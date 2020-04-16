Акинфеев – фанатам: Не бросайте ничего с трибун. Это угроза карьере и жизни

Некоторые высказывания Акинфеева попали в предыдущий, сборный ролик на «ЦСКА-ТВ», героями которого также стали Виктор Гончаренко и Федор Чалов. Поэтому их повторять мы не будем. А вот о чем еще зашла речь в интервью отметившего недавно 34-летие голкипера, обладателя всех главных вратарских рекордов ЦСКА и сборной России.

О КОМАНДНОМ ЧАТЕ

– В ЦСКА только официальный чат. Там читаем все новости. А так, общаемся друг с другом в личках… В командном чате, в основном, тишина. Проснулись только, когда Чалов забил два гола «Спартаку» на турнире по FIFA. Я решил не умничать, поздравил их (с Константином Кучаевым – прим. ред.) с победой. Сказал: молодцы!

О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ

– Принципиально не играю. Забросил давно это дело. Играл на PlayStation, когда было 20-24 года… И это был исключительно хоккей. Футбол на приставке никогда не нравился. Просто не умел в него играть.

О ПАМЯТНЫХ МАТЧАХ

– Может, скажу глупую вещь и расстрою болельщиков, но из последних мне очень понравилась наша кубковая игра со «Спартаком». К сожалению, уступили 2:3 в дополнительное время, зато до этого сравняли счет после 0:2. Там был драйв, нерв. По накалу, по трибунам, по атмосфере классный матч.

Еще отмечу дерби со «Спартаком», в котором ЦСКА победил 2:0. Арнор Сигурдссон тогда сделал дубль. Мы потом разговаривали с болельщиками, с Димой Лысым, ребятами из фан-движения. Мне очень понравился вывешенный на трибунах баннер в виде флага. Крутая ретро-история. Многие не помнят, что был такой флаг…Будет супер, если ребята еще сделает что-то похожее.

О ФАНАТАХ

– Когда слышишь, как в твой адрес скандируют «красивые» слова, это такой кайф! В молодости задавался вопросами, почему они это делают. А сейчас понимаю – футбол, в том числе, этим живет. Люди дышат этим. И прессинг, который на тебя оказывают фанаты, – часть игры…

Даже не знаю, как бы себя вел, если бы сам оказался на «фанатке». Может, кричал бы, может, нет. Кричать, вообще, можно, что угодно. Главное – ничем не бросаться. Игра сборной в Черногории (когда в Акинфеева попали зажженным файером, в результате чего вратарь получил ожог и был заменен, а матч не доигран. – прим. ред.)это показала. Реально бывают истории, когда человека могут лишить карьеры или даже жизни.

О СОВЕТСКОМ КИНО

– На карантине главным фильмом для всех, наверное, будет «Афоня». Люблю старое кино. «Берегись автомобиля», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», перечислять можно долго. Жена в шутку говорит: «Ты, конечно, старый дед, но подсадил меня на эти фильмы». Но мы, конечно, и зарубежное кино смотрим. Недавно пересмотрели все серии «Доктора Хауса».