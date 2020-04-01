Сергей Первушин: Маску в Тамбове уже не купишь, придется шить самому - Советский спорт
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01 апреля 2020 21:30ФутболГригорьевская Юлия

Сергей Первушин: Маску в Тамбове уже не купишь, придется шить самому

Главный тренер «Тамбова» рассказал о том, как команда живет на карантине.

«В ТАРАСОВКЕ НАС ВСТРЕТИЛИ КАК РОДНЫХ»

– Где сейчас находитесь?
– В Тамбове, с семьей. Как объявили самоизоляцию, так и сижу дома. Игроков тоже распустили по домам. Раздали каждому индивидуальный план. Сначала можно было заниматься беговой подготовкой, работали тренажерные залы…Но сейчас все упражнения – только в домашних условиях.

– Легионеры тоже разъехались по домам?
– Они остались в Москве. У нас их не так много.

– Они находятся на базе в Тарасовке, которую «Тамбов» арендовал на весну?
– Нет-нет. Иностранцы снимают квартиры. В Тарасовке сейчас никого не осталось.

– Вам нравилось работать на спартаковской базе?
– Условия великолепные. Большое спасибо директору базы и всему персоналу. Встретили нас как родных. Домашняя атмосфера, кухня очень хорошая. Все на высшем уровне и для тренировок, и для восстановления.

– Спартаковский дух ощутили?
– Да. Там все им пропитано. В нашем руководстве Георгий Ярцев – легенда «Спартака», как и Дмитрий Ананко. Они рассказали много историй о базе из своего прошлого… Везде висят фотографии знаменитых спартаковцев. Ходишь по Тарасовке и понимаешь, сколько великих людей видели эти стены.

– До этого доводилось там бывать?
– Никогда.

– Случайно, не в номере Олега Романцева поселились?
– Нет (смеется). С нами вместе там жил «Спартак-2» и молодежная команда. Номер Романцева был занят. А я поселился в двухместном, который делил с коллегой.

«ПРИМЕНЯЮ НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА – ЛУК, ЧЕСНОК»

– По вашим ощущениям, надолго затянется карантин?
– Если сейчас пик, как говорят, то осталось недолго.Если же мы в начале эпидемии, то до лета, наверное, все растянется.

– Следите за развитием ситуации в России и мире?
– Слежу, конечно. В данный момент как раз смотрю новости. Потому что где-то живут друзья, где-то знакомые. Это и ближнее зарубежье, и дальнее.

– Что рассказывают?
– Что видите по телевизору, то и рассказывают. Все это серьезно. Нужно сидеть дома. Это лучшая мера, чтобы все быстрее закончилось.

– Вы носите маску?
– Нет. В Тамбове их уже не купишь. И потом, надеюсь на свой иммунитет. Но если так будет продолжаться, надо будет самому сшить маску.

– Есть страх перед этой заразой?
– Вы знаете, сейчас очень много разной информации, и она порой противоречивая. Есть мнение, что девяносто процентов заболевших перенесут коронавирус в легкой форме. Кто-то утверждает обратное. Я применяю народные средства: лук, чеснок.

«ПРО СХЕМУ ИВАНОВА НЕ СЛЫШАЛ»

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– В магазин выходите, или с собакой погулять?
– Собаки у меня нет, а за продуктами выхожу по необходимости. Народу в городе очень мало. И в Москве, показывали, такая же ситуация. Наши люди молодцы, что выполняют указы президента.

– Вы за жесткий карантин или против?
– За! Это же не просто так придумали. Во всем мире такая ситуация. Наша страна, считаю, самая подготовленная, и я надеюсь, скоро все у нас наладится.

– Вы сторонник того, чтобы доиграть чемпионат? Или лучше подвести итоги сейчас?

– Не от нас зависит, а от ситуации в стране. Если преодолеем эпидемию быстро – тогда лучше доиграть чемпионат. Если дальше все пойдет по плохому сценарию, мы не сможет ничего поделать.

– Футбольный функционер Дмитрий Иванов недавно предложил доиграть чемпионат за неделю, разбив команды на группы по 4 клуба. Как вам такая схема?
– Наверное, не совсем правильно по двум-трем играм распределять места. И потом, к ним тоже нужно готовиться…Вообще, первый раз слышу такую точку зрения, поэтому мне трудно давать оценки.

– А какой сценарий был бы наиболее оптимальным?
– Если брать нашу команду, то ребята хотят по спортивному принципу оставить «Тамбов» в РПЛ. Нам хотелось бы доиграть чемпионат. Но если реализуется худший сценарий, выбора не останется. Главное – здоровье людей.

«ЖЕЛАЮ МЕЛКАДЗЕ ПОПАСТЬ В СБОРНУЮ»

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– Как контролируете домашние тренировки?
– Мы созваниваемся с ребятами раз в три – четыре дня. Понятно, что у кого-то есть возможность дома заниматься, а у кого-то – нет. Думаю, сейчас все уже понимают: придется все начинать с нуля. Если высшее футбольное руководство примет решение продолжать чемпионат, минимум три недели уйдут на подготовку. Чтобы мы успели провести два десятидневных сбора.

– Чем занимаетесь в свободное время, помимо работы?
– Самообразованием, физическую форму поддерживаю, с детьми общаюсь. Они у меня взрослые, редко появляется возможность побыть с ними. Дочь учится в Москве. Сейчас вот домой приехала. Сын пока еще проходит обучение дома.

– Расскажите поподробнее о самообразовании.
– Книги читаю на футбольную тематику, смотрю программы в интернете. Сейчас многополезной информации для анализа.

– Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе вошел бы в число лучших игроков чемпионата-2019/20, если бы он завершился прямо сейчас. Согласны?
– У Мелкадзе лучший, самый яркий период в карьере. Но он еще может добавить. Очень талантливый футболист. Желаю ему попасть в сборную.

– Гурам Тетрашвили лидирует в РПЛ по количеству отборов. Это его конек?
– Мы стараемся строить игру команды на сильных качествах ребят. Тетрашвили хорош в перехватах, отборах, и мы этим пользуемся.

– Как вообще относитесь к статистическим рейтингам?
– Это дополнительный инструмент для анализа игры. Показываем ребятам эти цифры, от которых можно отталкиваться.

«ЖАЛКО «ЛУЧ», БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕКРАЩАТЬ НЕЛЬЗЯ»

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– Тамбовская группа «АkwAris» написала песню, посвященную вашему клубу «Вперед Тамбов». Слышали?
– Слышал. Очень приятно. Ребята сами болельщики «Тамбова», и прославляют наш край и клуб. Спасибо им за песню.

– Владивостокский «Луч» снялся с чемпионата ФНЛ из-за отказа региональных властей финансировать профессиональный спорт. Как восприняли эту новость?
– Я расстроен.Это очень красивый край, самобытная, неуступчивая команда с многолетней историей. Всем было очень тяжело там играть. В поездках во Владивосток была какая-то экзотика.

Жаль, что Приморье теряет большой футбол, а также хоккей и баскетбол. Но надеюсь, это временно. Люди же ни в чем не виноваты. Такие важные регионы должны быть представлены в профессиональном спорте.

– Не боитесь, что «Тамбов» может постичь та же участь?
– Есть такие опасения. Сейчас очень сложная, неопределенная ситуация. В самоизоляции без футбола скучно. Сейчас, как никогда, понял, какое значение имеет спорт для людей. Смотреть нечего, только какие-то футбольные программы повторяют. А хочется свежего… Футбол в России должен жить. И весь спорт тоже.

– Но в бюджете не так просто найти средства на футбол, учитывая потери, которые несет сейчас экономика.
– Надеюсь, до тотального закрытия финансирования все же не дойдет. Спорт – это социальные проекты, которые нужны людям.

– За чемпионатом Белоруссии следите?
– Конечно. Это единственный чемпионат, который сейчас идет. Там есть знакомые ребята, мы просматривали много игроков оттуда, кто-то приезжал к нам на просмотр. Поэтому и слежу. Это тоже полезная информация.

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