Обнулившийся Смолов. Почему футболисты так часто остаются инфантильными мальчиками?   - Советский спорт
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07 апреля 2020 22:11ФутболЛукачи Анастасия

Обнулившийся Смолов. Почему футболисты так часто остаются инфантильными мальчиками?  

Есть такой формат «Спорт глазами женщины».

Это не обязательно иной взгляд, под непривычным углом. Но ведь если отвлечься от очков, медалей, секунд и побед, то порой непривычный взгляд дает возможность многие привычные вещи оценить с несколько непривычной стороны. Наш автор уже «мочила» подлецов-аллиментщиков из мира футбола. Сегодня – новая порция справедливого негатива.

Карантину в стране пошла только вторая неделя, а сколько чУдных историй уже спровоцировал для нас коронавирус. Не будем копаться на чужих полянах, нам вполне хватит и своей - родной, спортивной. Мы-то боялись, что пандемия лишит нас интересных сюжетов, а ведь что ни день, то новое открытие. Открываются наши спортсмены кто во что горазд. Но, чаще всего, радуют футболисты. Как оказалось, многие из них умеют креативить не только на поле. А многие вне поля показали себя даже более изобретательными. Взять хотя бы последние новости о новобранце испанской «Сельты» Федоре Смолове.

Еще недавно мы радовались фамилии Федора на первых полосах европейских спортивных изданий по случаю гола, забитого в ворота «Реала», говорили о преемственности поколений, о том, что клуб этот - для нас не просто так, что не зря местные фанаты «Сельты» в свое время еще Мостовому хотели у себя в городе памятник поставить. Хвалили Смолова за храбрость: вот, смотрите, есть еще у нас крутые мужики: русский футболист не побоялся на третьем десятке лет уехать играть в зарубежье, а главное – не побоялся уехать от больших и легких денег нашего футбола. И вот прошло каких-то пару месяцев, и фамилию Smolov снова склоняют спортивные эксперты Европы. Но к футболу, как вы понимаете, все это уже имеет отношение весьма опосредованное. «Смолов сбежал из «Сельты» — примерно с такими заголовками выходят теперь многие европейские спортивные издания.

Федору глагол «сбежал» не нравится. Как заявил он через какое-то время в своём инстаграме (видимо, как только нога его ступила на родную землю, а точнее переступила русско-белорусскую границу): «В реалиях нынешней ситуации, нашей общей борьбы с вирусом, ситуация потребовала моего возвращения в Россию».

Зарубежные коллеги соревновались в версиях произошедшего. И их интерес можно понять. История получилась стремительной и загадочной. Вроде бы Федор стоически переносил все тяготы испанской самоизоляции, если верить его совсем свежим интервью - и для местных, и для наших изданий. Всячески подчеркивал, что рад быть частью «Сельты». А потом – раз! – и в один день человек решает нарушить жёсткий карантин. Без специального разрешения покидать страну нельзя никому, но он запрыгивает в частный самолёт, стоимость перелета на котором равна нескольким десяткам тысяч долларов, летит через страну, где авиасообщение с Испанией ещё возможно, и, дальше, окольными путями пробирается в Россию. И в конце этих перемещений зачем-то «обнуляет» свой аккаунт в инстаграме.

Кому-то все это может показаться даже романтичным. Но испанский клуб точно не из этого числа. Если Смолов вернется в Виго, а,судя по его словам, он будет цитирую «счастлив вернуться» - его ждет суровое наказание. Ну, а нам остается только надеяться, что с родными Федора все в порядке и пандемия коронавируса, будь она неладна, просто встала на пути у большой любви.

Мы же в сухом остатке что имеем? Футболисты зачастую так и остаются - несмотря на копящиеся годы (не только финансы на банковских счетах) – не сильно приспособленными к жизни мальчиками. Инфантилизм сквозит во всем. Когда у тебя с утра до вечера тренировки, когда твой день расписан (вот тут тебя корят, тут тебя тренируют, тут на массаж ведут, а тут будь здоров, сыграй нормально) – вроде все ок. Трудно становится после окончания карьеры, когда всего этого в один миг вдруг не станет. А тут – из-за коронавируса – «репетиция старости» неожиданно для всех подоспела. И выясняется, что их в четырех стенах «колбасит» не по-детски. Они просто не знают, чем себя занять. И потому готовы от безделья пуститься на любые глупости.

Фирменный поезд под красивым названием «Виктория Лопырева» уехал несколько лет назад от перрона. Теперь на станции ожидается поезд более чем в два раза помоложе. Но это опять не электричка, а фирменный состав. Федор себе цену знает: для него важен вовсе не возраст, как мы можем предположить из того, что знаем о нем. Один поезд успел разобраться вовремя и не приехал на собственную свадьбу. Другой – посмотрим. Но даже если в 17 лет 30-летний мужчина кажется образчиком серьезности и взрослости, то это, похоже, до поры до времени...

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