Обнулившийся Смолов. Почему футболисты так часто остаются инфантильными мальчиками?  

Это не обязательно иной взгляд, под непривычным углом. Но ведь если отвлечься от очков, медалей, секунд и побед, то порой непривычный взгляд дает возможность многие привычные вещи оценить с несколько непривычной стороны. Наш автор уже «мочила» подлецов-аллиментщиков из мира футбола. Сегодня – новая порция справедливого негатива.

Карантину в стране пошла только вторая неделя, а сколько чУдных историй уже спровоцировал для нас коронавирус. Не будем копаться на чужих полянах, нам вполне хватит и своей - родной, спортивной. Мы-то боялись, что пандемия лишит нас интересных сюжетов, а ведь что ни день, то новое открытие. Открываются наши спортсмены кто во что горазд. Но, чаще всего, радуют футболисты. Как оказалось, многие из них умеют креативить не только на поле. А многие вне поля показали себя даже более изобретательными. Взять хотя бы последние новости о новобранце испанской «Сельты» Федоре Смолове.

Еще недавно мы радовались фамилии Федора на первых полосах европейских спортивных изданий по случаю гола, забитого в ворота «Реала», говорили о преемственности поколений, о том, что клуб этот - для нас не просто так, что не зря местные фанаты «Сельты» в свое время еще Мостовому хотели у себя в городе памятник поставить. Хвалили Смолова за храбрость: вот, смотрите, есть еще у нас крутые мужики: русский футболист не побоялся на третьем десятке лет уехать играть в зарубежье, а главное – не побоялся уехать от больших и легких денег нашего футбола. И вот прошло каких-то пару месяцев, и фамилию Smolov снова склоняют спортивные эксперты Европы. Но к футболу, как вы понимаете, все это уже имеет отношение весьма опосредованное. «Смолов сбежал из «Сельты» — примерно с такими заголовками выходят теперь многие европейские спортивные издания.

Федору глагол «сбежал» не нравится. Как заявил он через какое-то время в своём инстаграме (видимо, как только нога его ступила на родную землю, а точнее переступила русско-белорусскую границу): «В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, ситуация потребовала моего возвращения в Россию».

Зарубежные коллеги соревновались в версиях произошедшего. И их интерес можно понять. История получилась стремительной и загадочной. Вроде бы Федор стоически переносил все тяготы испанской самоизоляции, если верить его совсем свежим интервью - и для местных, и для наших изданий. Всячески подчеркивал, что рад быть частью «Сельты». А потом – раз! – и в один день человек решает нарушить жёсткий карантин. Без специального разрешения покидать страну нельзя никому, но он запрыгивает в частный самолёт, стоимость перелета на котором равна нескольким десяткам тысяч долларов, летит через страну, где авиасообщение с Испанией ещё возможно, и, дальше, окольными путями пробирается в Россию. И в конце этих перемещений зачем-то «обнуляет» свой аккаунт в инстаграме.

Кому-то все это может показаться даже романтичным. Но испанский клуб точно не из этого числа. Если Смолов вернется в Виго, а,судя по его словам, он будет цитирую «счастлив вернуться» - его ждет суровое наказание. Ну, а нам остается только надеяться, что с родными Федора все в порядке и пандемия коронавируса, будь она неладна, просто встала на пути у большой любви.

Мы же в сухом остатке что имеем? Футболисты зачастую так и остаются - несмотря на копящиеся годы (не только финансы на банковских счетах) – не сильно приспособленными к жизни мальчиками. Инфантилизм сквозит во всем. Когда у тебя с утра до вечера тренировки, когда твой день расписан (вот тут тебя корят, тут тебя тренируют, тут на массаж ведут, а тут будь здоров, сыграй нормально) – вроде все ок. Трудно становится после окончания карьеры, когда всего этого в один миг вдруг не станет. А тут – из-за коронавируса – «репетиция старости» неожиданно для всех подоспела. И выясняется, что их в четырех стенах «колбасит» не по-детски. Они просто не знают, чем себя занять. И потому готовы от безделья пуститься на любые глупости.

Фирменный поезд под красивым названием «Виктория Лопырева» уехал несколько лет назад от перрона. Теперь на станции ожидается поезд более чем в два раза помоложе. Но это опять не электричка, а фирменный состав. Федор себе цену знает: для него важен вовсе не возраст, как мы можем предположить из того, что знаем о нем. Один поезд успел разобраться вовремя и не приехал на собственную свадьбу. Другой – посмотрим. Но даже если в 17 лет 30-летний мужчина кажется образчиком серьезности и взрослости, то это, похоже, до поры до времени...