершить чемпионат.

Деньги, скорее всего, и станут ключевым фактором при принятии решения. Клубы, стоящие на вылет, понимают, что даже если придется вернуть деньги телевещателям, эти расходы с лихвой покроют доходы от проведения следующего сезона в премьер-лиге.

EFL не допустит аннулирования сезона

Впрочем, даже если саботажникам удастся уговорить большинство клубов АПЛ, одного только голосования в премьер-лиге недостаточно для того, чтобы признать результаты сезона недействительными. Согласно правилам, АПЛ не может принять такое решение без согласия FA и EFL (профессиональная лига, объединяющая все дивизионы английского футбола, за исключением высшего). По той же причине премьер-лига не может в одностороннем порядке определить, например, сколько клубов может подниматься из чемпионшипа.

А позиция у EFL четкая – возобновить сезон вне зависимости от того, когда это произойдет. И у нее очень серьезная аргументация – в случае, если завершить сезон не удастся, обанкротиться могут до 45 клубов.

Не стоит забывать и о тех, кто лидирует в своих лигах и рассчитывает на повышение по окончании нынешней кампании. Они будут иметь все законные основания требовать возмещения средств, недополученных от не состоявшегося повышения в классе. Тут ведь надо учитывать, что раз из чемпионшипа не будет подъема в АПЛ, то и из лиги 1 клубы не смогут подняться в чемпионшип, и так далее по всей вертикали.

Так что позиция EFL точно не изменится, а это блокирует потенциальное решение АПЛ об отмене сезона.

FA уже столкнулась с противодействием клубов

За примерами, чем это грозит, далеко ходить не надо. На прошлой неделе FA приняла поспешное решение об отмене результатов сезона во всех дивизионах ниже шестого (Южная и Северная Национальные лиги). Следствием такого решения стало возмущение всех участников, поскольку это означает, что в 91 (!) лиге (и это без учета женского футбола, на который также распространяется это решение) не будет ни повышения, ни понижения в классе.

66 клубов уже направили в FA письмо с требованием срочно пересмотреть решение и пригрозили, что обратятся за справедливостью в государственные органы. «Наша озабоченность основана, прежде всего, на излишней и необъяснимой спешке в принятии решения в сочетании с полным отсутствием предметного диалога или консультаций с затронутыми клубами. Решение не учитывает вложенные в клубы миллионы фунтов и бесчисленное количество потраченных часов, поэтому имеет серьезные финансовые последствия. Мы срочно стремимся к конструктивному диалогу с FA с целью пересмотра решения».

Решение еще не утверждено Советом FA

Стоит учитывать и тот факт, что аннулирование сезона может привести к конфликтам клубов со спонсорами, ведь многие суммы в контрактах прописываются на основании достигнутых результатов. Кроме того, если сезона как бы не было, получается, что клубы получили деньги за матчи, которые не сыграли. А это может привести к еще более глубоким последствиям.

Так что главное сейчас – не торопиться с принятием окончательного решения, как это делает УЕФА, готовый выжидать и откладывать сроки завершения еврокубкового сезона. Вопрос лишь в том, насколько затянется пауза. Если футболисты смогут вернуться на поле, например, только через полгода, будет ли это логичным продолжением нынешней кампании?

Как бы ни разрешилась эта ситуация на сей раз, пока понятно только одно – всем организаторам футбольных турниров теперь придется заранее прописывать, что делать, если нечто подобное повторится в будущем.