Букмекеры спасают российский футбол. Даже во время коронавируса

Букмекеры тесно переплетены с футболом не только в России. В ведущих европейских чемпионатах полно клубов, титульными спонсорами которых являются букмекерские конторы. Их логотипы гордо красуются на груди у футболистов. Лучшего места для продвижения своего бренда не найти. И это сотрудничество взаимовыгодно - букмекеры вкладывают в клубы огромные средства, а взамен получают прирост аудитории, делающей ставки на футбол.
Но если в Европе клубы и лиги в значительной степени пополняют свои бюджеты за счет продажи телевизионных прав, то в России эта доходная статья пока практически отсутствует (наше ТВ платит премьер-лиге смешные деньги в сравнении с европейскими аналогами) - таким образом, роль представителей букмекерского бизнеса приобретает судьбоносное значение. Сложно представить, что бы ждало российский футбол, если бы 1 апреля 2017 года не вступил в силу новый закон о целевых отчислениях и рекламе букмекеров, деятельность которых до этого в течение нескольких лет была резко ограничена на территории нашей страны.
Уже в 2017-м российская премьер-лига (РПЛ) имела соглашения с тремя букмекерскими конторами - «Олимпом», «Леоном» и «Лигой Ставок». Это вызвало конфликт интересов. И почти сразу, в результате закрытого тендера, у чемпионата появился единственный генеральный партнер - «Лига ставок», с которой был подписан долгосрочный контракт на сумму 500 миллионов рублей в год. «Олимп» при этом стал титульным партнером Кубка и Суперкубка России, а с 2019 года начал спонсировать ФНЛ и ПФЛ - следующие за РПЛ дивизионы российского футбола.
Параллельно своими спонсорами-букмекерами обзаводились клубы. «Спартак» заключил контракт с компанией «Винлайн», ЦСКА не первый год сотрудничает с «Бетсити», «Локомотив» - с «1ХСтавкой», «Динамо» - с «Марафоном» и так далее. На сегодняшний день больше половины участников РПЛ имеют эксклюзивные соглашения с букмекерскими конторами. Об этом можно судить по рекламе на аренах и официальных сайтах клубов, различным акциям с участием болельщиков. Кому-то такая навязчивость казалась чрезмерной, но овчинка явно стоила выделки. Ведь, согласно упомянутому выше закону от 1 апреля 2017 года, букмекеры обязаны ежеквартально перечислять 5 процентов своих доходов (не менее 15 млн рублей) на развитие тех видов спорта, ставки на которые они принимают.
Иначе говоря, чем больше люди ставят на российский футбол, тем российскому футболу лучше. Та же «Лига ставок», с учетом контракта с РПЛ, все последние годы направляла на развитие футбола примерно половину выручки от ставок на матчи чемпионата России. 10 процентов этой суммы вкладывались в детско-юношеский и массовый футбол и различные благотворительные проекты. Кроме того, «Лига ставок» устраивала промоакции и конкурсы для болельщиков, продвигая как свой бренд, так и бренд РПЛ в массы с использованием современных технологий.
Многие ошибочно полагают, что тесные связи футбольных лиг и клубов с букмекерами могут способствовать нечестной игре, попыткам оказать влияние на результаты матчей с целью увеличения выручки контор. На самом деле, все с точностью наоборот. Именно букмекеры являются главными борцами с договорными матчами, урон от которых, в конечном счете, ложится на их плечи. Ведь крупные компании в борьбе за клиента редко отказываются от приема ставок на матчи даже тогда, когда участников игры подозревают в сговоре. И если такой сговор действительно имеет место, то букмекеры несут колоссальные финансовые потери.
Неудивительно, что «Лига ставок» учредила премию «Liga Fair Play» для игроков и команд премьер-лиги, которые ведут борьбу за лидерство в рейтинге честной игры по итогам каждого тура, месяца, чемпионата. Лауреатом премии в сезонах 2017/18 и 2018/19 становился «Краснодар». А, скажем, в ноябре - декабре 2019 года всех опередил «Сочи» - клуб, цвета которого с февраля 2020 года защищает Александр Кокорин.
Безусловно, последние события в стране и мире, связанные с пандемией коронавируса, негативно повлияли и на букмекерский бизнес. Из-за приостановки практически всех главных спортивных соревнований объем ставок резко сократился. Отделения контор по всей России были закрыты (во избежание массового скопления людей), а в онлайне выбор для болельщиков сузился до матчей чемпионатов Белоруссии и Таджикистана и всевозможных турниров по киберспорту.
Но в той же мере страдает и РПЛ в лице клубов, которые не могут получать доход от своей деятельности, продолжая при этом платить зарплату игрокам, тренерам и персоналу. В сложившихся обстоятельствах обе стороны – российский футбол и букмеркеры – должны еще больше сплотиться. И совместными усилиями они находят способы выживания во время пандемии. Очевидно, раз в футбол нельзя играть в реальности, значит, нужно увеличивать число тех самых кибер-турниров, которые привлекают внимание людей, находящихся на карантине. Серьезным подспорьем в развитии этого сегмента стала организация силами «Лиги ставок» и РПЛ первого в истории национального чемпионата по киберфутболу.
В «КиберЛиге» стартовали все 16 клубов РПЛ, разбитые на четыре равные группы. Жеребьевка прошла 3 апреля. После групповой стадии участникам предстояло разыграть главный приз в плей-офф. Победителем стал «Сочи», в тройку призеров также вошли «Спартак» и «Зенит». И за всеми этими активности внимательно следили болельщики, делавшие ставки на исходы матчей так, будто футбольный чемпионат страны продолжался в офлайне.
И он обязательно продолжится, когда коронавирус сжалится над нашей планетой, позволив заново запустить экономику мирового спорта, важной составляющей которого был и остается букмекерский бизнес. Можно не сомневаться: союз букмекеров и футбола в нашей стране - всерьез и надолго. Их интересы совпадают, а сотрудничество должно в конечном итоге значительно увеличить привлекательность продукта под названием «РПЛ» для болельщиков и телевидения.
- В ситуации преодоления кризиса для участников букмекерской отрасли, прежде всего, важно правильно расставить приоритеты, - отметил заместитель генерального директора «Лиги ставок» Игорь Столяров. - Мы всегда помогали национальному спорту и с позиции социально ответственной компании, и с позиции финансирования. И даже сегодня, несмотря на крайне тяжелое время, когда мы серьезно сокращаем свои бюджеты и режем расходы, мы находим резервы для выплат целевых отчислений федерациям. Лига Ставок по итогам 1 квартала 2020 года заплатит их в полном объеме.
При этом мы не претендуем на государственные дотации, не просим защитить нас от банкротства. Напротив, мы будем стараться находить какие-то компромиссы по выплате целевых отчислений - соответсвующие предложения уже отправлены в правительство от лица Первой СРО. Мы продолжаем помогать спорту, делаем совместные благотворительные проекты с нашими партнерами, стараемся оказывать быструю, практическую помощь от лица российского бизнеса. Например, вместе с РПЛ мы возим горячие обеды и ужины врачам Коммунарки. Активно участвуем в работе горячей линии по поддержке спорта вместе с ФБР и коллегами по отрасли. Вместе с нашим партнером благотворительным фондом «Созвездие Добра» Лига Ставок приступаем к реализации программы по поддержке медицинских работников по всей России. В тяжелые моменты нужно объединяться и действовать.
Справка
Горячая линия в поддержку российского спорта создана по инициативе Федерации бокса России.
Цель - оказание помощи спортсменам, которые оказались в условиях самоизоляции, а также людям, которые не могут позаботиться о себе в полной мере. Это ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи.
Официальным партнером горячей линии выступает Первая СРО букмекеров России. В работе оперативного штаба примут участие: «Лига Ставок», Winline, Betcity, 1ХСтавка, «Пари Матч», «MostBet», «Tennisi», «888.ru», Bwin, «Мелбет», «Панорама», «Российские ипподромы», «Пятигорский Ипподром».
Партнерами проекта также являются ЦУПИС и благотворительный фонд «Созвездие Добра». Горячая линия работает во всех регионах страны и на текущий момент приняла почти 20 000 обращений о помощи.
«Оператор Добра» - общероссийская программа благотворительного фонда «Созвездие Добра», направленная на помощь медицинским работникам в условиях пандемии.
Фонд принимает заявки от медицинских учреждений по всей России, где на лечении находятся люди с диагнозом COVID-19, по телефону +7 (495) 748-95-05, а также по почте fond@sozvezdie-dobra.ru.
Официальные партнеры программы - БК Лига Ставок и Первый ЦУПИС.