ЦСКА и «Локомотив» сыграют уже в апреле. И это будет не киберфутбол

«ЮВЕНТУС» ИЗ ДУШАНБЕ

Даже странно, что в Таджикистане на футбол болельщиков не пустят. Видимо, местные власти знают больше официальных статистиков, до сих пор не зафиксировавших ни одного случая заражения коронавирусом. Для сравнения – в Белоруссии с ее не самой прозрачной системой здравоохранения выявлено уже почти 400 инфицированных, четыре из которых к 4 апреля скончались. И там никаких ограничений для живого просмотра футбола до сих пор не ввели…

Зато на Центральном республиканском стадионе в Душанбе, вмещающем 20 тысяч зрителей, 4 апреля будет шаром покати. Именно здесь матчем за Суперкубок между «Истиклолом» и «Худжандом» откроется очередной сезон таджикского футбола, которому СOVID-19 почти неведом. Сезон этот, как обычно, пройдет по системе «весна-осень». И его безоговорочным фаворитом считается как раз душанбинский «Истиклол», выигравший шесть предыдущих чемпионатов Таджикистана. Прямо как «Ювентус» в итальянской серии А.

ЗДЕСЬ НАЧИНАЛИ СЕМИН И РАХИМОВ

Год назад состав участников Суперкубка был аналогичным. А принципиальное отличие в том, что нынешний главный тренер «Истиклола» Виталий Левченко тогда руководил… «Худжандом». 48-летний специалист – воспитанник ленинабадского футбола. Ленинабад – бывшее название Худжанда, где еще в союзные времена ковались кадры для республиканского флагмана – «Памира». Этот клуб болельщики со стажем помнят хорошо. На момент распада СССР «Памир» считался твердым середняком высшей лиги. В середине 1980-х его возглавлял Юрий Семин, а в 1989-м туда приехали первые в истории нашей страны легионеры – замбийцы Дерби Макинка, Пирсон Мванза и Виздом Чанса.

Из «Памира» вышло немало известных футболистов: Мухсин Мухамадиев, Олег Ширинбеков, Валерий Сарычев, Сергей Мандреко и, конечно, Рашид Рахимов. Сейчас команда носит гордое название ЦСКА и в лучшем случае относится к группе претендентов на медали. Кстати, 19 апреля армейцев ждет душанбинское дерби против «Локомотива». Это будет матч третьего тура чемпионата Таджикистана-2020. И он, скорее всего, тоже пройдет без зрителей. Пока чиновники не определили точные временные рамки запрета на посещение футбола, но вряд ли снимут его так скоро. Иначе зачем было вводить?

СЛЕДИМ ЗА БЫВШИМ ОДНОКЛУБНИКОМ КОКОРИНА И СМОЛОВА

А вывеска ЦСКА – «Локо», как ни крути, притягивает болельщиков, которым такие блюда на российском ТВ сейчас подают разве что в виде киберфутбола. И для любителей сделать ставочку в букмекерской конторе стартующий чемпионат Таджикистана – редкая отдушина. Хоть какое-то разнообразие вдобавок к мелькающим на экране белорусским разборкам.

Права на показ таджикского чемпионата Россия пока не приобретала. Однако в интернете, при желании, найти трансляции не так сложно. Турнир, как обычно, пройдет в три круга. И, скорее всего, снова порадует высокой результативностью. В сезоне-2019 в 84 матчах в среднем забивалось по 2,99 гола. При этом встречались счета 5:3, 5:2, 4:2…

В общем, должно быть весело. Пусть в Таджикистане и не ждут длинных очередей из желающих увидеть сие зрелище, такого внешнего интереса местный футбол точно еще никогда не испытывал. И нам тоже есть за кем последить – за «Истиклол» выступает 28-летний российский полузащитник Виктор Свежов, поигравший в РПЛ за «Динамо», «Томь» и «Крылья Советов» и еще в сезоне-2018/19 защищавший цвета «Сибири», пока этот новосибирский клуб ФНЛ не был расформирован.

Да, были времена, когда Свежов выходил в стартовом составе московских динамовцев, а Александр Кокорин и Федор Смолов сидели на скамейке. Теперь он снова играет в футбол. Правда, в Таджикистане. А его бывшие одноклубники безвылазно сидят на карантине. Один – в Сочи. Другой – в Виго. Такие вот метаморфозы дарит нам проклятый коронавирус.

ЧЕМПИОНАТ ТАДЖИКИСТАНА-2020

Участники: ЦСКА, Душанбе-83, Файзканд, Локомотив, Хатлон, Куктош, Регар, Истаравшан, Худжанд, Истиклол.

1-й тур. 5 апреля. Локомотив – Файзканд, Хатлон – Истаравшан, Куктош – Регар. 8 апреля. Душанбе-83 – Истиклол, ЦСКА – Худжанд.

2-й тур. 11 апреля.Файзканд – Регар, Истаравшан – Куктош, Локомотив – Душанбе. 12 апреля. Худжанд – Хатлон, Истиклол – ЦСКА.

3-й тур. 18 апреля. Душанбе-83 – Файзканд, Регар – Истаравшан. 19 апреля. ЦСКА – Локомотив, Хатлон – Истиклол, Куктош – Худжанд.