Во Франции – Головин, в России – Мелкадзе. Рейтинг прогрессирующих

Идею подбросил американский спортивный портал The Score (не путать с одноименной инди-группой из Нью-Йорка), который назвал воспитанника ЦСКА Александра Головина самым прогрессирующим футболистом французской лиги 1. Компанию россиянину в топ-чемпионатах составили Адама Траоре (АПЛ), Суат Сердар (бундеслига), Микель Мерино (примера) и Крис Смоллинг (серия А). Мы же отобрали самых прогрессирующих в РПЛ-2019/20.

1. Георгий МЕЛКАДЗЕ («Тамбов», в аренде)

Возраст: 23 года

Позиция: универсальный нападающий

РПЛ-2018/19: 10 матчей

РПЛ-2019/20: 15 матчей, 6 голов, 2 передачи

Воспитанник «Спартака» дебютировал в премьер-лиге еще в 2015-м – при Мурате Якине в провальном для красно-белых дерби с ЦСКА (0:4). Три года он пылил в ФНЛ с дублем красно-белых, а первый полноценный сезон на высшем уровне провел в аренде в «Тосно», расформированном после победы в Кубке и вылета из РПЛ.

Ненадолго закрепился в первой команде «Спартака» Мелкадзе лишь весной прошлого года, но за 378 минут, предоставленных ему Олегом Кононовым, не отметился результативными действиями и получил от болельщиков клеймо бесперспективного… Зато аренда в «Тамбов» изменила всё!

Почувствовав доверие тренера (сначала Александра Григоряна, затем Сергея Первушина), Мелкадзе проявил лучшие качества в дуэте с другим воспитанником «Спартака» 28-летним Владимиром Обуховым. Два форварда приняли участие в 17 из 26 голов «Тамбова». К слову, по итогам 22 туров красно-белые забили на два мяча меньше и набрали на три очка больше, а их лучший бомбардир Джордан Ларссон уступил Мелкадзе в результативности (5 голов против 6).

«Мистер прогресс РПЛ» хорош на свободном пространстве, что позволяет ему чаще идти в обыгрыш (1,6 раза за игру против 0,7 в прошлом сезоне, здесь и далее везде – по данным Whoscored) и бить по воротам (2,9 против 0,8), а также острее комбинировать с партнерами перед чужой штрафной (1,8 ключевых передач против 0,5). Похоже, футбол Кононова Георгию не подходил по стилю. К тому же в «Спартаке» молодой форвард действовал преимущественно на левом фланге, а сейчас играет свободного художника, располагаясь на краю или под нападающим.

Возможно, Мелкадзе и не удалось бы так ярко раскрыться в «Спартаке»-2019/20. Там выше давление и конкуренция, да и соперники красно-белых предпочитают уходить в глухую оборону. Но скажите, чем он хуже, например, Резиуана Мирзова, обошедшегося клубу Леонида Федуна в 4 млн евро?! Так что новый шанс в «Спартаке» Мелкадзе определенно заслужил. Будет странно, если после такого сезона, даже скомканного коронавирусом, его не вернут из аренды.

2. Элдор ШОМУРОДОВ («Ростов»)

Возраст: 24 года

Позиция: центральный нападающий

РПЛ-2018/19: 26 матчей, 3 гола, 2 передачи

РПЛ-2019/20: 22 матча, 11 голов, 5 передач

На узбекского нападающего быстро обратили внимание благодаря его снайперским подвигам (10 голов в 12 стартовых турах, включая дубль на «РЖД Арене») и высокому месту «Ростова» в турнирной таблице. Наряду с Александром Соболевым он стал главным открытием осенней части чемпионата.

Прогресс по сравнению с прошлым сезоном налицо: тогда основным нападающим «Ростова» был Бьорн Сигурдарсон, а Шомуродов в 16 из 26 матчей выходил на замену, проведя на поле суммарно 1102 минуты… Объяснить случившуюся затем метаморфозу непросто. Сошлись сразу несколько факторов – игровое взросление, более агрессивный стиль команды Валерия Карпина и высокая продуктивность вингеров Алексея Ионова (пять результативных передач на Шомуродова) и Хорена Байрамяна (2).

Как правило, «Ростов» атакует через края, доставляя мяч в штрафную не только верхом, но и низом (лишь 3 гола из 11 Шомуродов забил головой). А центрфорвард желто-синих научился отлично отрываться от опекунов и решать эпизоды одним касанием. Как следствие, он стал чаще бить по воротам (3 удара за матч против 1,3 сезоном ранее). В быстрых же контратаках Шомуродов старается получить передачу за спину защитникам. Поэтому «собирает» в пять раз больше офсайд (0,5 за матч против 0,1).

Все это, разумеется, отражается на трансферной стоимости. Если прошлым летом Шомуродов оценивался в 1,5 млн евро, то спустя всего полгода – уже в 6,5 млн! Правда, в последних 10 турах перед коронавирусной паузой он поразил ворота лишь раз. Защитники начали действовать с ним плотнее, поэтому Элдору пришлось меняться – учиться расчищать зоны для рывков партнеров, больше играть в подыгрыше. И в этих компонентах он тоже был совсем не плох, принося «Ростову» массу пользы.

3. Александр СОБОЛЕВ («Крылья Советов»/«Спартак»)

Возраст: 23 года

Позиция: центральный нападающий

РПЛ-2018/19: 22 матча, 4 гола и 1 передача

РПЛ-2019/20: 21 матч, 10 голов, 3 передачи

Соболев появился в РПЛ еще во второй половине сезона-2016/17, когда безденежная «Томь» была вынуждена доигрывать чемпионат юниорами. Вылета избежать не удалось, зато в ФНЛ габаритного нападающего приметили «Крылья Советов», которые вернулись обратно в премьер-лигу. На старте сезона Александр забил роскошный мяч в ворота «Ростова» (1:0), после чего, по собственному признанию, поймал звезду и стал хуже тренироваться.

https://www.youtube.com/watch?v=GwzqMSOPy_A&t=114s

В чувство его привела аренда в «Енисей» Дмитрия Аленичева, с которым он доблестно… вылетел в ФНЛ, не сумев закрепиться в основе. Тогда к Соболеву и пришло осознание, что «пора включать голову». Летние сборы с самарцами он отработал по максимуму, впечатлив Миодрага Божовича, и в первом же туре оформил дубль в ворота ЦСКА (2:0).

За 12 туров у Соболева набралось 10 мячей и три результативные передачи. Александр проявлял нетипичные для таких высоких нападающих (195 см) навыки. А именно - технику, мобильность, невероятную координацию (чего стоит гол «Арсеналу» ударом в падении через себя) и умение держать мяч внизу. При этом ни разу не поразил ворота со «второго этажа», хотя борьбу в воздухе ведет тоже неплохо. Это проявилось уже после аренды в «Спартак», который весной стал регулярно выходить из обороны длинными передачами на нападающих (Соболев выигрывает 4,7 верховых дуэлей).

Как и Шомуродов, Александр после сверхуспешного осеннего отрезка сильно сбавил в результативности, зато уже в «Спартаке» заметно прибавил в командной игре. При таких партнерах ему не обязательно зависать на острие, тем более что голевые передачи он делать умеет (в матче с «Динамо» - пас на Зелимхана Бакаева, с «Оренбургом» - скидка на Эсекиэля Понсе).

4. Джемал ТАБИДЗЕ («Уфа»)

Возраст: 24 года

Позиция: центральный защитник

РПЛ-2018/19: 12 матчей, 2 передачи

РПЛ-2019/20: 18 матчей, 1 гол, 1 передача

Грузинский защитник приехал в «Уфу» из дубля «Гента» в 2017 году и сразу заиграл в основе. Сначала у Сергея Семака, затем у Сергея Томарова, но выбыл из состава с приходом Дмитрия Кириченко. И это несмотря на то, что в матче со «Спартаком» (2:0) Табидзе, действуя на непривычной позиции на левом краю обороны, сделал две результативные передачи.

Вадим Евсеев тоже поначалу не разглядел талант грузина, всю прошлую весну промариновав того на скамейке. Зато в нынешнем сезоне Табидзе стал практически незаменим – принял участие в обоих матчах против «Зенита» (1:0, 0:0), домашней игре со «Спартаком» (1:0) и гостевой с ЦСКА (0:0).

За год Джемал здорово прибавил почти во всех ключевых оборонительных компонентах –борьбе на втором этаже (2,4 за матч в нынешнем сезоне против 0,9 в предыдущем), отборах (2,9 против 1,5), перехватах (2,2 против 1,5), выносах (0,7 против 0,2) и даже блокировках мяча (0,6 против 0,3). Одновременно он более вовлечен в командную игру (37,8 передачи против 34,7), периодически начиная атаки длинными забросами (4 против 2,7) или продвигая мяч самостоятельно (0,7 обводок против 0,1).

Идеальное сочетание защитных и атакующих умений для крайнего центрального защитника в тройке.

5. Одисе РОШИ («Ахмат»)

Возраст: 28 лет

Позиция: крайний полузащитник

РПЛ-2018/19: 13 матчей

РПЛ-2019/20: 20 матчей, 5 голов

Албанский вингер выступает за «Ахмат» с 2016 года, но ранее не играл столь важную роль. Пусть грозненцы проваливают чемпионат, персонально для Роши он складывается просто здорово. Он уже провел на поле больше времени (1269 минут), чем в каком-либо из предыдущих сезонов, и забил в 2,5 раза больше голов, чем за все предыдущие чемпионаты.

Но дело не только в статистике. Через албанца проходит большинство наиболее перспективных атак «Ахмата». Роши здорово врывается на скорости в штрафную (1,7 обводки за игру), делает качественные подачи (в том числе, поэтому зимой из «Урала» пришел Владимир Ильин), умело ведет верховую борьбу (2,1 выигранного единоборства в воздухе). И при этом - не отлынивает от черновой работы, закрывая любую атакующую позицию. Хоть на фланге, хоть в центре под нападающим.

К паузе на карантин Роши подошел лучшим бомбардиром команды (5 голов). И это при том, что Андрес Понсе (1,8 удара за матч), Аблай Мбенг, Исмаэл и Бернард Бериша (все – по 1,5) угрожают воротам не реже него. В чем Одисе действительно нужно заметно прибавить, так это в вовлеченности в количестве (всего 20,9) и точности (70,3 процента) передач.

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Рифат ЖЕМАЛЕТДИНОВ («Локомотив»)

Возраст: 23 года

Позиция: крайний полузащитник

РПЛ-2018/19: 13 матчей, 1 гол, 2 передачи

РПЛ-2019/20: 16 матчей, 2 гола, 2 передачи

Воспитанник железнодорожников вернулся из двухлетней командировки в Казань откровенно сырым игроком и в прошлом сезоне провел на поле менее 500 минут. Зато в нынешнем стал полноценной боевой единицей одного из лидеров российского футбола и засветился в Лиге чемпионов. Во многом это произошло из-за травм братьев Миранчуков и короткой скамейки запасных, но уже сейчас можно сказать, что Жемалетдинов – будущее «Локомотива».

Егор СОРОКИН («Рубин»/«Краснодар»)

Возраст: 24 года

Позиция: центральный защитник

РПЛ-2018/19: 27 матчей, 6 голов

РПЛ-2019/20: 17 матчей



Воспитанник «Рубина» многим запомнился по голевым подвигам в прошлом сезоне (шесть голов), но тогда ему отчетливо не хватало стабильности и зрелости при выполнении своих непосредственных обязанностей. В нынешнем чемпионате он стал увереннее и качественнее действовать у своих ворот, прибавив по большинству оборонительных параметров. «Краснодар», безусловно, угадал, когда после летнего трансфера еще на полгода оставил Сорокина в Казани.

Никита ЧЕРНОВ («Крылья Советов»)

Возраст: 24 года

Позиция: центральный защитник

РПЛ-2018/19: 11 матчей

РПЛ-2019/20: 18 матчей, 1 гол

Год назад после перезагрузки ЦСКА Чернов получил свой шанс заиграть в основе, но, в отличие от других молодых игроков, им не воспользовался и за 500 тысяч евро уехал в Самару, где застолбил за собой место в центре обороны. Чернов действительно вырос как защитник и, несмотря на 15-е место «Крыльев Советов», однозначно может занести этот сезон себе в актив.

Горан ЧАУШИЧ («Арсенал»)

Возраст: 27 лет

Позиция: опорный полузащитник

РПЛ-2018/19: 5 матчей

РПЛ-2019/20: 15 матчей, 2 гола, 1 передача

Туляки провели красивую комбинацию, в 2018 году продав сербского полузащитника в «Црвену Звезду» за 1 млн евро, а через год выкупив обратно в два раза дешевле. Сейчас их основной опорник оценивается уже в 1,8 млн и является ключевым игроком средней линии.

Зелимхан БАКАЕВ («Спартак»)

Возраст: 23 года

Позиция: атакующий полузащитник

РПЛ-2018/19: 25 матчей, 8 голов

РПЛ-2019/20: 20 матчей, 4 гола, 8 передач

Воспитанник красно-белых блеснул еще в прошлом сезоне, когда забил за «Арсенал» восемь мячей. В нынешнем чемпионате он прибавил в командной игре, уже набрав больше очков за результативность. Выйти на первые роли под таким высоким давлением, как в «Спартаке», дорогого стоит.