Великолепный Бес. Бывшему спартаковцу исполнилось 46 лет - Советский спорт
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01 апреля 2020 15:00ФутболФедоровский Александр

Великолепный Бес. Бывшему спартаковцу исполнилось 46 лет

Экс-нападающему «Спартака» и сборной России, а ныне главному тренеру воронежского «Факела» Владимиру Бесчастных исполняется 46 лет. Хороший повод для воспоминаний.

Финал Кубка СССР против ЦСКА за давностью лет помнится смутно, но базовые вещи в голове отпечатались прочно: «Спартак» быстро управился и совершенно точно забил Бесчастных. Кажется, даже и не один раз.

Ну да, так и есть. Ассистировал Игорь Ледяхов, комментировал Владимир Перетурин, а голы объявлял еще не надломившимся голосом великий диктор Валентин Валентинов.

Второй мяч нетипичный для «Спартака» – после навеса, да еще после рикошета от перекладины. А когда я вижу первый гол, то почему-то физически ощущаю аромат ранней весны на даче – именно там я смотрел финал Кубка в свои 13 лет. Впрочем, спустя треть века аромат этот ощущается ровно секунду. Но это точно он.

Бесчастных был, мне всегда казалось, немного нескладный, но при этом жутко настырный, упорный. Лез везде и всюду. Взрывной. Бежал смешно. Как бы не хотелось избежать штампов, но какое-то другое определение подобрать к нему трудно. А по поводу нескладности вашему вниманию предлагается еще одно легендарное видео.

Дважды подряд ошибается Дмитрий Хохлов на своей половине, наши под прессингом и очевидно, что пас вперед сделан абсолютно от фонаря. Когда я увидел старт Бесчастных, то сразу понял, что до мяча он доберется, но когда он остановился и развернулся, был уверен, что ему конец. Ну, а что было дальше вы уже посмотрели, да? И тут же наверняка вспомнили где были в ту минуту. Я вот помню. Но не все и неточно.

Испанская история его карьеры одна из самых загадочных относительно выступления за сборную России. Согласитесь, когда игрок крепко сидит в запасе своего клуба, жалуется на тренера, что мол тот не любит русских, но при этом стабильно вызывается в национальную команду – для этого должны быть веские аргументы. Но видимо Олег Романцев как никто другой понимал, что делает, а Бесчастных рвал и метал во время этих вызовов. Забыть его победные мячи в двух важнейших матчах отборочного турнира к ЧМ 2002 против Югославии...

...и Швейцарии...

...решительно невозможно.

Да, потом в финальной стадии ЧМЯКа 2002 был промах мимо пустых ворот в матче против японцев, но на том турнире мы в принципе играли отвратительно. И спохватились поздно.

Третье место по забитым голам за сборную России и пятое место по голам за «Спартак» – что это, если не монументальный вклад в историю нашего футбола? На любом уровне – от клубного до федерального.

Вот только официальный сайт «Спартака» поздравлять с этим событием не спешит. Как и не спешил в свое время сообщать об отставке Бесчастных с поста молодежной команды. Был человек и нет. А голы и достижения, ну куда они денутся? Никуда, конечно, но было бы совсем неплохо об этом напоминать хотя бы раз в год.

Ах, ну да, сейчас же карантин и вообще выходной... Теперь понятно в чем дело. Если и дальше самоизолироваться не только от вируса, но и от нашей истории, то ни к чему хорошему это не приведет.

Ау, «Спартак»! Сегодня у Беса днюха! Напиши хоть пять строчек!

Топ-5 бомбардиров сборной России

1. Александр Кержаков – 30

2. Владимир Бесчастных – 26

3. Артем Дзюба – 24

4. Роман Павлюченко – 21

5. Валерий Карпин – 17

Топ-5 бомбардиров «Спартака»

1. Егор Титов – 87

2. Роман Павлюченко – 69

3. Андрей Тихонов – 68

4. Веллитон – 57

5. Владимир Бесчастных – 57

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