АПЛ рискует потерять миллиард фунтов из-за пандемии. Полный расклад по 20 клубам

Как бы тяжело ни складывалась ситуация с коронавирусом, отмена сезона – слишком дорогое удовольствие для английской премьер-лиги. Даже санкции УЕФА (который пригрозил отстранять от еврокубков за досрочное завершение чемпионата) британцы, скорее всего, пережили бы. Тем более, что «Ман Сити» за нарушение финансового fair play от Европы и так отлучен. А вот телевизионный «блэкаут» они пережить не смогут. Иначе самая успешная футбольная бизнес-модель мира в одну секунду превратится в сборище футбольных банкротов.

Не надо думать, что «потерянный миллиард», о котором судачили с самого начала пандемии, складывается исключительно из потенциального срыва ТВ-контракта. Нет, недополученные доходы от проведения матчей и реализации коммерческих прав тоже больно ударят по клубам АПЛ. Для «Сити» или «Юнайтед» два «нетелевизионных» фактора суммарно вообще превысят «телевизионный». А для всей лиги они составляют 36 процента от общего объема гипотетических потерь (391 миллион фунтов на 20 клубов).

Вот, собственно, цифровой расклад, который приводят сами англичане.

Потери клубов АПЛ, если сезон не будет доигран, млн фунтов

ТВ-права Проведение матчей Коммерческие права Всего МЮ 48,0 17,6 50,8 116,4 Ман Сити 53,6 13,9 41,7 109,3 Ливерпуль 55,2 13,6 33,8 102,6 Челси 49,2 10,9 30,9 91 Тоттенхэм 41,9 16,8 24,3 83 Арсенал 40,0 15,4 19,4 74,8 Лестер 48,5 2,2 4,9 55,6 Бернли 35,0 2,5 12,5 50 Вулверхэмптон 42,1 2,3 4,7 49,1 Эвертон 32,2 3,2 7,2 42,6 Шеффилд 38,8 1,6 1,5 41,9 Ньюкасл 30,4 4,8 5,1 40,3 Вест Хэм 24,8 6,0 6,6 37,4 Кристал Пэлас 31,9 1,9 3,3 37,1 Саутгемптон 25,8 3,2 3,1 32,1 Брайтон 23,9 3,8 2,0 29,7 Уотфорд 20,2 1,8 2,2 24,2 Астон Вилла 17,0 2,8 4,4 24,2 Борнмут 18,3 2,0 1,8 22,1 Норвич 14,6 2,4 2,5 19,5 Всего 691,4 128,7 262,7 1 082,9

В правом нижнем углу – тот самый миллиард. Вернее 1 миллиард 82 миллиона и 900 тысяч фунтов стерлингов. В такую сумму обойдется АПЛ полная отмена сезона. Осознание величины беды не позволяет клубным боссам нажать на «стоп» до следующего сезона. Но и никаких новых ориентировочных сроков возвращение они на собрании не установили. Если в Германии говорят о возвращении бундеслиги уже в мае, то в Англии пока лишь мечтают об июне. А в действительности – ждут указаний от властей, которые могут волевым решением «пожертвовать» футболом ради здоровья людей.

Одно ясно – если этот сезон в АПЛ будет доигран, то точно без зрителей. Поэтому потери в любом случае окажутся существенными. Взгляните на второй и третий столбцы таблицы. Пустые трибуны обнулят доходы от проведения матчей и ударят по реализации коммерческих прав. Останется вся надежда – на ТВ, которое вообще-то тоже не заинтересовано в коллапсе. Ведь те баснословные деньги, которые телевизионщики платят лиги, в конечном итоге отбиваются.

У них же там, в Англии, футбол – это бизнес. Большой бизнес. И работает он по рыночным законам, а не как в России.