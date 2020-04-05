Мир стонет от вируса, а он богатеет. Роналду вот-вот заработает миллиард долларов

Сторонники теории заговора считают, что коронавирусную панику развязала финансовая мировая закулиса, решившая таким дьявольским способом заработать на кризисе. Но не спешите записывать в ее ряды Роналду.

Португалец не стал противиться решению боссов «Юве» сократить расходы на зарплату за период с марта по июнь в связи с вынужденным перерывом в сезоне – и лишился почти 5 млн долларов. Кроме того, Криштиану пожертвовал почти два миллиона долларов больницам на своей родине. То есть, он повел себя так же благородно, как и многие его коллеги-миллионеры из других топ-клубов, включая лидера «Барселоны» Лионеля Месси (тот лишился 70 процентов зарплаты).

Но если Месси пока еще далек от заработанного миллиарда за карьеру, и коронавирус притормозил аргентинца на пути к заветному рубежу, то Роналду возьмет барьер, несмотря на мировую катастрофу. Год назад его заработки превысили 109 млн долларов, из которых 65 миллионов он получил в виде зарплаты и бонусов. С учетом продолжающих действовать рекламных контрактов (самые крупные – с Nike и его именной линией нижнего белья CR7) Криштиану все равно пополнит свой личный счет в 2020 году на 91 миллион. И пробьет-таки «ярд»!

Вот динамика обогащения футбольного гения.

2002 – 2011: 270 млн долларов

2012: 42,5

2013: 44

2014: 80

2015: 79,6

2016: 88

2017: 93

2018: 108

2019: 109

2020: 91 (предположительно)

Всего: 1 005 100 000 долларов

Из действующих спортсменов миллиардерами успели стать гольфист Тайгер Вудс (еще в 2009 году) и боксер Флойд Мейвезер (в 2017-м). Через два года список неминуемо пополнит Месси. А из тех, кто карьеру завершил, миллиард и более заработали баскетболист Майкл Джордан, звезды гольфа Арнольд Палмер и Джек Никлаус, а также 7-кратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер.

Вот список главных богатеев из мира спорта (миллионы долларов за карьеру):

Джордан – 1 850

Вудс – 1 700

Палмер – 1 400

Никлаус – 1 200

Шумахер – 1 000

Роналду вот-вот обойдет «Шуми»… Если, конечно, пандемия закончится. Пока ни о чем со 100-процентной уверенностью говорить нельзя. А вдруг спорт закроется на год? Вместе со всеми рекламными контрактами.