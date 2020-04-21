Пьяные ДТП, веселящий газ и проститутки: кого из футболистов сломал карантин - Советский спорт
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21 апреля 2020 21:30ФутболЛукачи Анастасия

Пьяные ДТП, веселящий газ и проститутки: кого из футболистов сломал карантин

Обозреватель «Советского спорта» – о том, кто из футболистов и как нарушает карантин.

«Кому самоизоляция, а кому – карнавал». Нашего обозревателя не то чтобы интересуют человеческие пороки. Просто будучи человеком, искренне влюбленном в футбол, она признает: современные звезды ведут не идеальный образ жизни. И во время карантина это проявляется особенно ярко.

Все мы сейчас несчастливы одинаково, а вот счастье каждый из нас ищет по-своему. И там, где может себе позволить. От дома далеко не отойти. Кто бы раньше знал, что самоизоляция станет испытанием духа, силы воли, проверкой на лень, креативность, на количество тараканов в голове и способность быстренько их разогнать, но главное – хорошим тестом на лицемерие.

Быть можно отличным футболистом, но двуличным человеком. И таких оказалось немало. Особенно во время карантина отжигают в Европе.

Из самого свежего: футболист-миллиардер Криштиану Роналду уже третий раз за последний месяц нарушил правила самоизоляции. А ведь как все хорошо начиналось: Криштиану профинансировал несколько отделений интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту больше чем на миллион евро, принял посильное участие в кампании Красного Креста по сбору средств для борьбы с коронавирусом. Потом он делал милые домашние видео с женой Джорджиной, которая то помогала ему с тренировками, то своими силами (и машинкой) старалась повторить фирменную прическу мужа от лучших европейских стилистов. И никуда без тега «оставайтесь дома», но – все насмарку! Даже его, богатого и знаменитого (да что там – легендарного!), живущего не в однушке в спальном районе, а в шикарном особняке с несколькими бассейнами, тренажерными залами, домашним кинотеатром и прочими бонусами, сломала-таки карантинная действительность.

Окей, первый случай был почти невинным: Роналду посетил музей португальского клуба «Насьонал», где он начинал свою карьеру. Ну, а когда еще это сделать такому востребованному футболисту, как не на карантине? А вот после второго нарушения самоизоляции, когда Криштиану приспичило потренироваться на стадионе рядом с домом, и не в одиночестве, португальские граждане обрушились с критикой на своего героя. Потом подтянулись и итальянские недовольные, и министр здравоохранения Португалии. Посыл был понятным: специальных условий, когда во всем мире бушует эпидемия, у тебя, дорогой друг, не было и быть не может. Но, кажется, у звезды «Ювентуса» другое мнение на этот счет. Вчера он был замечен на вечеринке у родственников, где присутствовало по меньшей мере человек 18. Была даже его мать, недавно перенесшая инсульт. И самое удивительное, что никто особо и не скрывался.

Видео появилось в социальных сетях у одного из родственников футболиста. В общем, преступление есть, теперь ждем конкретный вид наказания. Даже интересно, чем Криштиану можно замотивировать, чтобы он проникся всемирной мантрой «Stay Home». Тем более, на этой неделе футболист возвращается в расположение родного «Ювентуса», где двухнедельного карантина ему в любом случае не избежать.

В Англии футболисты тоже как-то не берегут себя. Тренд задал местный «плохиш», а по совместительству капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш. Тот самый, о ком мечтает «Манчестер Юнайтед». Сначала игрок в своем аккаунте разместил видео, в котором призвал всех соотечественников оставаться дома. А уже через несколько часов пьяным попал в автомобильную аварию на машине стоимостью 90 тысяч евро. Произошло это после вечеринки у одноклубника.

Надежде английского футбола повезло меньше, чем Роналду: Грилишу светит штраф от клуба на 150 тысяч фунтов и риск не попасть в сборную Англии. Так что существует вероятность, что о нарушениях карантина в исполнении этого игрока мы больше не услышим.

Но дух свободы и протестного движения против самоизоляции в английской футбольной среде уже было не остановить. Что сначала доказал Уэйн Руни, нарушивший карантин ради гольфа с игроком «Манчестер Сити» Кайлом Уокером, который в свою очередь, к этому моменту, уже прославился самым громким нарушением карантина, устроив дома секс-вечеринку. Кстати, сразу после нее Кайл дал интервью местному изданию, в котором призвал фанатов оставаться дома и чаще мыть руки. Естественно. К слову сказать, его лицемерие, возмутило даже эскортниц, которые приняли участие в его карантинном веселье. И завершил – на сегодняшний день – английскую эстафету по нарушениям принципов самоизоляции главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. Но сделал это как-то совсем скромно: вывел трех футболистов на мотивационную тренировку в ближайший парк. Формально в Великобритании нет жесткого запрета выходить на улицу, но важно не собираться больше двух и находиться друг от друга на расстоянии двух метров. Все это, конечно, соблюдено не было. А потому Жозе пришлось сразу и прилюдно покаяться. Руководство клуба, конечно, было вынуждено публично сделать выговор участникам спортивного пикника и пообещать, что при следующем карантинном нарушении Моуринью будет ждать серьезная порка.

А теперь перенесемся на родные российские просторы и порадуемся, что уж в плане режима наши футболисты точно дадут фору своим европейским коллегам. Ну и пусть, что только на время пандемии. Характер, знаете, куется в сложные времена. И, да, тут нам статистику Смолов немного подпортил со своим побегом, но есть чем крыть – у человека была очень уважительная причина. Пусть главный тренер «Сельты» и жалуется до сих пор в своих интервью на поступок Федора, но, думаем, в глубине души он рад, что Смолов просто захотел домой, а не устроил в рамках самоизоляции пьяный дебош или оргию. Так что можем гордиться.

Немного еще футбольную карантинную идиллию игроки «Краснодара» нарушили. Но тут у нас тоже есть веские аргументы: во-первых, это были бразильские легионеры. А вы сами понимаете: что русскому самоизоляция, то бразильцу карнавал. Рано или поздно должна была случиться вечеринка. Во-вторых, пить, курить и вдыхать веселящий газ футболистам «Краснодара» запрещено только во время сборов или перед матчами. Сейчас же у бразильских игроков официальный отпуск. Вандерсон и Кайо похоже, отделаются только легким испугом, но, думается, после этой истории у многих российских футболистов в контрактах может появиться пункт о запрете прямых трансляции в личных аккаунтах, пусть даже и с самых веселых вечеринок. Инстаграм, как показывает практика, дело тонкое. Живем дальше, соблюдаем принципы самоизоляции, ждем возвращения футбола и философски наблюдаем за коронавирусным влиянием на весь спортивный мир.

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