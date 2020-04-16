Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы - Советский спорт
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16 апреля 2020 18:30ФутболКузнецов Дмитрий

Был народным – станешь государственным. У босса «Спартака», похоже, большие проблемы

Леонид Федун снова бьет тревогу, а его бизнес, поговаривают, могут национализировать. Что все это означает?

«БУДЕТ ОЧЕНЬ БОЛЬНО»

Владелец «Спартака» и вице-президент «Лукойла» в четверг снова отметился тревожными высказываниями, заявив, что ситуация с пандемией коронавируса серьезно повлияет на суммы трансферов и зарплаты футболистов.

«Насколько существенным будет снижение? Я думаю, близким к катастрофическому. Если это продлится до осени, а очень похоже, что так и выйдет, то будет очень больно. У государства есть другие потребности, кроме как поддерживать частные клубы. Поэтому особо ни на что не рассчитываем. Будем просто выживать», – цитирует Федуна ТАСС.

В отличие от руководителей других наших клубов, которые стараются донести свою глубокую озабоченность сложившейся ситуацией до российского правительства через РФС, на государственную помощь Леонид Арнольдович не рассчитывает вполне обоснованно. Не только потому, что государству сегодня и так не до футбола. За последнее время Федун выпустил в эту сторону так много критических слов, допустив при этом и совсем нелицеприятные выражения, что заикаться ему теперь о господдержке своей «народной» команды на самом верху, как видится, абсолютно бесперспективное занятие.

СТРАШНЫЙ СОН

Еще в середине марта, когда эпидемия только начала разрастаться в России, босс красно-белых первым из руководителей клубов РПЛ забил тревогу по поводу судьбы своего главного увлечения – «Спартака». Тогда он поделился со СМИ подробностями встречи в Кремле, на которой шла речь о взаимодействии с участниками мирового нефтяного рынка. В интервью РБК Леонид Арнольдович рассказал о проблемах клуба между делом, а говоря про свой основной бизнес заявил, что на совещании у Путина никакая идея о выходе из сделки ОПЕК+ не обсуждалась, хотя, по его данным, отдельные госкомпании эту сделку активно лоббировали. «И даже те, кто лоббировал, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по 25 долларов», – сказал в беседе с журналистами Федун.

И эти его слова были многими расценены как лишние: мол, не стоило выносить из избы подробности той встречи, особенно на фоне того, что за этим последовало.

А последовал срыв сделки, полный обвал цен на нефть, катастрофическое снижение спроса при полном отсутствии перспективы к быстрому восстановлению рынка. С учетом глобального кризиса и остановки многих предприятий из-за пандемии картина для экономики страны действительно рисуется апокалиптическая. Леонид Арнольдович просто честно об этом заявил во всеуслышание.

«БРЕСТСКИЙ МИР» – ЭТО ПЕРЕБОР

После этого он попытался несколько смягчить обстановку, хотя раз за разом его новое появление на страницах прессы лишь убеждало в серьезности надвигающейся катастрофы, которая затрагивает не только жизнедеятельность «Лукойла», самой крупной частной нефтяной компании России, но и бумерангом бьет по «Спартаку».Когда же соглашение с саудитами, главными игроками рынка нефти, было достигнуто, Федун снова не смолчал, назвав заключение новой сделки ОПЕК+ необходимым, но «унизительным и тяжелым» миром.

«Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой», — сказал Федун, отвечая на вопрос, адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу на 2,5 млн баррелей до 8,5 млн баррелей в сутки.

При этом вице-президент «Лукойла» поблагодарил Владимира Путина за достигнутое соглашение по ограничению добычи нефти, а также министра энергетики Александра Новака, подчеркнув, что в последние дни все увидели беспрецедентную вовлеченность президента в переговоры и в организацию этой сделки.

Благодарность в этих вопросах – дежурная вещь, а вот «Брестский мир», как утверждают различные инсайдеры из Кремля, был расценен, как перебор. Последовали комментарии других участников рынка от России, среди которых был и Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти» и президент РФС. Говоря о новой сделке в интервью «Коммерсанту», он подчеркнул, что «в ней нет ничего унизительного». И это ярко контрастировало с высказываниями Федуна.

А ВЕДЬ ФЕДУН, СКОРЕЕ ВСЕГО, ПРАВ

На этом фоне появление слухов о том, что в Кремле всерьез стали размышлять над возвращением «Лукойла» под государственный контроль, не выглядят чем-то нереальным. Тем более что неоднократная публичная критика нефтяной стратегии российского руководства со стороны одного из боссов компании не может не вызывать раздражение. Особенно сегодня, когда любой шаг властей обречен на негативные эмоции – разрастающаяся эпидемия делает свое дело, и все, кто в этот момент стоит на переднем краю борьбы, обречены быть с этим негативом завязаны.

Ошибся ли Леонид Арнольдович со своими выражениями? Не думаю. Руководители такого уровня привыкли просчитывать последствия своих слов. Просто случается, что наступают в жизни моменты, когда молчать нет больше ни сил, ни желания. Да и здравый смысл подсказывает, что найти спасительный выход из катастрофической ситуации помогает не замалчивание или приукрашивание реальности, а четкое осмысление всех рисков и надвигающихся проблем. Это и пытается донести сегодня до всех владелец красно-белой команды.

Что да самого «Спартака», то ничего хорошего его босс нам снова не рассказал. Судьба футбольного клуба напрямую зависит от успехов в основном бизнесе больших руководителей «Лукойла». А там сегодня все очень и очень печально. Что как действительно ждет нефтяную компанию национализация? Не затронет ли она и великий народный клуб?

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