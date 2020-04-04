ЦСКА и «Локомотив» сыграют уже в апреле. И это будет не киберфутбол - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 апреля 2020 15:30ФутболБезъязычный Алексей

ЦСКА и «Локомотив» сыграют уже в апреле. И это будет не киберфутбол

Следом за Белоруссией футбольный сезон решили начать и в другой постсоветской республике. Играть, правда, пока намерены без зрителей.

«ЮВЕНТУС» ИЗ ДУШАНБЕ

Даже странно, что в Таджикистане на футбол болельщиков не пустят. Видимо, местные власти знают больше официальных статистиков, до сих пор не зафиксировавших ни одного случая заражения коронавирусом. Для сравнения – в Белоруссии с ее не самой прозрачной системой здравоохранения выявлено уже почти 400 инфицированных, четыре из которых к 4 апреля скончались. И там никаких ограничений для живого просмотра футбола до сих пор не ввели…

Зато на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, вмещающем 20 тысяч зрителей, 4 апреля будет шаром покати. Именно здесь матчем за Суперкубок между «Истиклолом» и «Худжандом» откроется очередной сезон таджикского футбола, которому СOVID-19 почти неведом. Сезон этот, как обычно, пройдет по системе «весна-осень». И его безоговорочным фаворитом считается как раз душанбинский «Истиклол», выигравший шесть предыдущих чемпионатов Таджикистана. Прямо как «Ювентус» в итальянской серии А.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЛИ СЕМИН И РАХИМОВ

Год назад состав участников Суперкубка был аналогичным. А принципиальное отличие в том, что нынешний главный тренер «Истиклола» Виталий Левченко тогда руководил… «Худжандом». 48-летний специалист – воспитанник ленинабадского футбола. Ленинабад – бывшее название Худжанда, где еще в союзные времена ковались кадры для республиканского флагмана – «Памира». Этот клуб болельщики со стажем помнят хорошо. На момент распада СССР «Памир» считался твердым середняком высшей лиги. В середине 1980-х его возглавлял Юрий Семин, а в 1989-м туда приехали первые в истории нашей страны легионеры – замбийцы Дерби Макинка, Пирсон Мванза и Виздом Чанса.

Из «Памира» вышло немало известных футболистов: Мухсин Мухамадиев, Олег Ширинбеков, Валерий Сарычев, Сергей Мандреко и, конечно, Рашид Рахимов. Сейчас команда носит гордое название ЦСКА и в лучшем случае относится к группе претендентов на медали. Кстати, 19 апреля армейцев ждет душанбинское дерби против «Локомотива». Это будет матч третьего тура чемпионата Таджикистана-2020. И он, скорее всего, тоже пройдет без зрителей. Пока чиновники не определили точные временные рамки запрета на посещение футбола, но вряд ли снимут его так скоро. Иначе зачем было вводить?

СЛЕДИМ ЗА БЫВШИМ ОДНОКЛУБНИКОМ КОКОРИНА И СМОЛОВА

А вывеска ЦСКА – «Локо», как ни крути, притягивает болельщиков, которым такие блюда на российском ТВ сейчас подают разве что в виде киберфутбола. И для любителей сделать ставочку в букмекерской конторе стартующий чемпионат Таджикистана – редкая отдушина. Хоть какое-то разнообразие вдобавок к мелькающим на экране белорусским разборкам.

Права на показ таджикского чемпионата Россия пока не приобретала. Однако в интернете, при желании, найти трансляции не так сложно. Турнир, как обычно, пройдет в три круга. И, скорее всего, снова порадует высокой результативностью. В сезоне-2019 в 84 матчах в среднем забивалось по 2,99 гола. При этом встречались счета 5:3, 5:2, 4:2…

В общем, должно быть весело. Пусть в Таджикистане и не ждут длинных очередей из желающих увидеть сие зрелище, такого внешнего интереса местный футбол точно еще никогда не испытывал. И нам тоже есть за кем последить – за «Истиклол» выступает 28-летний российский полузащитник Виктор Свежов, поигравший в РПЛ за «Динамо», «Томь» и «Крылья Советов» и еще в сезоне-2018/19 защищавший цвета «Сибири», пока этот новосибирский клуб ФНЛ не был расформирован.

свежов

Да, были времена, когда Свежов выходил в стартовом составе московских динамовцев, а Александр Кокорин и Федор Смолов сидели на скамейке. Теперь он снова играет в футбол. Правда, в Таджикистане. А его бывшие одноклубники безвылазно сидят на карантине. Один – в Сочи. Другой – в Виго. Такие вот метаморфозы дарит нам проклятый коронавирус.

ЧЕМПИОНАТ ТАДЖИКИСТАНА-2020

Участники: ЦСКА, Душанбе-83, Файзканд, Локомотив, Хатлон, Куктош, Регар, Истаравшан, Худжанд, Истиклол.

1-й тур. 5 апреля. Локомотив – Файзканд, Хатлон – Истаравшан, Куктош – Регар. 8 апреля. Душанбе-83 – Истиклол, ЦСКА – Худжанд.

2-й тур. 11 апреля.Файзканд – Регар, Истаравшан – Куктош, Локомотив – Душанбе. 12 апреля. Худжанд – Хатлон, Истиклол – ЦСКА.

3-й тур. 18 апреля. Душанбе-83 – Файзканд, Регар – Истаравшан. 19 апреля. ЦСКА – Локомотив, Хатлон – Истиклол, Куктош – Худжанд.

Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Один Логинов – и все. В каких видах спорта нас почти не радовали сборные Пока спортивный мир на паузе самое время подвести итоги зимнего сезона. Который, несмотря на эпидемию, прошел почти целиком. «Советский спорт» изучил результаты российских команд во всех олимпийских дисциплинах. 27.03.2020 15:00 Биатлон Мысин Николай
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай
Хит из будущего. После него Александр Мальцев завершил карьеру История – первоапрельская, но правдивая. Веселая и грустная. Тренеру-чемпиону Олегу Знарку посвящается. 01.04.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Пять причин доиграть европейские чемпионаты в Китае 3 апреля клубы АПЛ обсудят различные варианты завершения чемпионата. «Китайский» почему-то называют сумасшедшим, хотя в условиях пандемии коронавируса он вполне подошел бы не только англичанам. 03.04.2020 16:00 Футбол Безъязычный Алексей
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:00 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Новости
15:37 Футбол Евсеев назвал любимого комментатора
15:17 Футбол Шалимов: «Зенит» – за возобновление чемпионата, чтобы спартаковские болельщики их потом не троллили
15:01 Хоккей Капитан «Баффало» Айкел отправил местным больницам 5 тысяч масок (видео)
14:48 Биатлон Драчев прокомментировал обвинения в финансовых нарушениях
14:36 Футбол Футболист «Рубина» Сагитов: С Шароновым всегда были недопонимания
14:19 ММА Тренер Нурмагомедова: Держим кулаки. Надеюсь, бой с Фергюсоном состоится
14:12 Лыжный спорт Юрий Бородавко: Не существует модели идеального лыжника
13:57 Футбол Хави с супругой пожертвовали миллион евро на борьбу с коронавирусом
13:44 Футбол «Ливерпуль» готов продать Шакири за 30 миллионов евро. На игрока претендует ЦСКА
13:28 Теннис «Я получила новый номер. Пишите мне». Шарапова опубликовала личный номер телефона (видео)
13:14 Футбол Бывший тренер «Зенита» Спаллетти может возглавить «Милан»
12:53 Футбол Вице-президент «Барселоны» сдал положительный тест на коронавирус
12:42 Футбол Брайан Робсон: Надеюсь, Фернандеш подтвердит мою правоту и станет новым Скоулзом для «МЮ»
12:26 Футбол СМИ: «Рубин» договорился с футболистами об уменьшении зарплат на 50% до возобновления тренировок
12:11 Футбол Игорь Шалимов: Если мы закончим чемпионат сейчас, то никто ничего не потеряет
11:54 ММА Магомед Анкалаев: Хабиб не виноват в том, что бой против Фергюсона сорвался
11:38 Хоккей «Гроза иностранных комментаторов». «Сочи» проводил Алтыбармакяна в НХЛ (видео)
11:22 Футбол Источник: Шюррле может перейти в «Бешикташ»
11:08 Футбол Бывший тренер «Нанта» продает чемпионскую медаль, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса
10:51 Футбол Дарио Срна: Не перешел в «Барселону», потому что сердце приняло решение остаться в «Шахтере»
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась впервые в истории
В России продлены президентские каникулы по 30-е апреля
День рождения в самоизоляции: TagilCity.ru исполняется 12 лет
Целое село в Октябрьском районе Оренбуржья закрыто на карантин из-за коронавируса
Неделя в Башкирии: коронавирус - не напасть, как бы в самоизоляции не пропасть
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
«Ювентус» обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика