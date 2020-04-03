Пять причин доиграть европейские чемпионаты в Китае

Согласно инсайдам британских СМИ, доиграть сезон в Поднебесной предложил один клуб АПЛ. Почти наверняка это «Вулверхэмптон», принадлежащий китайской инвестиционной группе «Фосун», или «Саутгемптон», также управляемый из Китая. Объясняем, почему к инициативе «волков»/«святых» надо как минимум прислушаться.
УЕФА настойчиво рекомендует доиграть внутренние соревнования во всех европейских странах, несмотря на демарш Бельгии, которая явно поспешила досрочно закрыть сезон. Однако на сегодняшний день ни в АПЛ, ни в четырех других ведущих лигах Старого света (испанская примера, немецкая бундеслига, итальянская серия А, французская лига 1), невозможно сверстать график заключительных туров. Когда пандемия достигнет пика и пойдет на спад, не знает никто. А без точной даты первого «посткоронавирусного» тура нельзя запланировать и начало тренировочных сборов, без которых клубам после столь затяжной паузы не обойтись. Когда же вызывать игроков из вынужденного отпуска: в середине мая, в июне, а, может, в июле? И когда тогда начинать следующий сезон, срыв которого европейский футбол уже точно не переживет?
Зато в отношении Китая эпидемиологические прогнозы строятся с точностью до суток. На 18 апреля уже назначен старт местной Суперлиги. Исходя из текущих данных, коронавирус в Поднебесной действительно победили: зараженными остаются менее 3000 человек, а новые случаи инфицирования COVID-19 не фиксируются.
В общем, клубы АПЛ могут прямо сейчас бронировать в Китае тренировочные базы для подготовки к финишному отрезку сезона и расписывать точный календарь девяти оставшихся уик-эндов.
Проблем со стадионами для проведения матчей и тренировочных центров для временного базирования команд возникнуть не должно. За последние двадцать лет Китай создал роскошную футбольную инфраструктуру, способную одновременно «обслужить» сразу несколько чемпионатов. В стране насчитывается 42 (!) арены вместимостью не менее 40 тысяч человек. А стадиончиков на 20-30 тысяч и не сосчитать…
30 крупнейших футбольных стадионов в Китае
В общем, пересечение с внутрикитайскими соревнованиями смущать не должно. В Суперлиге, кстати, задействованы всего 16 клубов (это 8 арен в каждом туре). Места хватит всем. И при желании – не только англичанам.
Главный страх клубов АПЛ не доиграть сезон-2019/20 – это даже не возможный конфликт с УЕФА (как у Бельгии), а риск потерять более 800 миллионов евро из-за невыполнения условий телевизионного контракта. Однако перемещение «картинки» с Туманного Альбиона в Поднебесную вряд ли смутит рекламодателей. Да и для самой лиги это отличный инструмент дальнейшего продвижения на китайском рынке, который сейчас, в отличие от европейского, уже начинает подавать вполне осязаемые признаки жизни.
За заполняемость стадионов и создание привычного для АПЛ антуража можно не беспокоиться. Английский футбол пользуется в Китае огромной популярностью – даже большей, чем у местного чемпионата. Неслучайно количество подписчиков мобильного приложения премьер-лиги на китайских иероглифах (оно было создано в 2018 году) исчисляется десятками миллионов.
Собственно, тренироваться и играть при полных трибунах в Китае в последние годы вошло у ведущих английских клубов в привычку. Каждое лето здесь проходят матчи Международного Кубка чемпионов – крупнейшего предсезонного турнира.
Он также охватывает другие азиатские страны и США. И если в Штатах эпидемиологическая ситуация выглядит не менее угрожающе, чем в Европе, то Японию, Таиланд или Сингапур для проведения игр АПЛ можно было бы рассмотреть прямо сейчас. Да-да, и Японию, несмотря на вроде бы не самые оптимистичные показатели COVID-19. Дело в том, что здешние власти практически не вводят карантинных мер, рассчитывая на богатый опыт самостоятельной борьбы населения с различными эпидемиями (носить маски и избегать лишних контактов японцев заставлять не надо, они и раньше делали это почти поголовно).
Так что ничего необычного в переезде английского футбола летом в Азию не будет. Тем более что Международный кубок чемпионов теперь, очевидно, отменят. Для него в календаре просто не останется времени.
Два других варианта завершения сезона АПЛ (если верить СМИ) – матчи без зрителей на своих стадионах либо трехнедельный турнир на территории клубных баз. Оба сулят массу трудностей, связанных с соблюдением мер безопасности, и малопривлекательны для ТВ, которое не устроит футбол при пустых трибунах. Так почему бы и впрямь не выбрать со всех сторон более привлекательный китайский вариант, заодно подав пример остальным топ-лигам?
Помните, как зимой испанцы наложили вето на проведение некоторых матчей своего чемпионата в США? Сейчас же они наверняка с удовольствием отправились бы в заокеанские гастроли, если бы там можно было укрыться от коронавируса. На кону – колоссальные деньги, которые нужно спасать любым способом. И если Штаты не подходят, сам бог велел рассмотреть Китай.
Не стоит забывать, у «Эспаньола» и «Гранады» собственники – китайцы. Домашний стадион «Атлетико» носит имя «Ванда Метрополитано» по названию крупной компании-спонсора со штаб-квартирой в Пекине. Если бросить взор на остальную большую футбольную Европу, то китайский след можно обнаружить в «Интере» и «Лионе», а до недавнего прошлого он присутствовал в «Ницце», «Милане», «Парме» и много где еще. Как ни крути, все дороги ведут в Поднебесную.
Стоит ли туда податься России? Разве что в мечтах. Увы, продукт под названием «РПЛ» китайцам не шибко интересен. Собрать полные трибуны даже у «Спартака» или «Зенита» не выйдет. А задача выполнить условия телевизионного контракта перед клубами нашей премьер-лиги не стоит. Слишком маленькие суммы там фигурируют, чтобы заморачиваться по этому поводу. Это вам не АПЛ. И не примера.