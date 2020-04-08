Ноге Бога – 34! Тридцать четыре подвига Акинфеева - Советский спорт
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08 апреля 2020 09:26ФутболСергеев Иван

Ноге Бога – 34! Тридцать четыре подвига Акинфеева

Ко дню рождения лучшего российского вратаря Игоря Акинфеева мы подготовили «цифровое» поздравление.

27 лет продолжается роман Акинфеева с ЦСКА, начавшийся с момента его поступления в детско-спортивную школу армейцев, такая вот преданность красно-синим цветам.

16 лет было Акинфееву, когда Валерий Газзаев впервые выпустил его на поле в составе главной команды, дав отыграть второй тайм кубкового матча против «Зенита».

1-й пенальти Акинфеев отразил в своем дебютном (!) матче за ЦСКА в чемпионате России, парировав удар полузащитника «Крыльев Советов» Андрея Каряки (армейцы победили 2:0).

1-е звание чемпиона России ЦСКА завоевал в дебютном для Акинфеева сезоне-2003, в котором юный армеец отыграл 13 матчей.

1-й Суперкубок Акинфеев выиграл в марте 2004-го благодаря победе над «Спартаком» в овертайме, всего он брал этот трофей 7 раз, разделив рекорд с Сергеем Игнашевичем.

18 лет и 20 дней было Акинфееву, когда в 2004 году он дебютировал за сборную России в товарищеской встрече против Норвегии (2:3), став самым молодым вратарем национальной команды.

1-й евротрофей России в 2005 году принес ЦСКА, который во многом благодаря блестящей игре Акинфеева завоевал Кубок УЕФА, победив в лиссабонском финале «Спортинг» (3:1).

1-й Кубок из шести за карьеру (больше – 7 – только у Игнашевича и Элвера Рахимича) Акинфеев добыл в мае 2005-го, когда армейцы переиграли в финале «Химки» (1:0).

1-й раз Акинфеев стал полноправным капитаном ЦСКА в матче стартового тура РПЛ-2008 против «Шинника», впрочем, повязка на его руке появилась еще в октябре 2006-го, когда на кубковую игру с «Амкаром» не были заявлены Игнашевич и Евгений Алдонин.

5 матчей без замен отыграл Акинфеев в финальной стадии Евро-2008, ставшего самым успешным турниром в истории российского футбола (наши дошли до полуфинала).

718 минут составляет самая длинная сухая серия в чемпионатах России среди армейских вратарей, и ее автором в 2008-м стал Акинфеев, дольше которого без пропущенных мячей держались только Александр Филимонов (720), Владимир Пчельников (771), Максим Левицкий (810) и Руслан Нигматуллин (941).

«100 пенальти от читателей» называлась изданная в 2009 году книга Акинфеева, на страницах которой он подробно ответил на вопросы своих поклонников.

140 матчей потребовалось соперникам ЦСКА, чтобы забить Акинфееву сотый мяч в чемпионатах России, так долго в РПЛ не продержался ни один другой вратарь.

2 разрыва крестообразной связки получил Акинфеев за свою карьеру, в 2007 и 2011 годах, но оба раза, пропустив соответственно 184 и 217 дней, блестяще возвращался.

761 минуту не пропускал Акинфеев в матчах за сборную России, установив в 2014 году национальный рекорд, его сухую серию в девятой игре прервал португалец Элдер Поштига.

2 детей подарила Акинфееву его супруга Екатерина, в 2014 году – сына Даниила, в 2015-м – дочь Евангелину.

1 матч за сборную завершился для Акинфеева досрочно, когда в марте 2015 года черногорский фанат бросил в него с трибуны файер и нанес ожоги шеи, тем не менее, наш вратарь впоследствии не стал выдвигать обидчику обвинений.

6-е чемпионство покорилось Акинфееву в 2016 году, только братья Березуцкие также имели отношение ко всем триумфам красно-синих, а чаще чемпионские титулы завоевывали спартаковцы Дмитрий Хлестов (7), Андрей Тихонов (8) и Дмитрий Ананко (9).

50 лет держался рекорд Льва Яшина, когда в марте 2017 года, отыграв на ноль против «Томи», Акинфеев оформил 161-й «сухарь» в чемпионатах России (сейчас их уже 208).

1-м матчем в роли капитана сборной для Акинфеева стал контрольный поединок против Кот-д’Ивуара весной 2017-го, в этом же качестве он отыграл спустя год домашний чемпионат мира.

5 из 6 серий 11-метровых выиграл за свою карьеру Акинфеев, в рамках предпоследней в 1/8 финала ЧМ-2018 были повержены испанцы, когда Игорь включил «Ногу Бога», отразив удар Яго Аспаса.

1-й четвертьфинал на чемпионатах мира никогда бы не покорился сборной России, не будь в ее составе такого вратаря, и не Акинфеев повинен в своем единственном поражении в серии пенальти за карьеру (от Хорватии).

20 трофеев завоевал с клубом Акинфеев, последним в 2018 году стал Суперкубок, выигранный в дополнительное время у «Локомотива».

9-й сухарь оформил в Лиге чемпионов Игорь Акинфеев 12 декабря 2018 года, когда ЦСКА победил «Реал» (3:0) на «Сантьяго Бернабеу», это рекорд для российский вратарей в главном еврокубке (у Вячеслава Малафеева и Юрия Лодыгина – по 7 матчей на ноль).

16-ю победу в чемпионатах России над «Спартаком» одержал Акинфеев в апреле 2019-го (2:0), так часто красно-белых в форме одного клуба не обыгрывал никто.

4 песни группы «Руки верх» были записаны при участии Акинфеева, который давно дружит с бессменным лидером коллектива Сергеем Жуковым, в апреле 2019 года снявшим Игоря с супругой в клипе «Она меня целует».

7 голевых передач отдал за армейскую карьеру Акинфеев, это абсолютно лучший результат среди российских вратарей.

111 матчей провел Акинфеев за сборную России, это рекорд среди вратарей, а из полевых игроков больше набралось только у Игнашевича (127), Виктора Онопко (113) и Олега Блохина (112).

47 раз Акинфеев оставлял ворота на замке в форме сборной, обойдя по числу «сухарей» предыдущего рекордсмена Рината Дасаева (44).

1-е место занимает Акинфеев в Клубе Льва Яшина, объединяющем отечественных лидеров по количеству сухих матчей за карьеру (у Игоря – 313, у занимающего второе место Дасаева - 229).

10 раз за последние 15 сезонов Акинфеева признавали лучшим вратарем страны, Дасаев получал «Приз Яшина» 6 раз, сам Яшин – трижды.

14 раз попадал Акинфеев в традиционный список 33 лучших игроков чемпионата России, так часто в составе одного клуба этого никто не делал, а по общему числу включений Игоря опережает только Игнашевич (16).

18-й раз Акинфеев не пропустил с пенальти в матче чемпионата России, когда 9 марта 2020 года парировал удар «ростовчанина» Романа Еременко, повторив рекорд Романа Березовского.

40 079 минут отыграл Акинфеев в чемпионатах России за ЦСКА на момент приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.

Ждем, когда Игорь побьет рекорд Игнашевича (42 836 минут)? Обязательно! А еще - возвращения именинника в сборную к ЧМ-2020(21)? Было бы неплохо…

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