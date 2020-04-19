Массимо Каррера: Матчи «Спартака» не смотрю, в АЕК никого из «Спартака» не взял бы - Советский спорт
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19 апреля 2020 21:20ФутболСергеев Иван, Григорьевская Юлия

Массимо Каррера: Матчи «Спартака» не смотрю, в АЕК никого из «Спартака» не взял бы

Бывший главный тренер красно-белых рассказал журналистке Марии Командной об афинской самоизоляции, футбольном Гарри Поттере и самом памятном матче в своей российской карьере.

Вот наиболее интересные фрагменты интервью Карреры (который, напомним, с прошлого года возглавляет греческий АЕК) в прямом эфире инстаграма Командной.

О КАРАНТИНЕ

– Я нахожусь в Афинах, с женой Пинни и дочерью Мартиной. Другая наша дочь Франческа сейчас дома в Милане. Я бы тоже предпочел проходить самоизоляцию на родине, но вылететь в Италию возможности не было. Границы закрыли.

В Греции все строго. Чтобы выйти в магазин, надо делать запрос в полицию. Дома читаю газеты, которые мне присылает друг из Италии. Смотрю с семьей телевизор. В основном «Нетфликс»: «Черный список», «Телохранитель», другие сериалы…

Держу связь с командой по скайпу. Игроки тренируются в домашних условиях, потом ассистент сбрасывает мне отчет. Мы обсуждаем какие-то вещи. Останавливаться нельзя, если мы хотим подойти к возобновлению сезона во всеоружии.

О ВОЗОБНОВЛЕНИИ СЕЗОНА

– 24 апреля в Греции пройдет совещание клубов и федерации. Станет понятно, при каких условиях и в какие сроки чемпионат может быть возобновлен. Вариант с обнулением сезона считаю неприемлемым. Лучше максимально отложить старт следующего чемпионата, чем не доигрывать текущий. Мы обязаны по спортивному принципу распределить итоговые места, путевки в еврокубки.

О ЖЕНЕ

– Благодаря Пинни сохраняю человеческий вид. (Смеется.) Она меня стрижет. И заменяет шеф-поваров всех ресторанов, которые мы сейчас не можем посещать. Жена готовит любые блюда итальянской кухни. Печет дома хлеб. Русская кухня? Нет, только итальянская. А вино – из Венето. Марка «Амароне».

ОБ АФИНАХ

– У нашей команды был такой плотный график, что в город я до пандемии не выбирался. Ну а сейчас – подавно. Так что ничего не видел. Но Греция, как страна, мне нравится. Импонирует страсть, с которой греки относятся к жизни, к футболу.

О НОВОСТЯХ ИЗ ИТАЛИИ

– Многие мои родственники и друзья оказались в эпицентре пандемии. Конечно, я сильно переживаю за их безопасность. Но все, что нам остается, это ждать, когда вирус будет окончательно побежден. Хочется верить, что этот момент уже не за горами. Врачи всех стран проделывают огромную работу. Знаю, какую помощь Италии оказала Россия. Было приятно.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

– В Греции на АЕК оказывается такой же прессинг, как в России – на «Спартак». Фанаты не хотят ждать, требуют побед. Потому что история клуба обязывает. В этом плане для меня ничего не изменилось по сравнению с работой в России. Но болельщики «Спартака» навсегда остались в моем сердце. Передаю им привет. И желаю всего наилучшего их любимой команде.

О «СПАРТАКЕ»

– Кого из игроков нынешнего «Спартака» пригласил бы в АЕК? (После паузы.) Пожалуй, никого. У нас нет столько денег… Я не смотрю матчи «Спартака», потому что на это нет времени. Но я высоко ценю потенциал команды. Уверен, Доменико Тедеско может проделать отличную работу. Знаю, что Зелимхан Бакаев после возвращения в «Спартак» из «Арсенала» показывает очень качественный футбол. Меня это не удивляет.

О САМОМ ПАМЯТНОМ МАТЧЕ В МОСКВЕ

– Когда мы победили «Севилью» в Лиге чемпионов 5:1. Это был наш лучший футбол.

О ГЛАВНОМ ФУТБОЛЬНОМ ВОЛШЕБНИКЕ

Луис Энрике сравнил Андреса Иньесту с Гарри Поттером? Окей. Из тех игроков, которых я тренировал, Гарри Поттером был Андреа Пирло. Маэстро.

О ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ И ГРЕЦИИ

– Примерно одного уровня. В Греции сложнее играть с маленькими командами. Но в России более широкий круг претендентов на чемпионство и медали.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БУДУЩЕМ

– Могу ли когда-нибудь вернуться в «Спартак»? Честно, не думаю об этом. А моя глобальная мечта по-прежнему – тренировать «Ювентус».

О МИРЕ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

– Пандемия заставила людей сплотиться. Значит, есть надежда, что мир станет лучше. Мы будем теплее относиться друг к другу. Футбол? Да, цены на трансферном рынке упадут. Но игра останется прежней. Ничего не изменится.

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