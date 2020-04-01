«Луч» добили. Но это не последняя жертва вируса в российском футболе

СУД НАЗНАЧАЛИ НА АПРЕЛЬ…

Напомним текст официального заявления пресс-службы Приморского края: «В КХЛ «Адмирал» в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды МХЛ, U-18 и детско-юношеская спортивная школа. «Луч» перейдет в третий дивизион, сохранив Центр подготовки юных футболистов». Печальные баскетбольно-волейбольные подробности опустим для краткости…

Итак, решение по «Лучу», балансировавшего на грани вылета из ФНЛ-2019/20, но все же сохранявшего шансы на сохранение прописки во втором по значимости дивизионе чемпионата России, звучит жестоко, но ничего другого ждать не приходилось. Спонсоров в регионе для содержания клуба ФНЛ сейчас просто нет.

Собственно, коронавирус довершил то, к чему и так все шло. «Луч» все последние годы оставался проблемой для края, постоянно оказываясь в эпицентре различных финансовых передряг.«Энергетики» осенью даже остались без директора, а затем жили в ожидании суда по банкротству. Заседание в итоге перенесли на апрель, но…В нынешних реалиях его наверняка подвинут еще. Хотя итог и без суда ясен: закрыть громадную финансовую брешь некому.

«ОБНУЛЯТЬ» УЖЕ НЕЧЕГО

Зимой «Луч»буквально бился в конвульсиях, опоздав с началом подготовки к весенней части сезона. Уже тогда ходили слухи, что команда снимется с ФНЛ, что теперь, скорее всего, и произойдет. Министерство физической культуры согласилось выделить клубу дополнительные субсидии, чтобы доиграть сезон. Но денег хватало до апреля…

Потом вроде бы даже нашелся спонсор, готовый взять на себя финансирование клуба, но возникла неразрешимая проблема: инвестор не хотел закрывать долги предыдущего руководства, а планировал все «обнулить». В итоге «обнулять» ничего не придется. Все и так «обнулено». Природным катаклизмом.

«Лучу» теперь надеяться не на что еще и потому, что, если край и попробует кого-то спасти, то это будет «Адмирал» - гордость региона, как считают многие кабинетные вояки. На большой футбол искать средства уже никто не будет.

«МОРДОВИИ» И «ТОМИ» СТОИТ НАПРЯЧЬСЯ

Пандемия коронавирусной инфекции еще раз показала, что государству сверхзатратный спорт особо и не нужен. И по приморскому сценарию вполне могут пойти другие регионы.Отказаться от профессионального спорта во благо здоровья населения – это ведь даже красиво, благородно, не находите?

Тут бы самое время напрячься «Мордовии», которая тоже не слишком устойчива в финансовом плане, да какой-нибудь «Томи». Пусть у первой есть «Саранск Арена», построенная к ЧМ-2018, а вторую «неприлично» обижать, ведь по соседству не так давно умерла «Сибирь». Однако в новых реалиях уже не до приличий.