Тите: Бразильцы только тогда показывают свой лучший футбол, когда играют весело и легко.

О ТОМ, КАК ИЗМЕНИЛАСЬ РАБОТА ТРЕНЕРА СБОРНОЙ БРАЗИЛИИ

Когда занимаешься любимым делом, не так страшны проблемы. Но у всех тренеров сборной Бразилии есть одна сложность – психологического плана. В истории бразильского футбола было три великих сборных – 1958-го, 1962-го и 1970-го годов, они так подняли планку, что кардинально изменились требования к тренерам, психологическое давление очень сильное. Изменилась и собственно работа тренера сборной Бразилии. Двадцать лет назад большинство сборников играли в чемпионате Бразилии. Сейчас же почти все - в Европе. За всеми надо следить, для каждого разрабатывать индивидуальный план подготовки, это невозможно без четкой долгосрочной программы действий, без тесного контакта с клубами. Взять «ПСЖ», в котором больше всего игроков сборной (трое: Маркиньос, Неймар и Тьягу Силва – прим. ред.) - с руководством у нас очень тесные дружеские отношения.

«ФУТБОЛИСТ ВСЕГДА УВАЖАЕТ ТОГО, КТО ЕГО УВАЖАЕТ»

Хорошо, конечно, слетать в Европу и увидеть вживую, как играют ребята, но это не выход. Все равно очень сложно правильно оценить состояние игроков. Даже по матчам Лиги чемпионов, где совсем другой накал, чем в национальных чемпионатах. Не факт, что, приехав в сборную, они смогут быстро перестроиться. Вот почему для меня так важно, прежде всего, понять психологию каждого, разобраться, что это за человек. Футбол надо уметь не только смотреть, но и чувствовать. Человеческие отношения между тренером и игроком – это самое главное. Чтобы был толк, изначально надо расположить к себе футболиста, и с каждым матчем – не важно, победили вы или проиграли – отношения должны становиться все более доверительными. Принцип такой: футболист всегда уважает того, кто его уважает. Поэтому прежде чем оценивать технический уровень игрока, надо понять, если ли у него стержень. Я называю состав, исходя из многих факторов, но главное - все (и основа, и запасные) должны быть бойцами. И, конечно, должны верить мне как тренеру. Вот пример. Перед последними двумя матчами я пригласил к себе Милитао и Маркиньоса с Тьагу Силво – безоговорочных игроков основы - и сказал этим двум: «Милитао нужно игровое время, поэтому он сыграет оба матча, а вы только по одному. Так нужно для команды». Ребятам это не очень понравилось, но они знают, что я - их тренер – порядочный человек, никогда не темню. Между нами нет никаких недоговоренностей.

«ГЛАВНОЕ, Я ПОСТАРАЛСЯ РАСКРЕПОСТИТЬ РЕБЯТ»

2014 год остается навсегда болью для каждого бразильца. Когда я пришел в команду (летом 2016-го), я увидел неуверенных в себе футболистов. Они прекрасно играли за свои клубы, но в сборной что-то в них ломалось. Прежде всего, надо было изменить атмосферу в команде – поднять боевой дух. Хочу напомнить, что наша сборная занимала после шести матчей только шестое место в отборочной группе ЧМ-2018 и вполне могла пролететь мимо России. Я несколько изменил тактический рисунок и, главное, постарался раскрепостить ребят. Потому что бразильцы только тогда показывают свой лучший футбол, когда даже в самых ответственных матчах играют весело, легко, футбол должен быть им в радость. Это уже в крови. Да, процесс был непростой, но через полтора года сборная Бразилия снова вошла в пятерку лучших в мире наравне с Францией, Бельгией, Германией и Испанией. Мы выиграли Кубок Америки, и сейчас, считаю, играем в лучших традициях бразильского футбола. В некотором роде я повторяю опыт Дешама (тренера сборной Франции): в 2014-м году его команда, показав прекрасный футбол против немцев, тем не менее, проиграла им в одной четвертой ЧМ, потом в 2016-м был неудачный финал домашнего Евро (поражение от Португалии – 0:1), представляю, что творилось на душе у Дешама. Но он продолжал гнуть свою линию, и через два года сборная выиграл ЧМ. У меня такой же подход, как у Дидье: сохранять костяк и постепенно, очень дозировано омолаживать состав, чтобы не было застоя. Поэтому в сборной и появились молодые Артур, Лоди, Пакета… Сборная Бразилия должна постоянно чем-то удивлять…

Кубок Америки проходил у нас в Бразилии, и это было психологическим барьером, особенно для тех, кто пережил трагедию 2014-го: для Дани Алвеса, Фернандинью, Тьягу Силва… К тому же мы за несколько дней до турнира потеряли Неймара… Но болельщики требовали только победы – без вариантов. Конечно, когда играешь против таких команд как сборная Аргентины с Месси, против Уругвая с Кавани или Колумбии с Джеймсом (Родригесом), отсутствие Неймара ощущалось тем более болезненно. С Неймаром сборная играет совсем с другим настроением, гораздо увереннее, потому что он может всегда выручить, найти неожиданное решение. Поэтому-то так важна была для ребят эта победа в Кубке Америки – без своего лидера при огромном давлении болельщиков. После этой победы они поверили в себя.

Последние товарищеские матчи были не слишком удачными, но я не гнался за результатом, хотел попробовать новых футболистов, новые связки, дать поиграть тем, кто засиделся в запасе, наиграть новые тактические рисунки. К примеру, схему 4-4-2. Надо было определиться. Кто будет играть в паре с Неймаром. Кто-то меня понимает, кто-то нет. Но я знаю, что делаю, вся ответственность на мне. И нынешняя критика меня не очень колышет – тертый калач...

КАКОЙ ОН ВИДИТ СБОРНУЮ БРАЗИЛИИ

На мой взгляд, эталон – это сборная 1982-го года. Какие в ней были классные игроки: Фалькао, Сократес, Зико, Жуниор ... Что творили! Теле Сантана (тренеру сборной) просто не повезло, состав то был сбалансированный, ребята творили, импровизировали на поле и вместе с тем это были бойцы. Суть футбола, в моем понимании, в сочетании этих двух качеств.

Сборная, которая выиграла ЧМ-2002, тоже была сбалансированная, играла солидно, технично, в атакующий футбол. Но что мы сейчас понимаем под термином «сбалансированная игра»? Это умение применять и высокий прессинг, или начинать прессинговать ближе к средней линии, или, если нужно, сыграть от обороны. В арсенале должны быть скоростные атаки, если же соперник стоит стеной у своих ворот, при позиционной атаке нужно уметь держать мяч, выискивая момент для того, чтобы неожиданным ходом вскрыть оборону. Если еще оружием станут стандарты – тогда дело в шляпе. Конечно, это идеальная команда, не так просто ее создать, но важно иметь цель.

Тренер сборной, в отличие от клубного, имеет прекрасную возможность подбирать игроков под свою концепцию. Когда я работал в клубах, концепция корректировалась в зависимости от человеческого «материала». В 2012-м мой «Коринтианс» выиграл клубный чемпионат мира и против «Челси» (1:0) мы сделали ставку на контратаку. В 2015-м стали чемпионами Бразилии, играя в гораздо более «эстетичный», я бы сказал, более бразильский футбол – потому что у меня был соответствующий подбор игроков. То же самое можно сказать об «Интернасьонале», где я работал в 2008-09 годах – команда показывала тоже красивый футбол. Что касается нынешней сборной, у нас есть одна или две проблемные позиции… Во-первых, нам не хватает классного опорника. Такого, каким был в свое время Фалькао, или типа де Брюйне. Игрок, который мог бы и отойти глубоко назад, чтобы помочь Каземиро, и выдвинуться вперед, конструировать игру, быть катализатором. Впрочем, у нас есть подходящая кандидатура на эту позицию - Бруно Гимараэш, который только что перешел в «Лион», лучший игроком олимпийской сборной, очень талантливый парень. Есть еще и Пакета в «Милане». Беспокоит меня и правый фланг. Дани Алвеш – настоящий профессионал, следит за собой, держит планку, но ему скоро будет тридцать семь… Но вот вратарская позиция как никогда сильная: у нас два высококлассных голкипера (Алиссон и Эдерсон).

«НЕЙМАР ОЧЕНЬ НУЖЕН, НО НЕЗАМЕНИТЫХ НЕ БЫВАЕТ»

В обычной жизни Неймар очень отличается от того образа, что рисуют журналисты. Простой парень, большой ребенок, любит посмеяться, пошутить. У него своя компания - Ришарлисон, Габриэл Жезус, Артур, Эдерсон – они и на тренировках прикалываются и после. Вообще вся моя сборная – веселые ребята – и Неймару здесь очень комфортно.

Перед каждым матчей я ломаю голову над одним и тем же: как лучше его использовать? В «ПСЖ» в схеме 4-4-2 с Неймаром в нападении прекрасно комбинируют Мбаппе или Икарди, или Кавани. Но я считаю, что комфортнее всего ему и в клубе, и в сборной на левом фланге – оттуда он может неожиданно смещаться в центр – именно так играл в «Барселоне». Там он показывал, на мой взгляд, свой лучший футбол. Лучше, может, играли только Месси и Криштиану Роналду. И уж точно ни Азар, ни Гризманн, ни Погба никогда не поднимались до этого уровня. Правда, Неймар в тот период был в полном порядке - и физически, и психологически…

Неймар очень нужен сборной, но незаменимых не бывает. Я не устаю повторять, что футбол – командный вид спорта. Только играя на команду, наши индивидуалисты Неймар, Коутиньо, Ришарлисон и другие смогут лучшим образом проявить себя.

«РЕЗУЛЬТАТ МАТЧА ПРОТИВ БЕЛЬГИИ НА ЧМ-2018 НЕ СОВСЕМ СПРАВЕДЛИВ»

Не могу забыть тот матч, он как заноза, мешает даже порой заснуть… Любой матч можно рассматривать с двух позиций: результат и качество игры. Поэтому и оценка всегда двояка. Мы проиграли четвертьфинал, но тот матч был одним из трех лучших на ЧМ в России. Высочайший уровень! Де Брюйне против Неймара, Коутинью против Азара, Куртуа против Алиссона… Но результат все-таки не совсем справедлив. Уж как минимум ничью в основное время мы заслужили. При мне сборная сыграла 48 матчей, в том мы больше всего нанесли ударов по воротам, он был лучшим и в творческом плане. Девять раз попали в створ ворот (по этому показателю был еще только один матч), и все-таки этого оказалось недостаточно. Не хватило точности, эффективности… А вот Франция играла как раз очень эффективно, рационально, задавила всех. Использовали каждый второй голевой момент!

«ВСЕ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЕ КОМАНДЫ – НЕ ПОДАРОК»

Не за горами ЧМ-2022, все в Бразилии живут этим событием. И даже Кубок Америки отходит на второй план, главное - отборочные чемпионата мира. На самом деле матчи очень тяжелые. Все команды научились играть. Ситуация совсем не та, что двадцать или тридцать лет назад. У всех сборных прекрасные условия для работы, у каждой своя стратегия. Маленькая Венесуэла, но все лидеры - в Европе. Или Эквадор. Помню, когда принял сборную, первый матч был в Кито. Летели туда, думали: «Они в разобранном состоянии, сейчас им покажем…». Но они нас сразу задавили прессингом. Да, мы выиграли 3:0, но забили только в последние 15 минут и, честно скажу, пришлось помучиться. Раньше соперники садились в защиту и только отбивались. Сейчас же все южноамериканские команды для Бразилии не подарок.