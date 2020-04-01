Александр Дюков: РПЛ-2020/21 стартует в середине августа или середине сентября

«РФС полностью поддерживает решения УЕФА, принятые сегодня после консультаций с национальными ассоциациями, - заявил Дюков (напомним, что УЕФА отложил на неопределенный срок старт евросезона-2020/21 и отменил все июньские матчи сборных. – прим. ред.).- На данный момент базовым признан вариант, при котором все чемпионаты будут доиграны. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах различная, сейчас предполагается возобновить национальные турниры в начале или конце июня.

Бюро исполкома РФС продлило ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует мерам, которые принимает правительство нашей страны.

Таким образом, с учетом доигровки чемпионата, старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября.

Другая важная тема – контракты футболистов. Бюро РФС признает эпидемию коронавируса форс-мажорным обстоятельством, соревнования приостановлены по независящим от кого-либо причинам, тут нет вины клубов или организаторов соревнований. Мы считаем, что с учетом этого фактора сторонам надо прийти к компромиссу. Есть примеры «Ювентуса», «Барселоны», «Спартака», где игроки и клубы договорились о существенном снижении зарплат за период без игр. Мы также ждем решения ФИФА по вопросам сроков сезона, трансферных окон и возможности продления контрактов игроков.

УЕФА также обсуждал с ассоциациями и финансовый фэйр-плей (ФФП). Футбол впервые столкнулся с такими проблемами. Какие потери понесет индустрия, пока не ясно. УЕФА, федерации будут стараться поддержать клубы, поэтому нельзя исключать пересмотра и правил ФФП. РФС свою работу тоже ведет, в частности, бюро приняло решение сдвинуть сроки лицензирования клубов, пойти еще на ряд уступок.

РФС также подготовил и предложения по поддержке клубов через облегчение налогового регулирования, создание условий для привлечения частного капитала. В ближайшее время собираемся обсудить их с правительством страны».