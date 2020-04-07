Бей своих, чтобы Россия боялась. 9 апреля в США - суд над футбольноймафией - Советский спорт
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07 апреля 2020 15:21ФутболБезъязычный Алексей

Бей своих, чтобы Россия боялась. 9 апреля в США - суд над футбольноймафией

Руководителей крупнейших американских СМИ обвиняют в преступных схемахсФИФА, чиновники которой, напомним, подозреваются в получении взяток при выборах России и Катара в качестве стран-хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов.

ДА НА ЭТОМ ДЖЕКЕ ПРОБЫ НЕГДЕ СТАВИТЬ

О новых обвинениях в адрес России 7 апреля не написал только ленивый. Из многостраничного отчета, опубликованного Министерством юстиции США, следует убийственный по форме вывод: бывшему вице-президенту ФИФА Джеку Уорнеру (на фото) и члену исполкома Рафаэлю Сальгеро предлагались взятки в размере 5 и 1 млн долларов за их голоса при выборах хозяев ЧМ-2018.

Гватемальца при этом подкупить якобы не удалось, а вот счета тринидадца, судя по банковским выпискам, действительно пополнились на пять миллионов. Вот только прямых доказательств «российского следа» в схемах снова не предъявлено. А то, что Уорнер – тот еще коррупционер, всем и так было известно. На него сшито столько дел - пробы ставить негде. Вот уже пять лет бедняга Джек пытается обжаловать экстрадицию в США после своего ареста накануне конгресса ФИФА вместе с другими проворовавшимися футбольными чиновниками.

К ЧЕСТИ АМЕРИКАНЦЕВ

В общем, ожидаемый ответ российских властей в духе «ЧМ-2018 давно прошел, нам стыдиться нечего, никаких взяток не давали» с юридической точки зрения не менее убийственен, чем «телега» от американского Минюста. Но нам же интересно, что было на самом деле? А на самом деле история, увы, действительно похожа на правду. Потому что именно из таких историй была соткана вся ФИФА – по крайней мере, до разоблачения Йозефа Блаттера.

Но если вы думаете, что новый отчет Минюста США – удар по России, то сильно ошибаетесь. К чести американцев они не боятся ловить за руку собственных воришек, которые во взаимоотношениях с ФИФА наворотили будь здоров. И их, в отличие от наших, никто прикрывать не собирается.Уже назначена дата – 9 апреля, когда перед судом Бруклина предстанут бывшие руководители крупнейших заокеанских телекомпаний.

ВСЕ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО

Фигурантами делами выступят Эрнану Лопесу и Карлосу Мартинесу, отвечавшие за спортивный маркетинг в медиахолдинге 21st Century Fox, а также экс-руководитель различных испаноязычных ресурсов Жерар Роми. Уголовные статьи очень серьезные – в том числе отмывание денег и рэкет. Многолетнее расследование с участием агентов ФБР выявило десятки коррупционных схем, включавших «откаты» чиновникам ФИФА разных уровней и маскировку своих преступных действий.

Новые обвиняемые «специализировались» на получении преференций при распределении телевизионных прав на показ крупнейших мировых и региональных турниров. В частности, Лопес и Мартинес за деньги получали доступ к конфиденциальной информации о торгах за ТВ-трансляции матчей ЧМ 2018 и 2022 годов на территории США. Ну а Роми со своими сообщниками заплатили 3 миллиона долларов бывшему вице-президенту ФИФА Джеффри Уэббу за долю в медиа-контракте отборочных циклов этих турниров.

ВОТ БЫ И У НАС ТАК

За такие преступления полагаются тюремные сроки до 20 лет с конфискацией имущества и многомиллионными штрафами. При этом к делу «пришиты» дополнительные пункты, которые могут затронуть схемы с организацией нечестных выборов хозяев ЧМ. Единственный вопрос – как можно провести судебное разбирательство в Бруклине в разгар пандемии? А вот за судьбу коррупционеров, двое из которых – Лопес и Мартинес, несмотря на испанские фамилии, являются гражданами США, можно быть уверенными: с ребятами церемониться не будут.

Вот бы и у нас так. Или в России вообще никто и никогда не давал взятку ФИФА?

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