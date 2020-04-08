Букмекеры спасают российский футбол. Даже во время коронавируса

СУДЬБОНОСНОЕ 1 АПРЕЛЯ

Букмекеры тесно переплетены с футболом не только в России. В ведущих европейских чемпионатах полно клубов, титульными спонсорами которых являются букмекерские конторы. Их логотипы гордо красуются на груди у футболистов. Лучшего места для продвижения своего бренда не найти. И это сотрудничество взаимовыгодно - букмекеры вкладывают в клубы огромные средства, а взамен получают прирост аудитории, делающей ставки на футбол.

Но если в Европе клубы и лиги в значительной степени пополняют свои бюджеты за счет продажи телевизионных прав, то в России эта доходная статья пока практически отсутствует (наше ТВ платит премьер-лиге смешные деньги в сравнении с европейскими аналогами) - таким образом, роль представителей букмекерского бизнеса приобретает судьбоносное значение. Сложно представить, что бы ждало российский футбол, если бы 1 апреля 2017 года не вступил в силу новый закон о целевых отчислениях и рекламе букмекеров, деятельность которых до этого в течение нескольких лет была резко ограничена на территории нашей страны.

В ПЛЮСЕ И ЛИГА, И КЛУБЫ

Уже в 2017-м российская премьер-лига (РПЛ) имела соглашения с тремя букмекерскими конторами - «Олимпом», «Леоном» и «Лигой Ставок». Это вызвало конфликт интересов. И почти сразу, в результате закрытого тендера, у чемпионата появился единственный генеральный партнер - «Лига ставок», с которой был подписан долгосрочный контракт на сумму 500 миллионов рублей в год. «Олимп» при этом стал титульным партнером Кубка и Суперкубка России, а с 2019 года начал спонсировать ФНЛ и ПФЛ - следующие за РПЛ дивизионы российского футбола.

Параллельно своими спонсорами-букмекерами обзаводились клубы. «Спартак» заключил контракт с компанией «Винлайн», ЦСКА не первый год сотрудничает с «Бетсити», «Локомотив» - с «1ХСтавкой», «Динамо» - с «Марафоном» и так далее. На сегодняшний день больше половины участников РПЛ имеют эксклюзивные соглашения с букмекерскими конторами. Об этом можно судить по рекламе на аренах и официальных сайтах клубов, различным акциям с участием болельщиков. Кому-то такая навязчивость казалась чрезмерной, но овчинка явно стоила выделки. Ведь, согласно упомянутому выше закону от 1 апреля 2017 года, букмекеры обязаны ежеквартально перечислять 5 процентов своих доходов (не менее 15 млн рублей) на развитие тех видов спорта, ставки на которые они принимают.

ЧЕСТНАЯ ИГРА - В ПРИОРИТЕТЕ

Иначе говоря, чем больше люди ставят на российский футбол, тем российскому футболу лучше. Та же «Лига ставок», с учетом контракта с РПЛ, все последние годы направляла на развитие футбола примерно половину выручки от ставок на матчи чемпионата России. 10 процентов этой суммы вкладывались в детско-юношеский и массовый футбол и различные благотворительные проекты. Кроме того, «Лига ставок» устраивала промоакции и конкурсы для болельщиков, продвигая как свой бренд, так и бренд РПЛ в массы с использованием современных технологий.

Многие ошибочно полагают, что тесные связи футбольных лиг и клубов с букмекерами могут способствовать нечестной игре, попыткам оказать влияние на результаты матчей с целью увеличения выручки контор. На самом деле, все с точностью наоборот. Именно букмекеры являются главными борцами с договорными матчами, урон от которых, в конечном счете, ложится на их плечи. Ведь крупные компании в борьбе за клиента редко отказываются от приема ставок на матчи даже тогда, когда участников игры подозревают в сговоре. И если такой сговор действительно имеет место, то букмекеры несут колоссальные финансовые потери.

Неудивительно, что «Лига ставок» учредила премию «Liga Fair Play» для игроков и команд премьер-лиги, которые ведут борьбу за лидерство в рейтинге честной игры по итогам каждого тура, месяца, чемпионата. Лауреатом премии в сезонах 2017/18 и 2018/19 становился «Краснодар». А, скажем, в ноябре - декабре 2019 года всех опередил «Сочи» - клуб, цвета которого с февраля 2020 года защищает Александр Кокорин.

«ВИРУСНЫЕ» ПЕРСПЕКТИВЫ

Безусловно, последние события в стране и мире, связанные с пандемией коронавируса, негативно повлияли и на букмекерский бизнес. Из-за приостановки практически всех главных спортивных соревнований объем ставок резко сократился. Отделения контор по всей России были закрыты (во избежание массового скопления людей), а в онлайне выбор для болельщиков сузился до матчей чемпионатов Белоруссии и Таджикистана и всевозможных турниров по киберспорту.

Но в той же мере страдает и РПЛ в лице клубов, которые не могут получать доход от своей деятельности, продолжая при этом платить зарплату игрокам, тренерам и персоналу. В сложившихся обстоятельствах обе стороны – российский футбол и букмеркеры – должны еще больше сплотиться. И совместными усилиями они находят способы выживания во время пандемии. Очевидно, раз в футбол нельзя играть в реальности, значит, нужно увеличивать число тех самых кибер-турниров, которые привлекают внимание людей, находящихся на карантине. Серьезным подспорьем в развитии этого сегмента стала организация силами «Лиги ставок» и РПЛ первого в истории национального чемпионата по киберфутболу.

В «КиберЛиге» стартовали все 16 клубов РПЛ, разбитые на четыре равные группы. Жеребьевка прошла 3 апреля. После групповой стадии участникам предстояло разыграть главный приз в плей-офф. Победителем стал «Сочи», в тройку призеров также вошли «Спартак» и «Зенит». И за всеми этими активности внимательно следили болельщики, делавшие ставки на исходы матчей так, будто футбольный чемпионат страны продолжался в офлайне.

И он обязательно продолжится, когда коронавирус сжалится над нашей планетой, позволив заново запустить экономику мирового спорта, важной составляющей которого был и остается букмекерский бизнес. Можно не сомневаться: союз букмекеров и футбола в нашей стране - всерьез и надолго. Их интересы совпадают, а сотрудничество должно в конечном итоге значительно увеличить привлекательность продукта под названием «РПЛ» для болельщиков и телевидения.

- В ситуации преодоления кризиса для участников букмекерской отрасли, прежде всего, важно правильно расставить приоритеты, - отметил заместитель генерального директора «Лиги ставок» Игорь Столяров. - Мы всегда помогали национальному спорту и с позиции социально ответственной компании, и с позиции финансирования. И даже сегодня, несмотря на крайне тяжелое время, когда мы серьезно сокращаем свои бюджеты и режем расходы, мы находим резервы для выплат целевых отчислений федерациям. Лига Ставок по итогам 1 квартала 2020 года заплатит их в полном объеме.

При этом мы не претендуем на государственные дотации, не просим защитить нас от банкротства. Напротив, мы будем стараться находить какие-то компромиссы по выплате целевых отчислений - соответсвующие предложения уже отправлены в правительство от лица Первой СРО. Мы продолжаем помогать спорту, делаем совместные благотворительные проекты с нашими партнерами, стараемся оказывать быструю, практическую помощь от лица российского бизнеса. Например, вместе с РПЛ мы возим горячие обеды и ужины врачам Коммунарки. Активно участвуем в работе горячей линии по поддержке спорта вместе с ФБР и коллегами по отрасли. Вместе с нашим партнером благотворительным фондом «Созвездие Добра» Лига Ставок приступаем к реализации программы по поддержке медицинских работников по всей России. В тяжелые моменты нужно объединяться и действовать.