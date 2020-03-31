Футбол по осени встречают. Николай Яременко – о том, когда в мире начнут играть в футбол

Когда многим спортивным журналистам, которые привыкли писать отчеты с матчей, транслировать чьи-то заявления и рассуждать исключительно об очках, секундах, медалях, вдруг, как выясняется, не о чем стало говорить, то основной темой стало: на сколько пауза, когда игры возобновятся. Все последние дни наперебой лились «инсайды»: по моей, мол, информации, 10 апреля, РПЛ не возобновится. Другой – не то спорит, не то соглашается, не то хайп по-своему ловит: «Да что там 10-е, я тебе больше скажу, и 24-го апреля ничего не возобновится!»

Даты, понятное дело, берутся не с потолка. В одном случае отталкиваются от одного нормативного документа, где был прописан временный срок. В другом – от другого. Но всё это суть бессмысленные и досужие разговоры. Уже и УЕФА, который рекомендовал всем национальным чемпионатам завершится до 30 июня, не столь категоричен. Собираются завтра в режиме видеоконференции со всеми национальными федерациями, определить, судя по всему, иные сроки.

Тут ведь что получается: если чемпионат признается законченным, то как быть со спортивным принципом? Ну там, неравное количество матчей, неравные соперники к настоящему отрезку, прочие нюансы. Если чемпионат признается несыгранным (или незаконченным, что одно и то же, по сути), то тогда непонятно представительство от страны в еврокубках на следующий сезон. Плюс важный момент: если юридически нет чемпионата, то нет ни спонсоров, ни денег, которые в него вкладывались. Спонсорам деньги возвращать? Болельщики, которые игру за три очка смотрели – с ними как поступить? Ведь нет теперь этих трех очков…

Да и если 22 тура счесть полноценным чемпионатом, то каждому клубу отдельно придется возвращать деньги за четверть чемпионата своим спонсорам. Ведь каждый планировал контактировать с глазами потребителей 30 туров, а не 22, правда?

Да и ясно, что нет никаких гарантий того, что чемпионаты удастся возобновить даже в конце мая. Ведь если нам рассказывают, что пик пандемии намечен на апрель, то это ведь не означает, что с мая мы все будем здоровы поголовно, правда? Вряд ли смерть ближе к концу войны приятнее, чем в разгар боев, когда непонятно, куда склонится чаша. Так что это вовсе не означает, что все сразу пустится в спортивный бой.

Да, в Китае скоро стартуют спортивные турниры. Была информация про 18 апреля и футбол – опровержения я вроде бы не встречал. Но у меня – вот уж простите – такое ощущение, что Китай теперь просто будет притормаживать официальную статистику. Кто знает, не последуют ли после пика во всех странах такие же подходы? (Минздрав Белорусссии после сегодняшней первой смерти вообще перестал публиковать статистику о зараженных).

В общем, после паузы на три (оптимистично) – шесть (реальный прогноз) месяцев турниры могут возобновиться. Какая разница, начало лета будет на дворе или поздняя осень? А вот формула нового сезона точно везде будет сокращенной – то ли один круг в национальных чемпионатах, то ли плей-офф вместо части турнира, то ли деление на группы (как это было в российском чемпионате в 1992 году). Потому что все чемпионаты должны будут к середине мая закончиться – 11 июня 2021 года стартует многострадальный Евро-2020.

С еврокубками будет тоже какой-то укороченный вариант. Что именно – мы не знаем. Меньше делать представительство – не вариант. Если бы я принимал решение, я бы реализовал кубковый вариант – как было до 90-х, когда все играют навылет. Но тут против, наверняка, окажутся спонсоры.

В общем, меньше читаем «инсайды» и ждем возвращения футбола ближе к осени!