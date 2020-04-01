Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и Комличенко - Советский спорт
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01 апреля 2020 20:16Футбол

Кирилл Новиков: Отправил бы в аренду в Минск Филиппа и Комличенко

Главный тренер «Динамо» дал интервью клубному интернет-каналу.

«ЛЕГИОНЕРЫ В МОСКВЕ, ЖДУТ РЕШЕНИЯ»

– Как переносите режим самоизоляции?
– Появилась возможность выспаться.Но работы меньше не стало. Мы просматриваем потенциальных новичков, нарезки выступлений которых нам присылают селекционный и аналитический отделы «Динамо». Кроме того,проводим анализ состоявшихся матчей.

– Управляете тренировками дистанционно?
– Все согласовано с Пепе, нашим тренером по физподготовке. Мы даем рекомендации, дальше он проводит с игроками онлайн-тренировку. После созваниваемся.

– Легионеры «Динамо» успели покинуть Россию?
– Нет. Все пока находятся в Москве. Тренируются, ждут решения.

– Российский футбол вернется в июне. Как строить подготовку?
– Набор формы однозначно займет 30 – 40 дней.Чтобы команда находилась в идеальных кондициях.

«ДОИГРАТЬ ЧЕМПИОНАТ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО»

– Трансляции чемпионата Белоруссии сейчас смотрите?
– Посмотрел 15 минут и выключил. И так много футбола для анализа – на белорусский нет ни сил, ни желания.

– Болельщики «Динамо» хотят видеть команду в Лиге Европы. Получается, лучше доиграть этот сезон?
– Обязательно. Все не сыгранные матчи должны состояться. И со зрителями.Играть при пустых трибунах неправильно и никому не интересно.

– Обидно, что сезон прервался?
– Конечно. «Динамо» показывало весной хорошую игру. Но сейчас поздно сожалеть. Остается ждать возобновления сезона.

«ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ ЗА МЕСЯЦ – НОРМАЛЬНЫЙ ГРАФИК»

– Появилась информация, что «Динамо» готово отдать минским одноклубникам в аренду пятерых футболистов. О ком речь?
– Я бы Максимилиана Филиппа отпустил, который пропустил третьи сборы. Пусть набирает кондиции. Думаю, Владимира Рыкова тоже можно было бы туда отправить. А Дмитрий Скопинцев с Николаем Комличенко уже знают о том, что я не против их аренды. (Смеется.)

– Поддержите идею функционера Дмитрия Иванова доиграть сезон за одну неделю, разбив команды на четыре группы?
– Нет.Лимитировать себя матчами с тремя клубами, которые находятся рядом в таблице, неправильно. Надо спокойно доиграть сезон, чтобы все заняли места, которые заслужили.

– Если за месяц надо будет провести восемь матчей, осилите?
– Почему нет? В Англии играютчерездва дня на третий. Это нормальный график – два матча в неделю. Участники еврокубков к этому должны быть готовы.

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