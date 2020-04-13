Магомед Оздоев: Не люблю ММА. Вот бокс – искусство, а это простая драка

О КАРАНТИНЕ

– Тяжело сидеть дома. Дети встают рано, ложатся поздно. Все время с ними занимаюсь. Иногда ночью ложусь спать и думаю, что на сборах так не устаю, как сейчас.

О КЛУБНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЯХ

– В FIFA играю за «Ливерпуль». Перешел бы туда в жизни, если бы пригласили? А почему, собственно, нет?.. В детстве болел за «Реал» и был ярым фанатом Зинедина Зидана и Роналдо. Даже сделал прическу, как у Зубастика. Ну, помните, с этим чубом. Неделю походил, потом папа сказал: хватит.

О НЕУДОБНЫХ СОПЕРНИКАХ

– Последние два года для «Зенита» это «Локомотив». Хорошая, сбалансированная команда. Всегда с ними надо держать руку на пульсе. А из игроков лично для меня самый неудобный – Вандерсон из «Краснодара».

О КАВКАЗСКИХ ТАНЦАХ

– Там, где я родился, мужчины умеют и любят танцевать. Многие друзья детства ходили на курсы. А у меня времени не было. Поэтому танцы – не моё, как и пение. Даже на свадьбе не станцевал. Не умею.

О СМЕНЕ АМПЛУА

– Я играл на разных позициях. Начинал в нападении или вторым форвардом. Часто забивал. Потом перешел в центральную зону. Но если бы сейчас попросили сменить амплуа – нет проблем. Даже в центре обороны готов сыграть. А на каком-то отрезке, когда травмировался Саша Анюков, Сергей Семак ставил меня правым защитником.

О СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВАХ

– Я не поклонник ММА. Предпочитаю бокс. Это искусство, а тут просто драка. В детстве насмотрелся их достаточно… Из боксеров, которых видел, лучший «художник» – Рой Джонс. Также нравились Майк Тайсон, Флойд Мейвезер, Леннокс Льюис.

О ДРУГИХ ВИДАХ СПОРТА

– Люблю смотреть баскетбол. Но не НБА. Там ночью играют, а мне надо соблюдать режим. Волейбол – тоже сойдет.

О ЛУЧШИХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПОЛУЗАЩИТНИКАХ

– Для нашей премьер-лиги включил бы в тройку Сергея Семака, Дмитрия Лоськова и Элвера Рахимича. В Европе из атакующих больше всего нравится Кевин Де Брейне. А из оборонительных – Каземиро.

О ВЫБОРЕ МЕЖДУ МЕССИ И РОНАЛДУ

– Только Зидан!

О ПРОЗВИЩЕ БАРРИОСА

– Называем Вильмара Куча. Кто-то из наших аргентинцев к нему так обратился. Вот и повелось – Куча. В переводе вроде бы означает «друг, приятель».