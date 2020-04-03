Пять причин доиграть европейские чемпионаты в Китае

Согласно инсайдам британских СМИ, доиграть сезон в Поднебесной предложил один клуб АПЛ. Почти наверняка это «Вулверхэмптон», принадлежащий китайской инвестиционной группе «Фосун», или «Саутгемптон», также управляемый из Китая. Объясняем, почему к инициативе «волков»/«святых» надо как минимум прислушаться.

ДИНАМИКА ПАНДЕМИИ

УЕФА настойчиво рекомендует доиграть внутренние соревнования во всех европейских странах, несмотря на демарш Бельгии, которая явно поспешила досрочно закрыть сезон. Однако на сегодняшний день ни в АПЛ, ни в четырех других ведущих лигах Старого света (испанская примера, немецкая бундеслига, итальянская серия А, французская лига 1), невозможно сверстать график заключительных туров. Когда пандемия достигнет пика и пойдет на спад, не знает никто. А без точной даты первого «посткоронавирусного» тура нельзя запланировать и начало тренировочных сборов, без которых клубам после столь затяжной паузы не обойтись. Когда же вызывать игроков из вынужденного отпуска: в середине мая, в июне, а, может, в июле? И когда тогда начинать следующий сезон, срыв которого европейский футбол уже точно не переживет?

Зато в отношении Китая эпидемиологические прогнозы строятся с точностью до суток. На 18 апреля уже назначен старт местной Суперлиги. Исходя из текущих данных, коронавирус в Поднебесной действительно победили: зараженными остаются менее 3000 человек, а новые случаи инфицирования COVID-19 не фиксируются.

В общем, клубы АПЛ могут прямо сейчас бронировать в Китае тренировочные базы для подготовки к финишному отрезку сезона и расписывать точный календарь девяти оставшихся уик-эндов.

ИНФРАСТУКТУРА

Проблем со стадионами для проведения матчей и тренировочных центров для временного базирования команд возникнуть не должно. За последние двадцать лет Китай создал роскошную футбольную инфраструктуру, способную одновременно «обслужить» сразу несколько чемпионатов. В стране насчитывается 42 (!) арены вместимостью не менее 40 тысяч человек. А стадиончиков на 20-30 тысяч и не сосчитать…

30 крупнейших футбольных стадионов в Китае

В общем, пересечение с внутрикитайскими соревнованиями смущать не должно. В Суперлиге, кстати, задействованы всего 16 клубов (это 8 арен в каждом туре). Места хватит всем. И при желании – не только англичанам.

РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК

Главный страх клубов АПЛ не доиграть сезон-2019/20 – это даже не возможный конфликт с УЕФА (как у Бельгии), а риск потерять более 800 миллионов евро из-за невыполнения условий телевизионного контракта. Однако перемещение «картинки» с Туманного Альбиона в Поднебесную вряд ли смутит рекламодателей. Да и для самой лиги это отличный инструмент дальнейшего продвижения на китайском рынке, который сейчас, в отличие от европейского, уже начинает подавать вполне осязаемые признаки жизни.

За заполняемость стадионов и создание привычного для АПЛ антуража можно не беспокоиться. Английский футбол пользуется в Китае огромной популярностью – даже большей, чем у местного чемпионата. Неслучайно количество подписчиков мобильного приложения премьер-лиги на китайских иероглифах (оно было создано в 2018 году) исчисляется десятками миллионов.

ОПЫТ МЕЖДУНАРОДНОГО КУБКА ЧЕМПИОНОВ

Собственно, тренироваться и играть при полных трибунах в Китае в последние годы вошло у ведущих английских клубов в привычку. Каждое лето здесь проходят матчи Международного Кубка чемпионов – крупнейшего предсезонного турнира.

Он также охватывает другие азиатские страны и США. И если в Штатах эпидемиологическая ситуация выглядит не менее угрожающе, чем в Европе, то Японию, Таиланд или Сингапур для проведения игр АПЛ можно было бы рассмотреть прямо сейчас. Да-да, и Японию, несмотря на вроде бы не самые оптимистичные показатели COVID-19. Дело в том, что здешние власти практически не вводят карантинных мер, рассчитывая на богатый опыт самостоятельной борьбы населения с различными эпидемиями (носить маски и избегать лишних контактов японцев заставлять не надо, они и раньше делали это почти поголовно).

Так что ничего необычного в переезде английского футбола летом в Азию не будет. Тем более что Международный кубок чемпионов теперь, очевидно, отменят. Для него в календаре просто не останется времени.

ПРИМЕР ДЛЯ СОСЕДЕЙ

Два других варианта завершения сезона АПЛ (если верить СМИ) – матчи без зрителей на своих стадионах либо трехнедельный турнир на территории клубных баз. Оба сулят массу трудностей, связанных с соблюдением мер безопасности, и малопривлекательны для ТВ, которое не устроит футбол при пустых трибунах. Так почему бы и впрямь не выбрать со всех сторон более привлекательный китайский вариант, заодно подав пример остальным топ-лигам?

Помните, как зимой испанцы наложили вето на проведение некоторых матчей своего чемпионата в США? Сейчас же они наверняка с удовольствием отправились бы в заокеанские гастроли, если бы там можно было укрыться от коронавируса. На кону – колоссальные деньги, которые нужно спасать любым способом. И если Штаты не подходят, сам бог велел рассмотреть Китай.

Не стоит забывать, у «Эспаньола» и «Гранады» собственники – китайцы. Домашний стадион «Атлетико» носит имя «Ванда Метрополитано» по названию крупной компании-спонсора со штаб-квартирой в Пекине. Если бросить взор на остальную большую футбольную Европу, то китайский след можно обнаружить в «Интере» и «Лионе», а до недавнего прошлого он присутствовал в «Ницце», «Милане», «Парме» и много где еще. Как ни крути, все дороги ведут в Поднебесную.

Стоит ли туда податься России? Разве что в мечтах. Увы, продукт под названием «РПЛ» китайцам не шибко интересен. Собрать полные трибуны даже у «Спартака» или «Зенита» не выйдет. А задача выполнить условия телевизионного контракта перед клубами нашей премьер-лиги не стоит. Слишком маленькие суммы там фигурируют, чтобы заморачиваться по этому поводу. Это вам не АПЛ. И не примера.