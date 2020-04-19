Секс-скандал в футбольном клубе Абрамовича 

ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Слишком сложно? Тогда объясняем по пунктам.

28-летний Жоржиньо (тот самый любимец Маурицио Сарри, забравшего полузащитника с собой из «Наполи» в «Челси» в 2018 году) скоро должен стать отцом. Уже третий раз. Ведь у натурализованного бразильца (с 2016 года Жоржиньо выступает за сборную Италии) есть два ребенка от законной супруги Наталии, с которой они венчались в церкви три года назад и расстались прошлым летом.

Так вот, матерью его третьего ребенка через четыре месяца должна стать Кэтрин Хардинг – звезда британской версии шоу «Голос». О беременности певица объявила во время карантина в своем инстаграме. И для нее это тоже не первое материнство. Хардинг воспитывает дочку от знаменитого актера Джуда Лоу.

И надо же такому случиться – не успела красотка Кэтрин порадовать себя и поклонников приятным известием, как журналисты издания The Sun опубликовали признания некого Аарона Хьюза, обвинившего Жоржиньо в том, что любвеобильный футболист осенью прошлого года разрушил его четырехлетний роман с Элизой Скэлкон – бывшей танцовщицей, которая работает в офисе «Челси».

«КАКОЙ СЕКС ТЫ ПРЕДПОЧИТАЕШЬ?»

Эта самая Скэлкон познакомилась с Жоржиньо, едва тот перешел в лондонский клуб. Как-то девушку, знавшую итальянский, попросили помочь с переводом. С тех пор, как следует из личной переписки, случайно попавшей в руки Хьюза, футболист и его тайная пассия регулярно встречались. В том числе во время предсезонного азиатского турне лондонцев. Притом что Жоржиньо уже состоял в отношениях с Хардинг, а Скэлкон… была помолвлена с Хьюзом.

Скрины переписки, которые обманутый фанат «Арсенала» (так уж вышло, что Хьюз поддерживает самого принципиального соперника «Челси» в АПЛ) предоставил The Sun, доказывают, что это была отнюдь не платоническая связь. «Какой секс ты сегодня предпочитаешь – дикий или романтический?» «Я хочу, чтобы ты была пьяной. – Буду». «Тебе больше нравятся красные или желтые розы? – Красные, а что? – На моем плече есть тату в виде алой розы». Вот такие признания обнаружил Хьюз в мессенджере Элизы, когда та принимала ванну…

ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ НЕКСТАТИ

Произошло это накануне отпуска, который пара планировала провести на Шри-Ланке. Разоблаченная девушка свою вину отрицала. Но Хьюз ее не простил – и пара рассталась. После четырех лет серьезных, как казалось Аарону, отношений.

Ну и стоит ли теперь удивляться тому, что в «Челси» Жоржиньо, которого в 2018 году купили за 57 миллионов евро, и близко не показывал игры, как в «Наполи»? В Лондоне парню определенно было не до футбола, раз он устроил такую «Санта-Барбару». Посмотрим, как на это отреагирует владелец клуба Романа Абрамович. На фоне финансовых потерь, которые несет его футбольный бизнес из-за пандемии, этот секс-скандал совершенно некстати. Если что, контракт Жоржиньо с «Челси» рассчитан до 2023 года. Есть повод задуматься о продаже. Покупатели точно найдутся.