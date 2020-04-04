Леонид Слуцкий: Люблю Дзюбу чуть меньше, чем он меня - Советский спорт
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04 апреля 2020 23:00ФутболСергеев Иван

Леонид Слуцкий: Люблю Дзюбу чуть меньше, чем он меня

Главный тренер «Рубина» провел часовую беседу в прямом эфире инстаграма Нобеля Арустамяна. Было интересно.

О ДЗЮБЕ

– (О том, что к прямому эфиру присоединились Тина Канделаки, Артем Дзюба и Василий Уткин.). Канделаки, Дзюба и Уткин – гремучая смесь! Артем пишет, что любит меня? Что ж, я его люблю чуть меньше.

О ДИЕТЕ

– Во время карантина соблюдаю жесточайшую диету. По итогу должен сбросить 10 кило. Как худею? К счастью, есть возможность выходить часа на полтора на улицу, погулять.

О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ

– Смотрел всю неделю сериал про «Сандерленд» на «Нетфликсе». Потрясающая документалка! Пережил кучу эмоций, ведь речь идет о том сезоне, когда я тренировал в чемпионшипе «Халл». Мы, в отличие от «Сандерленда», не вылетели, но были в такой же сложной ситуации. Всем рекомендую этот сериал.

ОБ ИНСТАГРАМЕ

– Где нахожу мемы, чтобы пошутить над Дзюбой? Да случайно все получается. Иногда идеи подбрасывает Егор Коваленко. Недавно вот инстаграм завел Виктор Гончаренко. Мы с ним общались,но я не спрашивал, что он собирается выкладывать. У каждого своя фишка. Я принципиально ничего не пишу о футболе. Это forfun. Мойинстаграм можно назвать: «Ни слова о футболе».

О КАЗАНИ

– Абсолютно европейский город. И это я еще не видел ее летом, когда тепло. Инфраструктура, чистота, люди, достопримечательности. Все на уровне.

О ТРЕНИРОВКАХ «РУБИНА»

– Ребята только-только добрались до своих домов. С приключениями. Грузины ехали на машине через Владикавказ… Сейчас всем доставят GPRS, на воскресенье запланирована встреча в Zoom, будет двухчасовое занятие. Посмотрим, как это будет работать.

ОБ УРЕЗАНИИ ЗАРПЛАТ В КЛУБЕ

– В «Рубине»всем срезали 50 процентов. Вынужденная мера. Иначе клубу было бы тяжело пережить этот период. Никто игроков вопросов не задавал. Допускаю, что внутренне не всех эта мера устроила, но дискуссии, как сейчас в ЦСКА, «Динамо», «Зените», не было. Футболисты сразу пошли навстречу.

О СЫНЕ-РЭПЕРЕ

– У Димы амбициозная цель: чтобы не рэпера ЛеВэйта называли сыном тренера Слуцкого, а тренера Слуцкого – отцом рэпера ЛеВэйта.

Леонид Слуцкий: Люблю Дзюбу чуть меньше, чем он меня Главный тренер «Рубина» провел часовую беседу в прямом эфире инстаграма Нобеля Арустамяна. Было интересно. 04.04.2020 23:00 Футбол Сергеев Иван
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