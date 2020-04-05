Пиво и потолок – антивирусные средства для российского футбола - Советский спорт
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05 апреля 2020 11:51ФутболКузнецов Дмитрий

Пиво и потолок – антивирусные средства для российского футбола

Какие меры помогут российскому чемпионату пережить кризис и остаться конкурентным турниром.

Остановка футбольных турниров сильно ударит по экономике всех без исключения национальных чемпионатов и их участников. Российскому футболу, где большую помощь клубам оказывают госкомпании и губернаторы, выделяющие средства из местных бюджетов, это грозит чередой банкротств и потерей команд.

Богатые клубы, конечно, выживут, хоть и ужмутся в своих тратах и амбициях. А вот тем, кому и сегодня не просто формировать конкурентную платежную ведомость, ждут совсем нелегкие времена.

90-Е МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ

Кое-кто уже прогнозирует возврат начала 90-х в нашем футболе, когда после распада союзного чемпионата на троне надолго воцарился «Спартак». Красно-белые стали тогда,по сути,сборной СНГ, собрав все сливки с постсоветского пространства – из тех игроков, кто не отправились искать счастье в Европе. Благо москвичам позволяли средства. Сегодня таким единственным грандом может остаться «Зенит», который в последние годы и так резко рванул вперед по качеству комплектования команды по сравнению с конкурентами.

Отрыв питерского клуба в остановившемся до лучших времен турнире выглядел недосягаемым без всякого коронавируса. В новых реалиях после возобновления футбольной жизни, по прогнозам, пропасть между клубом с берегов Невы и остальными будет только расти.

Владелец «Спартака» Леонид Федун уже бьет в финансовый набат, красно-белые договорились первыми в РПЛ о сокращении зарплат – на 40 процентов. Некоторые клубы также достигли компромисса с игроками по уменьшению выплат. Но это все – временные меры. Глядя на глобальный масштаб надвигающейся катастрофы, понимаешь, что не спасут наш футбол в целом эти разовые урезания по контрактам.

Ждать помощи от государства в этом вопросе не стоит. Она и так была чрезмерной,сейчас разве что резко сократится. Чтобы России сохранить турнир, в котором будет жить чемпионская интрига и на места в еврокубках будет претендовать команд больше, чем этих мест есть в наличии, необходимо вводить антикризисные меры. Какими они могут быть? Давайте прикинем.

«ЗЕНИТ» - «ТАМБОВ»: ДВАДЦАТЬ К ОДНОМУ

Без ограничения платежных ведомостей клубов РПЛ ждет еще большее расслоение на богатых и бедных. Оно и сегодня велико. По некоторым оценкам, первая по финансам команда - «Зенит» - в 20 раз богаче самой бедной – «Тамбова». Но пока были те, кто, уступая сине-бело-голубым по деньгам в разы, хотя бы мог создать из того, что имеет, приличный коллектив, способный бороться за первое место. Были и крепкие середняки. Но то было до кризиса.

Платежка «Зенита» сегодня под 100 миллионов евро. У «Спартака», второго клуба по затратам на футбол в стране, почти вдвое меньше. Большая часть РПЛ не мечтает даже о пятой части питерских затрат. После коронавируса дела станут еще хуже. Если не ограничить в своих аппетитах топ-клубы, имеющие за спиной системообразующие компании-гранды (им-то государство окажет помощь), чемпионат может потерять всякую интригу.

Урезонить в своих тратах на футбол лидеров РПЛ не мешало и раньше. Сейчас же сам момент подталкивает к такому решению.

Об ограничении футбольных гонораров в свое время уже задумывались наши депутаты. О потолке зарплат народные избранники заговорили несколько лет назад после выступления Владимира Путина – когда президент высказался о засилье легионеров в спорте.Вопрос широко обсуждался, говорилось о том, что введение таких мер приведет к оттоку из России некомпетентных зарубежных футболистов и тренеров.

Помнится, первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев называл вопрос о потолке зарплат многострадальным для отечественного спорта. И обещал его всячески проработать.

Не знаю, что конкретно помешало в итоге внедрению этих мер в наш футбол (в отличие, кстати, от хоккея), но воз и ныне там. Хотя реальность кричит о том, что шлагбаум перед хозяевами футбольных клубов в их непомерном желании тратить на контракты игроков суммы, которых те не стоят, ставить необходимо.

ПОТОЛОК В 30 МИЛЛИОНОВ

Каким должен быть потолок, решать компетентным людям. Но, как видится, сумма порядка 30 миллионов евро, что по нынешнему курсу равняется 2,5 миллиардам рублей, более чем достаточна для платежки серьезной команды. Если в ее обойме 30 игроков, то это по миллиону на брата. Куда уж больше?Тратить сверх того по нынешним временам, когда впереди у народа маячит перспектива массовой безработицы в свете банкротства многих предприятий, - это точно будет выглядеть пиром во время чумы.

Потолок помог бы сохранить конкуренцию в чемпионате. Можно, конечно, идти и по другому пути, не вводя верхнюю планку для всей платежной ведомости команды, а установив предельную величину для контракта отдельного игрока. Данные меры (они, кстати, есть в ряде хоккейных чемпионатов в Европе) поставят заслон приезду в Россию топ-легионеров, но так в последнее время их качество и так сильно упало. Игроков уровня Вагнера Лав, Халка или Акселя Витселя сегодня в нашем чемпионате нет.

Зато подобный шаг помог бы оградить РПЛ от сильно завышенных зарплат. Как следствие, повлиял бы на уменьшение платежной ведомости в целом. Если, конечно, бухгалтерия клубов будет полностью прозрачной, без второго дна. Хотя в наших реалиях надежды на этоне так уж много, но она все-таки есть.

ПИВО НАМ ПОМОЖЕТ?

Кто-то, конечно, скажет, что это мы уже проходили и нечего возвращаться к пивному спонсорству футбола, что запретили в свое время законодательно. Но так запрещали распивать и пиво на стадионах на протяжении многих лет, пока в Россию не пришел чемпионат мира с его пивным спонсором.

Пивные компании могли бы оказать существенную поддержку футбольным клубам в период экономического кризиса, особенно в регионах. Где-то так просто стать их спасителями. И тут надо различать: продажа пива на стадионах и спонсорство клубов производящими напиток компаниями - это совершенно разный уровень доходов для клуба.

Пиво разрешено на футбольных матчах во многих европейских странах. Скоро оно должно вернуться и на наши арены. В конце 2019 года законопроект о снятии запрета прошел первое чтение в Госдуме.

Продажа пива на стадионах в стране была запрещена в 2005-м. Исключение с тех пор делалось дважды: в 2017-м на Кубке конфедераций и в 2018-м во время проведения чемпионата мира. После этого ряд руководителей клубов и РПЛ выступили с инициативой о возвращении пива на стадионы, так как опыт получился хорошим - отсутствие на двух крупных турнирах серьезных инцидентов, связанных с употреблением алкоголя на аренах, тому подтверждение.

Планировалось, что продажи пива на футболе начнутся уже весной 2020 года. Однако законопроект к намеченному сроку утвердить не удалось. Теперь все перенеслось на начало сезона-2020/21.

Один из авторов законопроекта, депутат Свищев в интервью ТАСС говорил о том, что доходы от продажи пива на стадионах могут составить от 1,5 до 4 миллиардов рублей. И это, безусловно, хорошая финансовая подпитка для клубов. Было бы неплохо рассмотрение законопроекта ускорить, чтобы клубы в случае возобновления чемпионата летом уже смогли бы продавать пиво на своих аренах. Для них теперь каждый рубль важен.

Однако прибыль от продаж пива все равно меньше возможного дохода клуба, если пивная компания становится его генеральным спонсором. В этом случае речь может идти уже о многомиллионных контрактах для одной команды.

Практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий и клубов пивоваренными компаниями широко распространена. Они являются партнерами МОК, ФИФА, УЕФА, ряда европейских грандов, не говоря уже о менее титулованных командах. Разница тут только в цене контракта.

В России, увы, все не так. Нет возможности рекламы пивных компаний – нет и их спонсорства. Для проведения ЧМ-2018 в стране пришлось делать исключение и снимать запрет на рекламу пивного спонсора турнира. Рейтинг соревнования в итоге был сумасшедший. Матчи смотрело полстраны (если не больше). Никто «дополнительно» после пивной рекламы не спился – потребление напитка в России в последнее время неуклонно снижается, особенно крепких сортов.

Возможно, настало все-таки время, чтобы,наконец, пересмотреть наше отношение к данному вопросу. И вернуть пивное спонсорство в наш футбол. Российским клубам это может оказать огромную помощь. Сегодня любимая игра миллионов в этом ой как нуждается.

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