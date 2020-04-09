До последнего патрона. Семин достал главный козырь в борьбе с очередным начальником

ПАЛЫЧ ПОДСТАВИЛСЯ

В четверг Юрий Палыч разразился авторской колонкой в «Спорт-Экспрессе» в поддержку футболистов, на которых обрушился сегодня весь белый свет. Я и сам недавно писал в защиту игроков, отказывающихся беднеть. Нельзя осуждать кого-то, зависть – поганое чувство. У всех разные судьбы и проблемы, зачем всех под одну гребенку?.. Ну, зарабатывают ребята, дай Бог каждому – не ворует ведь. Уже хорошо.

Но главный тренер «Локомотива» лучше бы об этом не писал. Понятно, что слова в предложения складывал не он, Семин наверняка лишь эмоционально озвучил те моменты, которые стоило бы как следует продумать. Но сделано это было, на мой взгляд, так топорно, что Палыча невольно подставили.

Война в «Локомотиве» между Семиным и гендиром Василием Кикнадзе идет не первый месяц. Об этом знает не только футбольный мир. Сейчас она перешла, по сути, в горячую стадию, и в боевые действия оказались вовлечены те, кто до сего момента оставался разделительной полосой. То есть игроки.

Противоборствующие стороны долго шли навстречу друг другу, как Остап Бендер с отцом Федором в погоне за сокровищем. И вот они сошлись на перевале имени Сокращения Зарплат, и создается ощущение, что живым оттуда выйдет кто-то один.

НЕ ХВАТАЛО ТОЛЬКО СЛЕЗУ ПУСТИТЬ

Отказ игроков «Локо» пойти на уступки руководству и согласиться понизить свои зарплаты на время пандемии, конечно, выглядит настоящим вызовом генеральному директору. Когда почти все ведущие клубы РПЛ сумели договориться со своими игроками о 40- и 50-процентном сокращении, позиции Кикнадзе на этом фоне, что называется, не комильфо.

Главный тренер как ветеран закулисного железнодорожного фронта не может этого не понимать. Не одного патрона пережил. Потому его столь явная и открытая поддержка бунтарей (а в нынешнее время вряд ли как-то иначе могут расценить боссы клуба позицию игроков) является открытым объявлением войны. Мол, смотрите, не справляется человек с кризисным менеджментом, не тянет.

«Игроков нельзя обижать!» – восклицает Палыч. Трудно в этом с ним не согласиться. Обижать людей, которые зарабатывают трудом – в принципе занятие неблаговидное. Но что было сказано дальше…

«За ними, подписавшими контракт, стоят не только они сами, но и их семьи. Иногда – громадные, как, например, у выступающих в нашей стране игроков из Бразилии. Они все живут на то, что пришлет из России их сын, брат, племянник.

У большинства российских футболистов ситуация похожая. Повторяю, они из бедных семей, многие – из маленьких городов, где негде работать. И семьи полностью зависят от них. Об этом тоже нельзя забывать!»

Не хватает еще слезу пустить о бедных родственниках. Для справки: никто из игроков основы клуба такого уровня, как «Локо», не получает меньше миллиона долларов в год. В пересчете на рубли получаем, по коронавирусному курсу, 74 миллиона. Эти «дети Поволжья» за первый год игры по контракту обеспечивают себя и семью на долгие годы, а за второй – всю родню, родственников до третьего колена и родных любовниц.

А ЧТО БЫ СКАЗАЛ МИШУСТИН?

Не случайно многомесячные задержки зарплат – а это в РПЛ дело распространенное – футболисты больших российских клубов переживают без паники и потрясений. В отличии от большинства наших граждан, для которых нынешние карантиновые каникулы уже становятся полнейшим форс-мажором. Потому что средний россиянин такие деньги, как в «Локо» за год, не зарабатывает за всю свою жизнь.

Семин, конечно, прекрасно об этом знает, но сознательно перегибает палку. Не потому, не сомневаюсь, что так переживает о бразильских племянниках Гилерме, просто сегодня игроки для него – последний и главный козырь в борьбе за дальнейшее выживание в клубе. Потому и поддерживает их так рьяно.

Полностью разделяю точку зрения тренера, когда он сетует на то, что «никто не задается вопросом о сокращении зарплат членов Госдумы или топ-менеджеров различных компаний, которые также не могут – полностью или частично – осуществлять свою деятельность». Но при этом представляет ли себе Юрий Палыч, чтобы премьер Мишустин сегодня выступал с колонкой о бедных родственниках своих министров, а сами министры отказывались бы идти на сокращения, если бы такая просьба последовала бы из Кремля?

В ЧЕМ С ПАЛЫЧЕМ НЕ ПОСПОРИШЬ

«У футболистов 320 дней в году – напряженные, контактные тренировки и игры. Мало кто задумывается о том, что каждый день, на любом таком занятии, в любом матче они рискуют получить серьезную травму, которая прекратит их карьеру».

Юрий Палыч, уважаемый, что нам сегодня в таком случае надо думать о врачах и медработниках, которые ежедневно рискуют не руку сломать или ногу подвернуть – они с этого «матча за жизнь» могут попросту не вернуться. И идут на свою передовую, получая за год столько, сколько один ваш игрок за три дня!

Единственное, с чем можно согласиться без оговорок, так с высказыванием Семина о том, что легко просто сказать игроку: «Отдай часть зарплаты!», но «гораздо сложнее относиться к футболисту с уважением, причем всегда и вне зависимости от ситуации. Потому что он, футболист, приносит очень многим людям те эмоции, которых им сегодня так не хватает. И об этом никогда нельзя забывать».

Вот тут действительно с Палычем не поспоришь.