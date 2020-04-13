Городов для Евро все меньше - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
13 апреля 2020 10:00ФутболЯременко Николай

Городов для Евро все меньше

До конца апреля национальные чемпионаты точно не возобновятся. Еврокубки и турниры сборных – тоже. Но УЕФА есть чем заняться: футбольные чиновники снова определяют список городов для Евро. Не все, кто заявлялся на Евро-2020, смогут принять Евро-2021.

Евро-2020 (будем использовать этот термин – УЕФА настоял, что даже при смещении турнира на 364 дня будет использоваться именно это название) должен был пройти в 12 городах. Но разразившаяся эпидемия, переросшая в пандемию, может подсократить, увы, не только население Европы, но и тех, кто желал бы увидеть матчи на своей территории.

Пока все 12 городов можно разбить на четыре категории.

ПЕРВАЯ ГРУППА: ТОЧНО ПРИМУТ ЧЕМПИОНАТ БЕЗ КОРРЕКТИРОВОК

Венгрия, Румыния и Дания устами специально уполномоченных на то лиц уже заявили, что все будет ОК.

Мэр Копенгагена: «Это будет незабываемое спортивное лето. Дания готова принять все четыре матча в любые сроки!»

За Бухарест рассуждал министр спорта (Румыния – одна из немногочисленных стран, где есть такая должность): «Уже сделанные инвестиции принесут пользу и поддержат экономику страны».

В Будапеште никаких эмоциональных или экономических выкладок нет, но здесь с гарантиями выступил аж глава кабинета министров.

ВТОРАЯ ГРУППА: ЕСТЬ СУЩЕСТВЕННЫЕ СОМНЕНИЯ, ВОЗМОЖНО СНЯТИЕ

Здесь уже довольно давно стал прорисовываться контур возможных отказников – власти испанского Бильбао и итальянского Рима высказывают серьезные опасения. И хотя формально никто пока с евро не снялся, но дискуссия развернулась в довольно пессимистичных тонах.

В последние дни стали добавлять к этой группе еще и – вот уж неожиданность – Мюнхен. Вроде бы напрямую баварская столица о желании сняться с турнира не заявляла, но вообще до настоящего момента не сделала и ни одного заявления о том, что заявка будет подтверждена. Просто молчание.

ТРЕТЬЯ ГРУППА: ВЗВЕШИВАЮТ ВСЕ «ЗА» И «ПРОТИВ», ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

Здесь – четыре города. Амстердам плюс три города с островов: Лондон, Глазго, Дублин. Высказываются опасения, что календарь на 2021 год здесь уже сверстан, на стадионах запланированы уже совсем другие мероприятия. Пока города оценивают риски и не формулируют позицию официально.

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА: ВСЕГДА ГОТОВЫ ВЗЯТЬ БОЛЬШЕ

Да, такова особенность постсоветского пространства. Мы за ценой не постоим, возьмем еще и еще. Баку и Санкт-Петербург уже много раз подтвердили, что при любом переносе будут работать. Депеша, подписанная главой российской части оргкомитета Алексеем Сорокиным, уже улетела в штаб-квартиру УЕФА. А часть болельщиков уже всерьез подсчитывает, какие матчи дополнительно город на Северо-Западе страны мог бы принять через 14 месяцев.

КАК БУДЕТ НА САМОМ ДЕЛЕ: ПРОГНОЗ ОТ «Советского спорта»

Да, по состоянию на сегодня, существует конкретный дедлайн: в срок до 30 апреля все города – хозяева чемпионата Европы должны подтвердить, что и год спустя они примут турнир. На официально-казенном языке УЕФА это называется «предоставить гарантии». В основе основ – финансы. Речь именно о финансовых гарантиях. Если «соскочишь» оплатишь издержки.

Однако что-то подсказывает, что все размышления и рассуждения о том, каким будет мир летом 2021 года, будут иллюзорными и мало имеющими отношение к реальности. Ведь сегодня уже очевидно, что пандемия эта с нами не на месяц-другой, а на очень долгое время. При оптимистичном раскладе – к сентябрю что-то начнет оживать. При реалистичном – ну, к чему сейчас пугать публику. Только присмотритесь, уважаемые оптимисты, которые устали за две недели от домашней самоизоляции и которым все чудится скорый «пик пандемии»: Канада отменяет теннисный турнир, который запланирован на середину августа – потому что власти Квебека запретили любые активности до 31 августа (пока до 31 августа); Япония уже всерьез высказывает сожаление, что Олимпиаду перенесли только на год, а не сразу на два; Серия А всерьез обсуждает, что до 31 января все матчи на итальянских стадионах будут без зрителей. И так далее.

То есть мы не знаем, когда чемпионаты возобновятся, но уже четко и осознанно на долгие месяцы вперед понимаем, что надо будет перестраховаться.

И это мы берем только медицинский вопрос, особо не задумываясь, когда вирус, еще не побежденный окончательно, будет возвращаться второй волной, третьей. Между тем есть еще много других обстоятельств, которые могут быть следствиями пандемии – экономических, политических. Да, мы выйдем в сентябре, январе или еще когда-нибудь на улицу с чистыми руками, только что будет на этих улицах, какая будет в каждой из стран экономическая ситуация – мы всего предугадать не можем. Олимпиаду 1940 года переносили на 1944-й, а потом на 1948-й, только в голову никому не пришло ее проводить. Не до того было.

Поэтому тех, кто всерьез радуется сокращению списка городов – мол, достанется нашему Санкт-Петербургу что-то еще – стоит успокоить и немного охладить. Мы даже не в начале пути к чемпионату. Определять настоящие сроки, его календарь, список городов УЕФА будет еще очень не скоро. И дай бог, чтобы это была в тот момент самая большая проблема.

Все будет хорошо. Но – чуть позже.

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