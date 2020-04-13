Месси зовут в Милан, а «Зениту» не нужен Ругани

Уже точно известно, что сроки трансферного окна будут изменены. Об этом заявил юридический директор ФИФА Эмилио Гарсия Сильверо. Так что, хотя переходы и можно совершать до 1 июля, регистрировать новичков клубам не удастся. Тем не менее, времени даром никто не теряет, выискивая способы усилиться.

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА»

Главной бомбой лета (осени?) может стать переезд в серию А шестикратного обладателя «Золотого мяча» Лионеля Месси. Первым об этом заговорил экс-президент «Интера» Массимо Моратти. Тему подхватили итальянские журналисты: мол, в контракте аргентинца есть пункт, позволяющий ему по окончании сезона покинуть «Барсу». С учетом скандалов, сотрясающих каталонский клуб, «Интер» для Лео и правда смотрится весьма привлекательным вариантом.

Чтобы сохранить свою икону, «Барса» обязана усиливать состав. Но как это сделать, когда находишься на грани банкротства? Вся надежда на свободных агентов и обмены…

И вот уже СМИ обсуждают вероятную сделку в «Ювентусом», в результате которой Иван Ракитич и Самюэль Умтити переедут из Каталонии в Турин, а в обратном направлении проследуют Федерико Бернардески. Ракитич на эти разговоры заявил, что он «не мешок картошки» (насмотрелся чемпионата Белоруссии?), поэтому сам будет решать, куда уйти, если «Барсе» он не нужен. А вот вам еще один слух: обмен Нелсона Семеду на защитника «Ман Сити» Жоау Канселу.

Что касается рынка свободных агентов, то здесь бесплатно можно усилиться хавбеком «Челси» Виллианом, переговоры которого о продлении контракта с лондонцами зашли в тупик. А вот за защитника Диего Карлоса придется заплатить отступные в 75 млн евро. И «Барса» вроде бы готова пойти на это, «заместив» значительную часть суммы Ракитичем.

Единственный актив, на котором каталонцы могут заработать, - бедолага Филиппе Коутиньо. «Бавария» выкупать его после арендного сезона точно не будет, и бразильцу светит возвращение в АПЛ. Вот только найдутся ли там желающие заплатить «Барсе» 90 миллионов?

Скорее будет новая аренда с последующим выкупом. Фаворитом в борьбе за Коутиньо называют «Челси». Но в игроке также заинтересованы «Арсенал», «Тоттенхэм» и «МЮ».

Ну и в сладких снах оказавшегося под ударом прессы президента «Барсы» Жозепа Бартомеу - возвращение из «ПСЖ» Неймара и покупка Лаутаро Мартинеса. Мечтать, как говорится, не вредно. Скорее все-таки останется довольствоваться трансфером Кингсли Комана из «Баварии».

«РЕАЛ»

Мадридцы готовят целую серию топ-трансферов. В первую очередь речь о попытках заполучить двух главных молодых талантов современности - Килиана Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинга Холанда («Боруссия» Д). Обоих очень хочет видеть в «Реале» Зинедин Зидан.

Парижане готовы вцепиться в Мбаппе обеими руками, удвоив тому зарплату. Так что более реалистичен трансфер норвежского вундеркинда. Marca утверждает, что в сделку с «Боруссией» может быть включен Лука Йович, который в «Реале» так и не раскрылся.

Третьим номером в «списке Зидана» идет Гарри Кейн, который стоит намного дороже Холанда (228 млн евро против 72). Правда, «Тоттенхэм» не против отпустить лидера за хорошие деньги. Лондонцам надо срочно закрывать громадную дыру в бюджете, образовавшуюся после строительства нового стадиона. А перехватить Кейна на рынке готов «МЮ», который согласны отпустить в «Реал» Поля Погба за 80 млн.

Зидан, в свою очередь, рассматривает и других, помимо Погба, соотечественников – Дайо Упамекано из «Лейпцига», 17-летнего Эдуардо Камавингу из «Ренна», лидера «Челси» Н’Голо Канте и Бубакари Суматре из «Лилля» (самый дешевый в списке - всего 25 млн). А заработать «Реал» планирует на трансферах Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. Второй хотел бы уехать в «Эвертон» к Карло Анчелотти, с которым колумбиец работал в «Реале»-2014/15. Ну а первый… Бйэл, как известно, прекрасно чувствует себя в Мадриде даже без игровой практики, получая астрономическую зарплату. Тем временем трансферная стоимость валлийца упала до «позорных» 30 миллионов.

«АТЛЕТИКО»

«Матрасники» включились в борьбу с «Миланом» и «Шальке» за нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика. Польский форвард – вариант усиления на тот случай, если все же не удастся договориться с Эдинсоном Кавани. Контракт уругвайца с «ПСЖ» истекает летом.

АНГЛИЯ

«МЮ»

Оле-Гуннар Сульшер связывает с летом большие ожидания. В первую очередь речь о приобретении у дортмундцев Джейдона Санчо, уже стоящего одной ногой в Манчестере. Молодому британцу заранее гарантировали футболку с седьмым номером, под которым за «МЮ» играли Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

Впрочем, заработать на продажах и просто сэкономить на зарплате манкунианцы тоже не прочь. Поэтому попытаются окончательно спихнуть Алексиса Санчеса, чья зарплата «съедает» 29 млн евро в год. Но надежд на то, что «Интер» выкупит чилийца, почти нет. А сам Санчес, по примеру Бэйла, готов «доработать» свой контракт до 2022 года.

В списках возможных трансферов «на выход» также значатся Фил Джонс, Крис Смоллинг (он в аренде в «Роме» и полностью устраивает римлян), Джесси Лингард и Андрес Перейра. От всех этих продаж (включая Санчеса) реально выручить не более 70-75 млн. В нынешних условиях тоже хлеб.

«ЧЕЛСИ»

Лондонцы уже, по сути, потеряли Виллиана. На очереди Оливье Жиру, чьи переговоры о новом контракте постепенно заходят в тупик. 33-летнему ветерану предлагают однолетнее соглашение. Жиру предпочел бы более долгосрочное. И летом он будет выбирать. Зимой, например, француза звал к себе «Интер». Также «Челси» планирует продлить истекающий в 2022 году контракт с защитником Антонио Рюдигером, на которого заглядываются «Бавария» и «Боруссия».

«МАН СИТИ»

Все еще раздумывает над вариантами продолжения карьеры полузащитник чемпионов Англии Давид Сильва. К претендующему на него «Интер Майами» присоединился «Бетис», предлагающий двухлетний контракт. Сам испанец хотел бы отправиться на родные Канары. Вот только местный «Лас-Пальмас» из сегунды такого дорогого футболиста вряд ли потянет.

«ТОТТЕНХЭМ»

Вслед за возможной продажей Кейна ряды «шпор» может покинуть Танги Ндомбеле, недовольный отношением к себе Жозе Моуринью. На днях португальский тренер провел с полузащитником тренировку в одном из парков Лондона, за что оба подверглись жесткой критике и получили выговор. Это не добавило вистов Моуринью в глазах француза.

ИТАЛИЯ

«ИНТЕР»

Помимо Месси черно-синие хотят усилиться защитником «Арсенала» Эктором Бельерином и еще одним нападающим. Рассматриваются кандидатуры Хесуса Короны из «Порту» и Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала». Того, правда, больше устраивает вариант с «Барсой». А на Корону претендуют «Рома», «Валенсия», «Севилья», «Эвертон» и «Вест Хэм».

Это означает, что «Интер» почти наверняка покинет Мартинес. Агент аргентинца не скрывает, что его клиент хотел бы поиграть в одной команде с Месси. Так что многое будет зависеть от планов Лео. Если он останется в «Барсе», то Мартинес постарается переехать туда, но не исключено, что Месси сам приедет в Милан. Кстати, потенциальный трансфер Мартинеса обойдется в 111 млн.

«ЮВЕНТУС»

Туринцы ищут взаимовыгодный вариант трудоустройства Бернардески. Помимо обмена с «Барсой» на Ракитича и Умтити в СМИ фигурирует схема, при которой «Юве» махнется Бернардески с «Миланом» на Джанлуиджи Доннарумму.

Также чемпионы Италии не оставляют надежд выиграть у «Реала» борьбу за Погба. Если этого не случится, можно выкупить у «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Римляне просят за своего сербского лидера не менее 120 млн. В случае провала по обоим фронтам «Юве» заберет Сандро Тонали («Брешия») или Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»).

«НАПОЛИ»

Не утихают слухи об отъезде из Неаполя Дриса Мертенса, чей контракт истекает через полтора месяца. Хозяин «Наполи» Аурелио Де Лаурентис провел с бельгийцем несколько раундов переговоров, в ходе которых предложил существенное увеличение зарплаты и большие бонусы. Однако Мертенс ищет новых вызовов в Англии, где в нем якобы заинтересованы «Арсенал», «МЮ» и «Челси».

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ»

Мюнхенцы все так же не сидят без дела, продолжая продлевать контракты. Вслед за тренером Хансом-Дитером Фликом новое соглашение до 2023 года подписал 30-летний воспитанник «Баварии» Томас Мюллер. В ближайшее время то же самое сделает Тьяго Алькантара.

А вот с Мануэлем Нойером к компромиссу прийти не удается. 34-летний вратарь по-прежнему хочет не только длительный договор (до 2025-го), но и баснословную зарплату – около 20 млн в год. Зная о принципиальности руководства «Баварии», сложно представить, чтобы оно пошло на поводу у «попутавшего берега» чемпиона мира-2014.

Укрепить состав клуб намерен полузащитником «Байера» Каем Хаверцем, за которого в Леверкузене просят 114 млн. Флик считает 20-летнего хавбека идеальным усилением средней линии и настаивает на сделке. В противном случае Хаверц достанется «Ливерпулю», «МЮ», «Челси» или «Тоттенхэму».

«БОРУССИЯ» Д

Дортмундцы готовы вмешаться в самый комичный переход лета. Бразильца Эвертона из «Гремио» пытается выкупить одноименный (с игроком) английский клуб. «Боруссия» включилась в гонку, но СМИ по-прежнему считают фаворитами в этой борьбе «Эвертон».

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ»

Несмотря на желание Мауро Икарди вернуться в «Интер», парижане все еще рассчитывают убедить его остаться. Если стороны договорятся, «ПСЖ» выкупит трансфер аргентинца за оговоренные 70 миллионов.

РОССИЯ

«ЗЕНИТ»

Спортивный директор питерцев Хавьер Рибальта опроверг сообщения о том, что в клуб поступал запрос от «Наполи» по кандидатуре Сердара Азмуна, и заявил, что никакой необходимости в продаже лидеров, несмотря на пандемию, не видит. В деньгах «Зенит» проблем (пока) не испытывает.

Тем временем, по данным итальянских СМИ, чемпионы России намерены приобрести у «Ювентуса» защитника Даниэле Ругани, ставшего первым игроком серии А, у которого был обнаружен коронавирус. Ругани якобы предложен в Санкт-Петербурге контракт на три сезона с зарплатой 2,5 млн в год. Правда, гендиректор «Зенита» Александр Медведев оперативно отреагировал на эту новость, назвав ее не более чем слухом.

«ЛОКОМОТИВ»

Полузащитник Жоау Мариу, права на которого принадлежат «Интеру», стал приоритетной целью «Спортинга». Если «Локо» не сможет выкупить португальца, тот отправится в Лиссабон в качестве части оплаты за Маркоса Акунью, которого ждут в Милане.

Также прошли слухи об интересе «Локо» к лучшему бомбардиру чемпионата Швейцарии Жан-Пьеру Нсаме (18 голов в 21 матче за «Янг Бойз»). Конкурентом москвичей в борьбе за форварда называется «Краснодар». Покупателю придется выложить 15 млн.

При этом стамбульские клубы присматриваются к польскому защитнику вице-чемпионов РПЛ Мацею Рыбусу. Об этом рассказал его агент Мариуш Пекарски.

ЦСКА

Армейцы рассматривают в качестве усиления полузащитника Яна Берната из словацкой «Жилины», находящейся на грани банкротства. Трансфер оценивается в 350 тысяч евро, но при благоприятном сценарии ЦСКА не придется тратить даже эту сумму.

«РОСТОВ»

Желто-синие продлили контракты с двумя игроками основы – защитником Евгением Черновым и полузащитником Хореном Байрамяном. В обоих случаях новые соглашения действуют до 2024 года.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»

Агент Алексей Сафонов рассказал о решении самарцев не продлевать контракт с 39-летним вратарем Сергеем Рыжиковым. Завершать карьеру двукратный чемпион России не собирается и в идеале хочет почувствовать вкус европейского футбола. Рыжиков согласен даже на «сегунду или вторую бундеслигу».