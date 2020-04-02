От «Амкара» до «Черноморца». Клубы, которые мы потеряли

С футбольной карты России могут исчезнуть еще две ярких точки. В связи с распространением COVID-19 власти Приморского края объявили о решении перенаправить средства, выделяемые на финансирование профессиональных спортивных клубов в 2020 году, в резервный фонд региона на мероприятия по борьбе с болезнью.

Это значит запрет для хоккейного «Адмирала» и футбольного «Луча» на подписание новых контрактов со спортсменами. «Моряки» вынуждены отказаться от выступлений в КХЛ, а футбольные «тигры», в соответствии с пресс-релизом местного Минспорта, лишатся профессионального статуса и отправятся в третий дивизион. Таким образом, «Луч» станет 13-м потерявшим профессиональный статус клубом, имеющим опыт выступлений в премьер-лиге (то есть с 2002 года).

Кроме того, уже в течение среды появилась информация, что Счетная палата Самарской области насчитала у «Крыльев Советов» долгов на сумму, превышающую все активы клуба. А значит, не исключено, что самарцы последуют за товарищами по несчастью.

Вспоминаем тех, кто прошел аналогичный путь в предыдущие годы, и на основе их историй попытаемся понять, есть ли надежна встретиться вновь.

АМКАР, Пермь (1994 – 2018)

Сезоны в РПЛ: 2004 – 2018 (14)

Высшее место в РПЛ: 4-е

Где сейчас: не существует

«Амкар» был основан в российскую эпоху компанией ОАО «Минеральные удобрения». Отсюда название, по первым буквам главной продукции предприятия – аммиака и карбамида. Долгие годы пермский клуб был примером, как провинциальной команде без больших затрат грамотно вести бизнес и оставаться конкурентоспособным.

Рецептом был сплав опыта и молодости – в разные годы наряду с ветеранами Алексеем Поповым, Константином Парамоновым, Захари Сираковым и Дмитрием Белоруковым за «Амкар» играли перспективные Брайн Идову, Александр Селихов, Георгий Джикия и другие. Здесь начинали большую карьеру Константин Зырянов, Александр Коломейцев и Максим Кануннинов, а тренерами работали Вадим Евсеев, Гаджи Гаджиев, Славолюб Муслин, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, Миодраг Божович.

Крепкая бизнес-модель стала заслугой президента Геннадия Шилова. Но перед сезоном 2018/19 клуб неожиданно не смог получить лицензию на выступления в РПЛ – из-за наличия задолженостей и отсутствия финансовых гарантий. После этого «Амкар» был признан банкротом и расформирован. Остались только молодежная команда клуба, выступающая на любительском уровне, и «Амкар-УРАЛХИМ», играющий в чемпионате города.

САТУРН, Раменское (1946 – 2012, 2014/15, 2016 – …)

Сезоны в РПЛ: 2002-2010 (9)

Высшее место в РПЛ: 5-е

Где сейчас: 10-е место в зоне «Центр» ПФЛ

На пике раменчане, спонсируемые правительством Московской области, покупали у «Локомотива» Дмитрия Лоськова, приглашали Дмитрия Кириченко и Андрея Каряку, оптом закупали южноамериканцев, заваливая футболистов деньгами. Вадим Евсеев впоследствии рассказывал, что столько не зарабатывал даже в «Локомотиве» (14 млн рублей в год).

Но кризис 2008 года сильно ударил по «инопланетянам». Руководство региона даже хотело объединить команду «Химками». Этого все-таки не случилось, но уже по завершении сезона-2010, в котором черно-синие заняли десятое место, бюджет клуба не выдержал долга в 1 млрд рублей, и команда была расформирована.

В профессиональный футбол «Сатурн» вернулся в 2014 году, затем из-за недостатка финансирования пропустил еще один сезон, после чего все-таки закрепился в ПФЛ. В нынешнем сезоне идет на 10-м месте в зоне «Центр», всего на четыре очка опережая молодежную команду «Химок».

МОСКВА (1997 – 2010)

Сезоны в РПЛ: 2002-2009 (8)

Высшее место в РПЛ: 4-е

Где сейчас: не существует

Продав «Торпедо» «Лужникам», вскоре завод ЗиЛ опомнился и создал новый клуб – «Торпедо-ЗИЛ». Впрочем, добравшись до элитного дивизиона, выяснилось, что то решение было принято неспроста. Заводчанам опять не хватало средств к существованию, и клуб выкупил «Норильский Никель», переименовавший команду в «Торпедо-Металлург». Новые владельцы ввалили в клуб большие деньги, но результата это не принесло – вылета удалось избежать только в последнем туре.

Лучший период жизни клуб начался в 2003 году, уже под патронажем мэрии Москвы. Любовь тогдашнего мэра Юрия Лужкова к головым уборам и личной пасеке подарила теперь уже «Москве» прозвища «кепки» и «пчеловоды», хотя в СМИ клуб называли «горожанами». Москвичи качественно укрепились (за команду играли Сергей Семак, Дмитрий Кириченко, Юрий Жевнов, Эктор Бракамонте и даже экс-нападающий «Барселоны» Макси Лопес), выписали из Элисты 33-летнего Леонида Слуцкого и в 2007 году финишировали в четверке – выше «Динамо» и «Локомотива».

Но сказка продолжалась недолго. В конце 2009 года стало известно о больших финансовых проблемах, команду стали покидать ведущие игроки. А в феврале 2010-го было объявлено, что «Норильский Никель» (он все это время оставался владельцем) больше не хочет держать на балансе непрофильный актив, поэтому самобытная команда прекращает существование.

КУБАНЬ, Краснодар (1928 – 2018)

Сезоны в РПЛ: 2004, 2007, 2009, 2011 – 2016 (8)

Высшее место в РПЛ: 5-е

Где сейчас: не существует

Долгое время «Кубань» была классической командой-лифтом. Три первые попытки подняться в РПЛ заканчивалиь возвращением в подэлитный дивизион, а прорыв наступил только переходном сезоне-2011/12. Тогда краснодарцы умудрились финишировать в первой восьмерке. Пусть и на последнем месте, но всего в пяти очках от «Локомотива» и в семи – от зоны Лиги Европы.

В РПЛ «Кубань» была самым неоднозначным клубом, вокруг которого регулярно случались темные истории, а тренерские отставки считались вообще чем-то само собой разумеющимся. Виктора Гончаренко, например, уволили с формулировкой «слишком мягкий» прямо посреди отличного сезона. А в течение 2016 года с краснодарцами работали семь (!) тренеров, из которых трое – с приставкой «и.о».

В отдельные периоды это была яркая команда, за которую выступали Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Угу Алмейда, Джибриль Сиссе, Шарль Каборе, Александр Беленов, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо, Владислав Игнатьев, Алексей Ионов, Алексей Козлов, Ласина Траоре и многие другие.

Но в 2016 году краснодарцы финишировали на 14-й строчке и, неожиданно проиграв стыковые матчи «Томи», отправились в ФНЛ, где продержались всего два сезона. За пару недель до старта чемпионата мира – 2018 в год 90-летия клуба было объявлено о запуске процедуры банкротства. Болельщики отреагировали призывом создать команду-преемницу. Ею стал «Урожай», идущий в нынешнем сезоне на 11-м месте в зоне «Юг» ПФЛ.

ТОРПЕДО, Москва (1924 – 2008, 2010 – …)

Сезоны в РПЛ: 2002-2006, 2014/15 (6)

Высшее место в РПЛ: 4-е

Где сейчас: 4-е место в ФНЛ

В советские времена автозаводцы трижды выигрывали чемпионат и были грозной силой, но в новые российские реалии не вписались. Завод ЗиЛ, на балансе которого находилась команда, больше не мог ее тянуть, чем положил начало самым резким американским горкам в истории черно-белых.

За 24 года болельщики «Торпедо» пережили три продажи клуба новым владельцам, кратковременный всплеск на стыке веков, появление «двойника» в лице «Торпедо-ЗиЛ» (он же «Торпедо-РГ», «Торпедо-Металлург» и «Москва»), два вылета из высшего дивизиона и даже потерю профессионального статуса, ставшую в 2009 году низшей точкой падения.

После вылета из ФНЛ (тогда еще – первого дивизиона) в 2008 году «Торпедо» возглавил самый причудливый президент черно-белых в XXI веке Александр Тукманов. Он сходу отказался продавать «Торпедо» олигарху Александру Мамуту и вместо этого договорился с «клоном» «Торпедо-РГ», также выступавшим в ПФЛ, об объединении. Но в последний момент хрупкий союз распался, и торпедовцы, успевшие отзаявиться с розыгрыша, лишились профессионального статуса и отправились в ЛФК (третий дивизион).

Тукманову никак не удавалось привлечь солидные инвестиции на развитие проекта, но он до последнего держался за свой пост и сумел даже вытянуть клуб в РПЛ. Вот только в первом же сезоне «Торпедо» финишировало в зоне вылета и сразу рухнуло обратно в ПФЛ, откуда не могло выбраться в течение трех сезонов.

Сделать это удалось лишь с приходом нового владельца Романа Авдеева. В нынешнем сезоне черно-белые борются за выход в элиту. Правда, после октябрьского интервью бизнесмена появились сомнения в том, что сейчас он пока не готов к тем затратам, которые ждут команду после повышения в классе. После той публикации лидировавшие в первенстве автозаводцы выдали шестиматчевую серию без побед и ушли на вынужденную паузу лишь четвертыми.

АЛАНИЯ, Владикавказ (1921 – 2014, 2014 – 2016, 2019 - …)

Сезоны в РПЛ: 2002-2005, 2010, 2012/13 (6)

Высшее место в РПЛ: 12-е

Где сейчас: 2-е место в зоне «Юг» ПФЛ

Прерывавшие гегемонию «Спартака» в 90-е «барсы» тоже мучаются на протяжении всего XXI века. В начале нулевых они с каждым годом делали по шагу назад и в итоге скатились с 10-го места на 15-е. Как водится, вылет ознаменовал новую эру в истории клуба. РФС не допустил «Аланию» к матчам первого дивизиона, и она, уже переименовавшись в «Спартак», оказалась во второй лиге.

В 2011 году президентом клуба стал легендарный тренер Валерий Газзаев, приводивший владикавказцев к золотым медалям. Но и ему не удалось наладить финансирование. В феврале 2014-го из-за огромных долгов клуб прекратил деятельность и был воссоздан на основе «Алании-Д». А в 2016 году ситуация повторилась. Теперь на основе «Алании» был создан «Спартак».

Летом 2019 года легендарный бренд вернулся из небытия. Новым президентом «Алании» стал известный вратарь Владимир Габулов, до того руководивший Минспорта Северной Осетии. Но уже в декабре он подал в отставку, а аудиторская проверка нашла кучу нарушений в финансово-хозяйственной деятельности клуба.

С подачи Габулова все ключевые футболисты «Спартака-Владикавказ» (он тоже заявился на сезон) перешли в состав красно-желтых. В результате в данный момент «Алания» на четыре очка отстает от лидирующего «Волгаря», а их соседи замыкают турнирную таблицу.

РОТОР, Волгоград (1929 – 2005, 2006 – 2009, 2010 – 2015, 2016 – …)

Сезоны в РПЛ: 2002-2004 (3)

Высшее место в РПЛ: 9-е

Где сейчас: 1-е место в ФНЛ

История «Ротора» – олицетворение российского футбола в провинции. В 90-е волжане трижды финишировали в тройке и проходили в Кубке УЕФА «Манчестер Юнайтед», но к концу десятилетия из-за проблем с финансированием превратились в аутсайдера и с тех пор ни разу не забирались в верхнюю половину турнирной таблицы.

А после вылета из РПЛ в 2004 году началась самая настоящая агония. Дважды в течение пяти лет клуб переживал расформирование, возрождаясь на базе других юридических лиц («Ротора-2» и ФК «Волгограда»), и продолжал болтаться между ПФЛ и ФНЛ.

Лишь с введением в эксплуатацию стадиона к ЧМ-2018 на клуб обратили серьезное внимание, и он начал планомерный подъем. В нынешнем сезон «Ротор» лидирует в ФНЛ и готовится к возвращению в премьер-лигу, которую местные болельщики не видели 16 долгих лет.

ВОЛГА, Нижний Новгород (1998 – 2016)

Сезоны в РПЛ: 2011 – 2014 (3)

Высшее место в РПЛ: 12-е

Где сейчас: не существует

В конце 90-х нижегородская любительская команда получила поддержку сети магазинов бытовой техники «Электроника». Так в Нижнем Новгороде, скучающем по временам «Локомотива» Валерия Овчинникова, появился клуб, получивший в 2000 году профессиональный статус. Через семь лет клуб перешел под управление Нижегородской области, а в 2011-м дебютировал в РПЛ.

Правда, сказка продлилась недолго – на третий сезон, несмотря на присутствие в составе таких звезд как Дмитрий Сычев, Дмитрий Булыкин и Евгений Алдонин, волжане финишировали в зоне вылета, а в ФНЛ команда региону оказалась неинтересна и через два года была расформирована.

Теперь флагманом местного футбола является «Нижний Новгород», добравшийся в прошлом году до стыковых матчей с клубами РПЛ. Периодически появляются слухи о том, что его переименуют в «Волгу», но до этого дело пока так и не дошло.

Уралан, Элиста (1958 – 2003, 2005 – 2006)

Сезоны в РПЛ: 2002-2003 (2)

Высшее место в РПЛ: 13-е

Где сейчас: не выступает на профессиональном уровне

В конце 90-х годов могучественный и амбициозный президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов пытался реализовать в Элисте утопическую выдумку Остапа Бендера по созданию Чесс-Сити (но ограничился постройкой крупного комплекса) и параллельно поддерживал местную футбольную команду. Довольно быстро выяснилось, что это весьма затратное предприятие, и в 2003 году у элистинцев закончились деньги прямо по ходу сезона. Доигрывали чемпионат они мучительно, и в своем последнем матче в РПЛ проиграли «Локомотиву» 0:6.

В 2005-м на базе «Уралана» был создан ФК «Элиста», но он продержался всего полтора года и по примеру своего старшего товарища в середине сезона лишился средств к существованию. Спустя еще восемь лет новообразованный «Уралан» заявился в третий дивизион, где выступает и поныне.

ТОСНО, Ленинградская область (2013 – 2018)

Сезоны в РПЛ: 2017/18 (1)

Высшее место в РПЛ: 15-е

Где сейчас: не существует

«Тосно» появился по инициативе властей Ленинградской области в 2013 году, но был частным – его спонсором стала Fort Group. За четыре сезона ленинградцы добрались до премьер-лиги, но владельцы не рассчитали свои силы и распустили команду, ставшую в тот год победителем Кубка России. Сейчас в региональном чемпионате выступает «Атлант», созданный на базе молодежной команды тосненцев.

СОКОЛ, Саратов (1930 – 2005, 2007 – …)

Сезоны в РПЛ: 2002 (1)

Высшее место в РПЛ: 16-е

Где сейчас: 2-е место в зоне «Юг» ПФЛ

«Сокол» провел в высшем дивизионе всего два года, а на РПЛ пришлось только последнее выступление, завершившееся крупным фиаско. Сходу вернуться в элиту не удалось, и саратовский клуб затянуло в трясину низших лиг.

В 2005-м бело-голубые финишировали последними и в первом дивизионе, после чего правительство области решило перезапустить проект. Связано это было с тем, что «Сокол» финансировался из местного бюджета, но при этом имел статус частного клуба, а значит, был неподотчетен властям. Выделять средства ему прекратили, вместо этого заявив в ЛФЛ «Сокол-Саратов». Уже в 2007 году команда получила право выступать в ПФЛ и вернула себе историческое название. Однажды «Соколу» даже удалось ненадолго пробиться в ФНЛ, но на третий сезон команда вернулась во вторую лигу.

ЧЕРНОМОРЕЦ, Новороссийск (1907 – 2004, 2006 – …)

Сезоны в РПЛ: 2003 (1)

Высшее место в РПЛ: 16-е

Где сейчас: 4-е место в зоне «Юг» ПФЛ

«Черноморец» большую часть времени в высшем дивизионе был аутсайдером, выдав два хороших сезона в 1997-м и 2000 годах, а премьер-лигу застал лишь раз – в 2003-м. Попытка оказалась неудачной – последовало моментальное возвращение в первую лигу, где клуб уличили в финансовых нарушениях и лишили лицензии. Пришлось переименовывать команду, создавать новое юридическое лицо и начинать восхождение с нуля. С тех пор новороссийцы периодически заглядывают в ФНЛ, но в основном держатся в пятерке лидеров дивизионом ниже.