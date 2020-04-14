Денег нет, но вы держитесь! Как относиться к тому, что наш футбол запросил поддержки у правительства

КОЛОСС ЗАШАТАЛСЯ

Ну, вот и случилось то, чего и следовало ожидать. Подул неслабый ветер, и колосс на глиняных ножках – российский профессиональный футбол – запросил помощи у правительства. Считай, у государства. К кому же еще бежать с призывами «Спасите нас!», как не к своему прародителю, который и произвел это нежизнеспособное спортивное детище на свет.

Интернет-издание «Бизнес Online» утверждает, что РФС собирает данные о финансировании клубов, рассматривая возможность обратиться в правительство России за финансовой поддержкой в условиях пандемии коронавируса. В материале коллег говорится о том, что Союз просит заполнить таблицу-приложение и указать источники финансирования за 2019 год: как формируется бюджет, долю государственных средств в нем, финансовые потери из-за приостановки чемпионата. К публикации прилагался сам документ.

КАКАЯ ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДДЕРЖКА, ЕСЛИ НЕ ФИНАНСОВАЯ?

Инициатива связана с заявлением президента РФС Александра Дюкова, который намерен обсудить с правительством предложения о поддержке клубов, что он сам подтвердил в интервью «Коммерсанту». А до этого Александр Валерьевич объяснял: «УЕФА, федерации будут стараться поддержать клубы, поэтому нельзя исключать пересмотра и правил fair play. РФС свою работу тоже ведет, в частности, бюро приняло решение сдвинуть сроки лицензирования клубов, пойти еще на ряд уступок. РФС также подготовил и предложения по поддержке клубов через облегчение налогового регулирования, создание условий для привлечения частного капитала».

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников дал такой комментарий по животрепещущему вопросу: «На данный момент ведем работу по анализу ситуации, в которой находятся клубы и футбольная отрасль в целом. Направили соответствующие запросы в клубы, собираем информацию о финансовых потерях и о формировании бюджетов. Исходя из этого будем разрабатывать различные варианты поддержки, речь, прежде всего, о том, чтобы не пропали клубы, функционировали академии, школы, стадионы и так далее».

Любопытно, что сначала в заметке говорилось о том, что РФС просит финансовую поддержку. Потом пришли коррективы, где слово «финансовая» исчезло и осталась просто «поддержка». Но сути дела это, конечно же, не меняет. Какую еще поддержку можно просить в наше время от ведомства Михаила Мишустина? Услышать доброе слово в свой адрес? Или что-то похожее на призыв бывшего премьер-министра к отчаявшемуся населению: «Денег нет, но вы держитесь»? Понятно, речь идет в первую очередь о финансах. В случае клубов РПЛ – о больших деньгах.

ТРЕСК ПО ШВАМ

То, что участникам чемпионата России в скором времени придется несладко, было очевидно. Не научившись зарабатывать, все они жили не по средствам, на иждивении у назначенных сверху госкомпаний-кураторов. Исключения, такие как «Краснодар» Сергея Галицкого, единичны. Наступил форс-мажор, и структуры, экономически не состоятельные, начинают трещать по швам.

Госкомпаниям, у которых сегодня своя забота – как выжить в условиях глобального кризиса, спровоцированного не только пандемией, но и обвалом цен на нефтяном рынке, становится не до футбола. Губернаторы, те, что умудрялись еще выделять средства на большой спорт из бюджетов регионов, не рискуют больше поиграться в спортивные игрушки. Отстраняясь от них от греха подальше (как это уже произошло в Приморье), пока не прознало об этом с каждым днем все больше нуждающееся в господдержке население.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ

Что нашим клубам остается? Выживать самостоятельно они не могут. Во-первых, не приучены и не умеют, во-вторых, вся система к этому не приспособлена. Приходится просить.

Если брать за основу слова Дюкова о возможных антикризисных мерах, то следует выделить четыре основных момента:

1. Пересмотр правил финансового fair play.

Это точно не к правительству России. УЕФА уже ведет работу по части того, как помочь клубам с выполнением этого правила, которое регулирует доходы и расходы. Больше доходов сегодня никак не появится, об этом нечего и рассуждать. Что касается расходов, то тут вопрос к самим клубам – не тратьте столько, чтобы залезать в государственный карман. Только и всего.

2. Сдвинуть сроки лицензирования клубов, пойти еще на ряд уступок.

И для этого не нужно обращаться к премьер-министру. Передвинуть сроки действия любых организационных мероприятий в полномочиях самой РФС, если это не противоречит положениям УЕФА или ФИФА. Опять мимо в плане правительственного участия.

3. Создание условий для привлечения частного капитала.

Это к правительству лишь отчасти, а больше к Госдуме и, чего уж там, к президенту. Создать условия для того, чтобы частный бизнес пришел в наш спорт, необходимо было давно. Но вас же всех устраивала ситуация, когда не нужно было заботиться о коммерческой состоятельности ваших проектов. Никто не мешал продвигать эти вопросы раньше. Сейчас же не то время, когда коммерсанты должны обратить свое внимание на футбол. Разве что их «вежливо» попросят об этом на самом верху.

4. Облегчение налогового регулирования.

А вот это уже по адресу. И означает эта мера, как ни крути, поддержку финансовую. Если снизить налоги футбольным клубам, то, следовательно, предстоит забрать эти деньги из бюджета. Отнять у тех же врачей, людей, которые в скором времени начнут массово терять работу, и других категорий граждан, для которых речь идет не о сохранении достойного уровня жизни (в случае футболистов так о жизни на широкую ногу), а просто о выживании.

ОПОМНИТЕСЬ, ГРАЖДАНЕ ФУТБОЛИСТЫ

С этической точки зрения эти просьбы, конечно, не выдерживают никакой критики. Разве мало было гневных слов в адрес главного тренера «Локомотива» Юрия Семина после его колонки в СМИ в защиту бедных футболистов, у которых в момент простоя решили урезать 40 процентов их непомерного заработка?

Дорогие граждане футболисты и их руководители, вы действительно ничего не понимаете? Не знаете, как живет простой народ? О том, что медсестра, которая сегодня рискует жизнью, спасая больных коронавирусом, получает за год столько, сколько ваши игроки за три (!!!) дня?

Если так, то это частично может снять с вас вину за то, что вы в ситуации всеобщего коллапса пытаетесь выбить себе новые и новые миллионы. В противном случае вы рискуете навсегда потерять уважение со стороны тех, кто еще вчера был вашим почитателем.

Потому что никто в мире сегодня не идет с протянутой рукой к государству, зная, что эти деньги будут потрачены безвозвратно просто по чьей-то прихоти. И никакое государство в мире в момент чрезвычайной ситуации не позволит продолжать безумные траты на разные игрушки.

Или у нас другая история?