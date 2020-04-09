Кого попросил не обижать Семин. Те самые «футболисты из бедных семей»

Напомним, почти все российские гранды договорились с игроками и тренерами о сокращении зарплат на период пандемии. В «Спартаке» и ЦСКА пошли на 50-процентное урезание, в «Зените» и «Динамо» – на 40-процентное. Только в «Локо» жаркая дискуссия продолжается. Пока зарплаты урезали лишь антисеминскому лагерю – администрации. И, судя по всему, Юрий Палыч намерен добить противника окончательно. То есть, сохранить игрокам контракты в полном объеме.

Выступление Семина получилось ярким, провоцирующим, образным. Игроки предстали у него чуть ли не бедными родственниками. Вернее, наоборот: богатыми родственниками своих огромных семей, в которые приходится каждый месяц отсылать всю зарплату. В далекие «маленькие города, где и работать-то нельзя». Вся надежда на поднявшегося из грязи в князи футболиста. Который, мол, если сейчас отдаст клубу часть зарплаты за пару тройку месяцев, обречет родных на голодную смерть.

До такого Семин, конечно, не договорился. Но из его слов примерно это и вытекало.

Ну а мы, не ввязываясь в полемику с уважаемым специалистом, всего лишь пробежались по зарплатам основных игроков «Локо» в год. Данные неофициальные, но близкие к правде. И это без учета бонусов. Выводы делайте сами.

ГИЛЕРМЕ: 2,3 миллиона евро

Владислав ИГНАТЬЕВ: 1,6 млн евро

Мацей РЫБУС: 1,9 млн евро

МУРИЛО: 1,5 млн евро

Бенедикт ХЕВЕДЕС: 2,5 млн евро

Ведран ЧОРЛУКА: 3,0 млн евро

Дмитрий БАРИНОВ: 1,8 млн евро

Гжегож КРЫХОВЯК: 3,0 млн евро

Алексей МИРАНЧУК: 2,0 млн евро

Антон МИРАНЧУК: 2,0 млн евро

Жоау МАРИУ: 3,0 млн евро

ЭДЕР: 1,0 млн евро

Джефферсон ФАРФАН: 2,0 млн евро

Федор СМОЛОВ (аренда в «Сельте»): 2,1 млн евро